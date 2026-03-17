Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7

Соучредитель компании-производителя Fire Point Денис Штилерман сообщил, что первое испытание баллистической ракеты FP-7 уже состоялось. Сейчас начинается этап тестирования ее применения для ударов по территории россии.

Украина начинает активно развивать собственные баллистические ракеты, которые могут стать новым этапом в войне с россией. Такое оружие способно кардинально изменить баланс сил, ведь противодействовать баллистике значительно сложнее, чем дронам или крылатым ракетам.

Почему Украина только сейчас выходит на этот этап развития ракетных технологий, чем новые ракеты могут отличаться от американских ATACMS и способна ли украинская баллистика поражать цели в москве - в комментарии для УНН рассказал офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

Почему Украина только сейчас создает баллистические ракеты

Многих украинцев удивляет, что после четырех лет полномасштабной войны только сейчас начали появляться новости об украинских баллистических ракетах. Однако, по словам Храпчинского, причина в отсутствии системной государственной программы финансирования.

Он объясняет, что большинство технологических решений, которые сегодня используются на фронте, созданы не в рамках крупных государственных программ, а благодаря инициативам отдельных команд, инженеров и частных инвесторов.

Большинство решений, которые сегодня работают на линии фронта - это инициатива людей, которые объединились и начали поставлять эти решения войску. Это касается и ударных дронов, и разведывательных беспилотников, и средств радиоэлектронной борьбы - отмечает Храпчинский.

По его словам, во многих странах процесс создания сложного оружия выглядит иначе. Например, в Великобритании государство формирует техническое задание и финансирует разработку.

Британия, например, заказала для Украины разработку ракет. Она выделила средства нескольким компаниям, поставила четкое техническое задание - какая дальность, какая полезная нагрузка, какой должна быть стоимость ракеты. И под это выделяются деньги - объясняет эксперт.

В Украине же, по его словам, даже на пятый год войны многие разработки создаются фактически по инициативе самих инженеров.

У нас есть отдельные фонды, инвесторы, оборонные акселераторы, которые вкладывают деньги. Но разработка ракет - это чрезвычайно дорогой процесс. Именно поэтому большинство наших решений - это дешевые и быстрые в масштабировании системы, такие как FPV-дроны или дроны-перехватчики - отметил Храпчинский.

Чем украинская баллистическая ракета похожа на ATACMS

Разработчики новой украинской ракеты FP-7 заявляют, что она по концепции похожа на американскую систему ATACMS.

По словам Храпчинского, главное сходство заключается не в конструкции, а в принципе применения.

Речь идет о ракетах, которые могут работать по важным объектам на большом расстоянии и летят по баллистической траектории. Такая траектория значительно сложнее для перехвата системами противовоздушной обороны - объясняет эксперт.

Он добавляет, что технические решения могут использовать уже известные технологии, и это не является проблемой.

Если ракета использует определенные технологии, которые уже где-то применялись, это не недостаток. Наоборот - это сокращает путь к созданию эффективного оружия - отмечает Храпчинский.

Насколько точна украинская баллистическая ракета

По предварительным данным, точность новой украинской ракеты может составлять около 14 метров. Храпчинский объясняет, что для начального этапа разработки это вполне нормальный показатель.

14 метров - это стартовый показатель, который может улучшаться. Надо понимать, что в Украине десятилетиями фактически не развивали это направление, и многие технологии сейчас создаются практически с нуля - говорит он.

При этом такая точность уже позволяет поражать важные военные объекты.

Если говорить об аэродромах, складах или производственных объектах - такой точности вполне достаточно. Для цеха или стоянки самолетов этого более чем хватает - объясняет эксперт.

Способна ли украинская баллистика поражать цели в москве

Один из вопросов, который больше всего интересует украинцев - смогут ли новые ракеты достигать москвы. Ракеты FP-7 имеют дальность 200 км, но следующая модификация FP-9 позволит бить на 855 км.

По словам Храпчинского - это вполне реальная задача.

Если мы говорим о московском ПВО, то оно в основном рассчитано на борьбу с дронами и крылатыми ракетами. Оно не создавалось как система противодействия массированным баллистическим ударам - объясняет эксперт.

Он отмечает, что россия декларирует возможности своих систем С-400 и С-500 по перехвату баллистических ракет, но эффективность этих систем вызывает вопросы.

Даже если технически такие возможности заявляются, это еще не означает, что они работают так эффективно, как об этом говорят россияне - говорит Храпчинский.

При этом баллистические ракеты могут использоваться для ударов по ключевым военным объектам россии.

Например, в подмосковном Королёве расположен крупный завод тактического ракетного вооружения, где производятся ракеты типа Х-101, Х-55 и другие. Для такого объекта точность в 14 метров - вполне достаточна - объясняет эксперт.

Способна ли российская ПВО остановить баллистический удар

По словам Храпчинского, российская система ПВО значительно слабее приспособлена к борьбе с баллистическими ракетами, чем, например, американские комплексы Patriot.

Patriot с ракетами PAC-3 специально создан для перехвата баллистики. В россии же большинство систем - это модернизированные комплексы, которые изначально разрабатывались для других задач - объясняет он.

При этом некоторые российские системы, такие как "Панцирь", вообще не способны эффективно работать против баллистических целей.

Панцирь - это система ближнего действия, которая предназначена для борьбы с самолетами, крылатыми ракетами и дронами. Она не создавалась для перехвата баллистических ракет - говорит эксперт.

"Если по москве полетят 10 ракет - большинство долетит"

По мнению Храпчинского, в случае появления у Украины достаточного количества баллистических ракет они могут стать серьезной угрозой для военной инфраструктуры россии.

Если Украина найдет решение увеличить дальность до 500–600 километров, то поражение целей в москве - вполне реальная задача - отмечает эксперт.

По его словам, российская противовоздушная оборона не способна полностью закрыть столицу от таких ударов.

Если, условно говоря, запустить десять баллистических ракет по москве, то можно говорить, что примерно 70% из них достигнут своих целей - подытожил Храпчинский.

