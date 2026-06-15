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Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета

Киев • УНН

 • 7354 просмотра

Хирург Odrex Виталий Русаков проводил операции, несмотря на судебный запрет на работу. Он также лечит пациентов без внесения данных в их медицинские карты.

Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета

Обвиняемый в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента и привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана, заведующий хирургическим отделением клиники Odrex Виталий Русаков нарушил постановление суда о запрете на осуществление медицинской практики в медучреждении. Кроме того, он лечит пациентов за пределами клиники и не вносит об этом данные в их медицинские карты, пишет УНН.

Нарушение судебного запрета

На своей странице в Facebook Русаков накануне заседания суда, где ему должны были избрать меру пресечения и рассмотреть ходатайство о повторном его отстранении от должности, пафосно сообщил, что с апреля вернулся к лечению пациентов. Он даже подсчитал, что за это время провел 45 оперативных вмешательств в "Одрексе".

Однако обвиняемый хирург почему-то умолчал о том, что по решению суда он был отстранен от должности врача-хирурга, врача-эндоскописта и заведующего хирургическим отделением до 22 мая. Таким образом Русаков на всю страну признался в том, что нарушил решение суда и, очевидно, плевать хотел на украинскую Фемиду.

Во время заседания Киевского районного суда Одессы, которое состоялось в пятницу, 12 июня, прокурор акцентировал внимание на том, что это не просто нарушение судебного запрета.  По мнению стороны обвинения, существует риск того, что Русаков может влиять на свидетелей в уголовном производстве из числа медперсонала клиники "Одрекс", так как вернулся к медицинской практике на ту же должность врача-хирурга, врача-эндоскописта и завхирургией, которую занимал на момент смерти бизнесмена.

Более того, по данным правоохранителей, Русаков не только оперирует в Odrex вопреки запрету суда, он еще и лечит пациентов за пределами больницы, а данные о своих манипуляциях не вносит в медицинские карты пациентов.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый Русаков осуществляет медицинскую практику лечения за пределами лечебного медицинского учреждения ООО "Дом медицины" на момент пребывания в указанном медицинском учреждении, не внося соответствующие сведения о проводимых медицинских манипуляциях в медицинские карты

- сообщил прокурор.

Такое поведение обвиняемого может свидетельствовать о новых преступлениях или попытке их сокрытия. Ведь если из-за лечения, которое проводит Русаков, что-то пойдет не так, то доказать это без медицинской документации пациенту или его родственникам будет крайне сложно.

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Смерть пациента — не тяжкое преступление?

Защитник Русакова в суде настаивал на том, что преступление, инкриминируемое врачу, а именно ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента и привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана, — это нетяжкое преступление. По его мнению, такие преступления необходимо решать в рамках гражданского судебного процесса с привлечением страховой, без привлечения к уголовной ответственности.

Адвокат также отметил, что Русакова отстранили от медицинской практики в ООО "Дом медицины", на которое ранее была оформлена клиника "Одрекс". Но здесь стоит вспомнить, что после смерти бизнесмена в стенах клиники владельцы быстро переоформили ее на другую компанию — ООО "Медицинский дом "Одрекс". Таким образом, манипуляция с ООО позволила Русакову якобы законно вернуться к медицинской практике.

Защитник даже не постеснялся отметить, что у Русакова в клинике Odrex назначено несколько десятков операций.

В то же время Русаков во время своего выступления в суде подтвердил, что понимает: суд запретил ему лечить пациентов.

"Суд меня обязал выполнять определенные обязанности – не работать, не общаться со свидетелями…", — сказал он. При этом врач продолжил манипулировать, отметив, что судебный запрет касается ООО "Дом медицины", а не новой компании, на которую быстро переоформили клинику.

Таким образом, он попытался убедить суд, что соблюдает решение суда о запрете работать, хотя продолжает оперировать в "Одрексе".

Напомним

Киевский районный суд Одессы 12 июня избрал меры пресечения в виде личного обязательства до 12 августа включительно врачам одесской частной клиники Odrex Виталию Русакову и Марине Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента и привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана. Русакова также суд отстранил от должности в ООО "Медицинский дом "Одрекс"".

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Евгений Царенко

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