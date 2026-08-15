Европа работает над собственным форматом переговоров о мире в Украине на фоне опасений из-за Трампа — NYT

Три европейские страны, обеспокоенные тем, что президент США Дональд Трамп исключит их из любых переговоров о прекращении российско-украинской войны, работают вместе, чтобы обеспечить Европе место за столом переговоров, сообщили пять европейских чиновников, передает The New York Times, пишет УНН.

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Европейские дипломаты, которых цитирует издание, «работают над форматом будущих переговоров для защиты европейских интересов, которые возглавят Франция, Германия и Великобритания».

Франция и Германия берут на себя инициативу в разработке европейской позиции, сообщили два высокопоставленных европейских дипломата и высокопоставленный европейский чиновник, следящие за этими усилиями. Великобритания, у которой новый премьер-министр, колеблется, отчасти потому, что обеспокоена возможным испытанием своих отношений с Трампом, сказали дипломаты.

Как пишет издание, мало признаков того, что глава кремля владимир путин готов к серьезным переговорам. Европейцы ожидают, что любые переговоры с россией по Украине возглавят Соединенные Штаты, и на фоне того, как россия усиливает ракетные атаки на украинских гражданских лиц, они настаивают на том, чтобы Трамп и его посланники возобновили сотрудничество с москвой, отмечает издание.

Но урегулирование в Украине и отношения с россией слишком важны для Европы, чтобы на неопределенный срок передавать их администрации Трампа, которая выглядит все более непредсказуемой, заявили чиновники. Они хотят убедиться, что Вашингтон и москва не заключат никакого соглашения за их спиной.

Западные чиновники и аналитики ожидают, что война станет более разрушительной, пишет издание. Некоторые ожидают, что путин отдаст приказ о скромной, хотя и непопулярной, мобилизации новых войск, но лишь после парламентских выборов в середине сентября. А некоторые даже опасаются, что путин, чувствуя себя загнанным в угол, может попытаться эскалировать войну и испытать солидарность НАТО, выйдя за рамки гибридных атак в Европе.

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«путин заявил, что поссия должна по крайней мере получить полный контроль над Донбассом на востоке Украины. Если россияне не смогут сделать это к осени 2027 года, говорят чиновники и аналитики, переговоры станут более вероятными. И ключевые решения должны быть приняты заранее», — говорится в публикации.

В ответ на просьбу о комментарии Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что обсуждение носит спекулятивный характер, тогда как чиновник ЕС настаивал на том, что различные дипломатические усилия скорее дополняют друг друга, чем конкурируют, и что спорная дискуссия о представительстве сейчас не является полезной.

Президент Украины Владимир Зеленский «хочет, чтобы Европа была за столом переговоров», сказал Александр Габуев, директор исследовательского института «Карнеги — Россия».

Европейский Союз, состоящий из 27 стран, который принял 21 пакет санкций против россии и контролирует большую часть замороженных активов россии, должен сыграть свою роль. Оба вопроса будут центральными для любого дипломатического урегулирования, указывает издание.

Великобритания, Франция и Германия считают, что они должны быть основными переговорщиками в поддержку Украины, заявили трое европейских чиновников. Эти три страны, известные как «E3», являются ядром «коалиции желающих», которая поддерживает Украину, и разработали варианты военных гарантий и гарантий безопасности для страны после урегулирования.

Польша, Италия и страны Северной Европы также должны быть проконсультированы, а Европейский Союз должен быть в курсе событий и позднее привлечен к процессу, сказали чиновники. Это происходит на фоне того, как некоторые небольшие страны, особенно граничащие с россией и Украиной, такие как страны Балтии и Венгрия, не полностью доверяют Германии и Франции в вопросе представления своих интересов.

В июне состоялась серия встреч и дебатов по этому вопросу на фоне того, как Зеленский настаивал на подготовке к переговорам с россией и Соединенными Штатами.

Зеленский, как отмечается, обратился к Великобритании, Франции и Германии и встретился с их лидерами в Лондоне 7 июня, чтобы обсудить роль Европы в будущих переговорах с Россией и определить принципы любого соглашения. Четыре дня спустя, как сообщается, послы трех европейских стран провели необычную встречу в Москве с Михаилом Галузиным, заместителем министра иностранных дел России, отвечающим за Украину.

Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, отметила обращение Зеленского к Великобритании, Франции и Германии и заявила, что эти три страны уважают «основные европейские интересы безопасности», включая ослабление санкций и размораживание российских активов. По ее словам, еще слишком рано делать окончательные выводы относительно представительства, но эти основные интересы необходимо учитывать.

После этого Европейский союз предпринял некоторые предварительные шаги для открытия каналов связи с Россией. Руководитель аппарата председателя Евросовета Антониу Кошты Педро Лурти встретился с российскими чиновниками, включая Юрия Ушакова, который был главным российским контактным лицом посланника Трампа Стива Уиткоффа, чтобы попытаться открыть дипломатический канал.

«Мы не можем полагаться только на других в толковании российских посланий, и мы должны иметь возможность напрямую доносить до России наши собственные послания», — сказал Кошта после европейской встречи 19 июня. Но он признал, что со стороны Москвы не было «убедительных признаков» того, что она хочет участвовать в «серьезных переговорах на данный момент».

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В обоих случаях официальная реакция России была «пренебрежительной», Галузин жаловался, что три страны «подталкивают Украину к продолжению войны против России», указывает издание.

Неизбежно, пишет издание, обращение Кошты вызвало разногласия: Франция и Германия критиковали его за чрезмерные действия, Австрия и Бельгия поддерживали его, а страны Балтии отвергали любой подход к Москве, считая его игрой на руку России.

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, заявил, что «когда начнутся переговоры, европейцы должны будут быть за столом переговоров», и что «президент Кошта, в пределах определенных для него полномочий, будет иметь свое место».

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что три страны действуют «по прямой просьбе Украины». Он добавил: «Это также создает определенную внутреннюю логику того, что Великобритания, Германия и Франция тесно сотрудничают здесь; это крупные европейские государства, и они также вносят значительный вклад в военную поддержку Украины».

Что касается того, кто будет выступать от имени Европейского союза, он сказал: «Мы решим это, когда состоятся переговоры».

Учитывая отсутствие интереса со стороны Путина, европейцы погрузились в принятие желаемого за действительное, заявил Норберт Рёттген, немецкий законодатель и эксперт по вопросам безопасности. «В какой-то момент Европа должна присутствовать, потому что европейская безопасность поставлена на карту, а Вашингтон больше не рассматривает ее как жизненно важный интерес Америки», — сказал он.

«Но пока, — продолжил Рёттген, — Путин видит преимущество в попытках разделить Запад и управлять Европой через Вашингтон».

Другие считают, что европейский подход к России давно назрел. Ставки настолько высоки, что отсутствие у Европы прямых каналов связи с Россией с момента ее вторжения в Украину в 2022 году «является почти преступным невыполнением обязанностей», заявил Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям, исследовательского института.

Ганс-Дитер Лукас, бывший немецкий дипломат, занимавший должность посла в НАТО, Франции и Италии, сказал, что многонациональные переговоры с Ираном по ядерному соглашению 2015 года, в подготовке которых он помогал, содержат важные уроки.

«Мы не можем отставать, как это было» в ноябре 2025 года, когда Трамп и Уиткофф разработали свой 28-пунктный «мирный план» с Москвой, сказал он. «У европейцев есть карты, но нам нужно разыграть их разумно», — отметил он.

Тем не менее Лукас сказал: "Нам потребуется очень тесное сотрудничество и координация с Соединёнными Штатами, иначе русские вбьют клин между нами". И здесь, добавил он, "мы возвращаемся к фундаментальному вопросу о Трампе и трансатлантических отношениях".

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