Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина

15 августа 2025 года президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин встретились на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Саммит на Аляске тогда представлялся как потенциальный переломный момент в войне россии против Украины. В Вашингтоне говорили о возможности прекращения огня, москва получила первые за длительное время прямые переговоры на высшем уровне с США, а Киев и европейские столицы пытались не допустить договоренностей об Украине без Украины.

Прошел год. Война не закончилась, прекращения огня нет, а вопросы территорий, гарантий безопасности и механизма завершения боевых действий остаются предметом переговоров. Более того, в августе 2026 года Украина вновь передает американским посредникам предложения по завершению войны, а Вашингтон вновь пытается убедить москву перейти от дипломатических контактов к реальным договоренностям.

В годовщину встречи на Аляске УНН вспоминает, чего ожидали от саммита Трампа и путина, что произошло после него и почему дипломатический прорыв так и не превратился в мир.

Аляска как ставка Трампа на личную дипломатию

До встречи в Анкоридже лидер США Дональд Трамп неоднократно демонстрировал убежденность, что личный контакт с владимиром путиным может помочь сдвинуть мирные переговоры с мертвой точки. Саммит должен был проверить эту концепцию на практике.

Для путина сама встреча уже была политическим достижением. После лет международной изоляции, санкций и резкого сокращения контактов российского руководства с Западом глава кремля получил полноценный саммит с президентом США на американской территории.

Символизм был заметен еще до начала переговоров. Трамп лично встретил путина после прибытия на Аляску. Глава кремля получил торжественный прием, а кадры рукопожатий и прохода по красной дорожке лидеров двух государств быстро облетели мировые СМИ.

Однако тогда за дипломатическим протоколом скрывалась значительно более сложная политическая архитектура.

Дональд Трамп ехал на Аляску с ожиданием, что переговоры могут приблизить прекращение боевых действий. А владимир путин, напротив, стремился говорить как о прекращении огня, так и о более широком соглашении, которое должно было учитывать российские требования относительно территорий и будущего статуса Украины.

Переговоры продолжались около трех часов. После них президенты выступили перед журналистами, однако не объявили ни о прекращении огня, ни о мирном соглашении. путин назвал разговор конструктивным и заявил, что переговоры прошли в атмосфере взаимного уважения.

Соглашения нет, или Первый "холодный душ" после саммита

После переговоров Трамп признал, что достичь окончательной договоренности не удалось. Саммит завершился без документа, который обязывал бы россию прекратить боевые действия.

Тем не менее сама логика американской дипломатии после Аляски изменилась. До встречи одной из главных задач Вашингтона было добиться прекращения огня как промежуточного шага к переговорам. После разговора с путиным Трамп начал делать больший акцент на необходимости сразу двигаться к комплексному мирному соглашению.

Reuters тогда отмечал, что такая смена подхода была выгодна официальной москве. Ведь россия долгое время выступала против безусловного прекращения огня, опасаясь, что оно заморозит фронт без решения политических и территориальных вопросов на ее условиях. По данным агентства, среди требований кремля фигурировало выведение украинских войск из контролируемых Украиной частей Донбасса в обмен на замораживание линии фронта на других направлениях. Украина такие требования отвергала.

Поэтому для кремля встреча на Аляске, несмотря ни на что, имела важный дипломатический результат даже без подписанного документа. Тогда россия получила возможность обсуждать с Вашингтоном именно условия будущего политического урегулирования.

Не случайно российские политики после саммита открыто называли его успехом москвы. В то же время даже в российской провоенной среде обращали внимание на очевидную проблему: красивые кадры с Аляски никак не повлияли на появление какого-либо понятного и действенного механизма завершения войны.

Как Украина и Европа срочно включились в игру

Для Украины ключевым риском переговоров на Аляске была перспектива того, что две крупные державы начнут определять параметры завершения войны без непосредственного участия Киева. Именно поэтому украинская дипломатическая активность после саммита резко ускорилась.

Уже 18 августа 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Вместе с ним в Белый дом приехали лидеры и высокопоставленные чиновники ряда европейских государств и НАТО. Встреча должна была продемонстрировать, что любая будущая договорённость потребует участия Украины и европейских союзников.

Тогда появилась ещё одна большая надежда: на возможность личной встречи Зеленского и путина, после которой к переговорам должен был снова присоединиться и Трамп. Это при том, что Белый дом 19 августа сообщал, что американский президент работает над организацией двусторонней встречи Зеленского и путина, а затем трёхстороннего формата с участием США.

На бумаге дипломатическая конструкция выглядела логично: Трамп открывает переговорный канал с кремлём, Украина и европейцы согласовывают свои позиции с Вашингтоном, после чего стороны переходят к прямым переговорам о завершении войны. Но именно эта часть конструкции и не сработала.

Гарантии безопасности как самое большое обещание, пережившее переговоры на Аляске

Одним из важнейших последствий дипломатического процесса стало возвращение вопроса гарантий безопасности для Украины в центр переговоров. Для Киева это принципиально: прекращение боевых действий без механизма, который сделает невозможным или существенно усложнит новое российское нападение, может стать лишь паузой между двумя этапами войны.

После переговоров в Вашингтоне США и европейские партнёры начали активнее обсуждать модель таких гарантий. Но и через год они остаются лишь пунктом в плане будущего урегулирования конфликтов.

В июне 2026 года Европейский совет вновь подтвердил готовность ЕС и государств-членов присоединиться к "надёжным и убедительным" гарантиям безопасности для Украины, в частности через "коалицию желающих" и в сотрудничестве с Соединёнными Штатами. Среди возможных элементов называли долгосрочную поддержку обороноспособности Украины и мониторинг потенциального прекращения огня.

Сам факт того, что летом 2026 года союзники всё ещё говорят о будущем механизме контроля за прекращением огня, хорошо демонстрирует дистанцию между ожиданиями августа 2025-го и реальностью год спустя.

Война, которую дипломатия не остановила

Самый простой способ оценить результативность саммита на Аляске — посмотреть на карту боевых действий. Ведь через год после встречи двух президентов боевые действия в Украине продолжаются.

В 2026 году фронт не превратился в замороженную линию разграничения. Российские войска продолжают наступательные операции, Украина проводит контратаки и наносит удары по военной и топливно-энергетической инфраструктуре рф.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в течение 2026 года украинские силы вернули под контроль 745 квадратных километров территории и 26 населённых пунктов. Независимый проект DeepState подтвердил возвращение Украиной контроля над 19 населёнными пунктами и вытеснение российских сил ещё на ряде участков. В то же время россия продолжает давление в Донецкой области, контроль над которой остаётся одним из центральных требований москвы.

Война всё больше выходит и за пределы непосредственной линии фронта. Украина систематически атакует российскую нефтяную инфраструктуру. Один из таких ударов в августе 2026 года вывел из строя Орский нефтеперерабатывающий завод, ремонт которого, по оценкам российской стороны, может продолжаться месяцами.

Параллельно противник продолжает наносить дроновые и ракетные удары по украинским городам, энергетической и портовой инфраструктуре.

Несмотря на это, 13 августа 2026 года стало известно, что Киев предложил москве отдельное перемирие в Чёрном море и прекращение ударов по гражданским объектам. Сам факт появления такого предложения накануне годовщины Аляски показателен: даже ограниченное секторальное перемирие через год всё ещё требует отдельных переговоров.

Давление на россию также никуда не исчезло

Еще одной надеждой накануне встречи Трампа с путиным на Аляске стало предположение, что личные переговоры двух президентов могут поставить кремль перед выбором: договоренность или резкое усиление американского экономического давления. Однако санкционное давление на россию не только не исчезло, но и усилилось.

Так, в августе 2026 года Сенат США 86 голосами против 11 поддержал масштабный законопроект о санкциях в отношении россии и Ирана. Документ, среди прочего, дает президенту возможность вводить высокие пошлины против государств, которые продолжают в больших масштабах покупать российские энергоресурсы. Его дальнейшая судьба зависит от Палаты представителей. Одновременно в Конгрессе звучит критика администрации Трампа из-за недостаточного применения санкций против структур, которые помогают россии обходить уже действующие ограничения.

То есть экономическое принуждение, которое год назад рассматривали как альтернативу дипломатическому соглашению, само стало частью затяжного международного процесса.

Что осталось от договоренностей на Аляске год спустя

Называть саммит 15 августа 2025 года абсолютно безрезультатным было бы упрощением. Он восстановил прямой политический канал между президентом США и главой кремля, после него резко активизировались консультации Вашингтона с Украиной и Европой, а вопрос гарантий безопасности для Украины стал одним из центральных элементов переговоров о возможном завершении войны.

Главный критерий был значительно проще: Аляска должна была приблизить прекращение войны, однако этого так и не произошло.

В настоящее время в Украине нет всеобъемлющего прекращения огня. Нет мирного соглашения. Нет согласованного компромисса по территориям. Нет запущенного механизма послевоенных гарантий безопасности. И нет признаков того, что фундаментальное противоречие между позициями Киева и москвы преодолено.

11 августа 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство передало американским переговорщикам новые предложения по завершению войны. Президент вновь подчеркнул, что США могут приблизить мир двумя путями: усилением украинской противовоздушной обороны и увеличением давления на россию. Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к новым контактам с Киевом и москвой.

При том что в августе 2025-го мир ждал, сможет ли одна личная встреча Трампа с путиным запустить процесс завершения крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны.

В августе 2026-го американские посредники вновь ездят между столицами, Украина вновь формулирует предложения, россия вновь не демонстрирует готовности отказаться от ключевых территориальных требований, а союзники вновь обсуждают, как совместить дипломатию с военным и экономическим давлением. Аляска оказалась не точкой завершения войны и даже не началом быстрого мирного процесса. Она стала моментом, когда дипломатия вернулась на высочайший уровень, но одновременно продемонстрировала пределы персональной дипломатии: встреча президентов способна открыть переговоры, однако не способна сама устранить причины, по которым стороны не соглашаются на условия мира.

Напомним

Несколькими днями ранее заместитель представителя США в ООН Дэн Негреа заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать переговоры для завершения войны.