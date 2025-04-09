Европейский совет

Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Председатель Евросовета Кошта подчеркнул важность давления на россию из-за санкций. Он планирует обсудить это на встрече лидеров в Париже.
В Париже проходит встреча лидеров государств "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины и усиления армии. Также обсуждаются переговоры о мире, прекращении огня и гарантийные силы.
Антониу Кошта заявил, что вступление в Европейский Союз является лучшей гарантией безопасности для Украины. Он добавил, что Украина делает успехи на пути к членству в ЕС.
В Еврокомиссии подчеркнули, что позиция ЕС четкая: Украине решать об условиях мира. Любые переговоры об Украине должны происходить только с ее участием.
Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.
Президент Франции объявил о саммите в Париже в следующий четверг с участием президента Украины. На мероприятии обсудят поддержку Украины и усиление давления на россию.
Президент Украины подчеркнул важность сохранения санкций, пока россия не выведет войска и не возместит убытки. Он призвал союзников бороться с обходом санкций и давить на рф.
Европейская палата поддержала Украину, подчеркнув важность мира через силу. ЕС готов усилить давление на Россию и поддерживает трибунал по преступлениям агрессии.
Владимир Зеленский провел разговор с Антониу Коштой об участии Украины в инициативе ReArm Europe и ускорении интеграции в ЕС. Также обсудили разблокировку переговорных кластеров.
В Евросоюзе существует широкая политическая поддержка инициативы по новой помощи для Украины. Обсуждаются детали и продолжается работа в этом направлении.
На мартовской встрече Европейского совета лидеры ЕС обсудят поддержку Украины, инвестиции в оборону и повышение конкурентоспособности Евросоюза. Также состоится обмен мнениями относительно многолетнего бюджета ЕС.
Президент Португалии объявил досрочные парламентские выборы на 18 мая после отставки премьер-министра Луиша Монтенегру. Социалистическая партия лидирует в опросах общественного мнения.
Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с Джонатаном Пауэллом по вопросам гарантий безопасности и условий прекращения огня. Стороны обсудили предложения по прекращению атак на инфраструктуру и сохранению санкций против рф.
Офис Президента Украины завершает подготовку предварительного плана по достижению мира для обсуждения с США 11 марта. План разрабатывается совместно с европейскими партнерами и будет включать конкретные гарантии безопасности.
Европейский совет проведет заседание 21 марта для достижения консенсуса по новому пакету финансовой помощи Украине.
Европейский совет утвердил заявление с 5 принципами относительно мирных переговоров по Украине, которое поддержали 26 стран ЕС. Венгрия отказалась поддержать документ, а Словакия согласилась после внесения правок.
Глава Европейского совета заявил о неразрывной связи безопасности Европы и Украины. ЕС продолжит поддержку и укрепление совместной обороны, а также будет рядом во время будущих мирных переговоров.
В случае венгерского вето по Украине на саммите ЕС рассматриваются два альтернативных варианта действий. Первый - утверждение с примечанием о несогласии Венгрии, второй - заявление председателя Европейского совета с поддержкой всех стран, кроме несогласных.
Президент Украины прибыл в Брюссель на специальное заседание Европейского совета по вопросам обороны. В повестке дня - военная помощь, замороженные активы рф и новые санкции.
Президент Украины посетит заседание Европейского совета в Брюсселе и проведет ряд важных встреч. В повестке дня саммита - оборона Европы, помощь Украине и санкции против РФ.
Сегодня состоится специальное заседание Европейского совета по дальнейшей поддержке Украины и европейской безопасности. Ожидается выступление Президента Зеленского и обсуждение гарантий безопасности для Украины.
Совет юстиции и внутренних дел ЕС рассмотрит вопрос трибунала для российского президента и борьбу с безнаказанностью за военные преступления.
Европейский Союз намерен обсудить цифровую систему EES для контроля въезда и выезда граждан третьих стран. Система предполагает биометрическую идентификацию и автоматическую регистрацию данных о пересечении границы.
Урсула фон дер Ляєн представит план увеличения оборонных расходов ЕС. Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, но может поддержать общее увеличение оборонного бюджета.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности. На встрече присутствуют лидеры европейских стран, включая Макрона, Туска, Шольца и фон дер Ляйен.
Премьер Венгрии направил письмо председателю Европейского совета с предложением вести прямые переговоры с РФ по Украине. Орбан считает, что ЕС должен последовать примеру США в вопросе достижения мира.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони инициирует проведение срочного саммита между США и европейскими союзниками. Встреча имеет целью обсуждение совместного преодоления вызовов, связанных с войной рф против Украины.
Президент Евросовета Антониу Кошта позвонил Владимиру Зеленскому после его словесной перепалки с Дональдом Трампом. Кошта выразил поддержку Украины и призвал Зеленского быть «сильным и бесстрашным».