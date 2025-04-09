Европейский совет

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26443 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 36957 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45023 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52501 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64989 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55474 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54992 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117881 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81378 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224884 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
56%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84436 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18300 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15203 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14057 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15710 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84469 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117881 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224884 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402179 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394709 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10477 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14082 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15227 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18319 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74756 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Европейский совет

Новости по теме

В Киев прибыли бельгийские министры, чиновников будут сопровождать руководители ОПК

Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.

политика • 8 апреля, 08:00 • 10484 просмотра

Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

Война • 27 марта, 18:53 • 587947 просмотра

Глава Евросовета на парижском саммите выступил за продолжение "давления" на россию через санкции

Председатель Евросовета Кошта подчеркнул важность давления на россию из-за санкций. Он планирует обсудить это на встрече лидеров в Париже.

Война • 27 марта, 13:00 • 16776 просмотра

Саммит "коалиции желающих" стартовал: в Офисе Зеленского назвали темы переговоров

В Париже проходит встреча лидеров государств "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины и усиления армии. Также обсуждаются переговоры о мире, прекращении огня и гарантийные силы.

Война • 27 марта, 10:30 • 32683 просмотра

Глава Евросовета Кошта: лучшая гарантия безопасности Украины - вступление в ЕС

Антониу Кошта заявил, что вступление в Европейский Союз является лучшей гарантией безопасности для Украины. Он добавил, что Украина делает успехи на пути к членству в ЕС.

Война • 25 марта, 21:22 • 17817 просмотра

В ЕС разъяснили позицию на фоне заявлений Уиткоффа об оккупированных территориях: Украине решать об условиях мирных переговоров

В Еврокомиссии подчеркнули, что позиция ЕС четкая: Украине решать об условиях мира. Любые переговоры об Украине должны происходить только с ее участием.

Война • 24 марта, 14:41 • 12841 просмотра

Премьер Британии анонсировал новые встречи для планирования "миротворческой миссии" в Украине

Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.

Война • 22 марта, 01:03 • 24245 просмотра

Макрон анонсировал саммит "коалиции желающих" с участием Зеленского в Париже

Президент Франции объявил о саммите в Париже в следующий четверг с участием президента Украины. На мероприятии обсудят поддержку Украины и усиление давления на россию.

политика • 21 марта, 00:15 • 13395 просмотра

Зеленский призвал Евросовет усилить санкции против рф

Президент Украины подчеркнул важность сохранения санкций, пока россия не выведет войска и не возместит убытки. Он призвал союзников бороться с обходом санкций и давить на рф.

Война • 20 марта, 14:47 • 11858 просмотра

ЕС на уровне 26 лидеров принял заявление по Украине на фоне оппозиции Венгрии: что в выводах

Европейская палата поддержала Украину, подчеркнув важность мира через силу. ЕС готов усилить давление на Россию и поддерживает трибунал по преступлениям агрессии.

Война • 20 марта, 14:22 • 174695 просмотра

Зеленский обсудил с Коштой перевооружение Европы и интеграцию Украины в ЕС

Владимир Зеленский провел разговор с Антониу Коштой об участии Украины в инициативе ReArm Europe и ускорении интеграции в ЕС. Также обсудили разблокировку переговорных кластеров.

политика • 19 марта, 19:51 • 15617 просмотра

В ЕС обсуждают детали новой помощи для Украины на 40 млрд евро, проделали еще определенную работу в этом направлении - Каллас

В Евросоюзе существует широкая политическая поддержка инициативы по новой помощи для Украины. Обсуждаются детали и продолжается работа в этом направлении.

Война • 17 марта, 13:49 • 193361 просмотра

ЕС обсудит поддержку Украины и европейскую оборону на мартовском саммите: Кошта анонсировал выступление Зеленского

На мартовской встрече Европейского совета лидеры ЕС обсудят поддержку Украины, инвестиции в оборону и повышение конкурентоспособности Евросоюза. Также состоится обмен мнениями относительно многолетнего бюджета ЕС.

Война • 14 марта, 10:27 • 15442 просмотра

Португалия идет на третьи за почти три года выборы после скандальной отставки премьера

Президент Португалии объявил досрочные парламентские выборы на 18 мая после отставки премьер-министра Луиша Монтенегру. Социалистическая партия лидирует в опросах общественного мнения.

Новости Мира • 14 марта, 08:10 • 12648 просмотра

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с Джонатаном Пауэллом по вопросам гарантий безопасности и условий прекращения огня. Стороны обсудили предложения по прекращению атак на инфраструктуру и сохранению санкций против рф.

Война • 9 марта, 02:19 • 38900 просмотра

Украина завершает подготовку предварительного плана для обсуждения с США в Саудовской Аравии - ОП

Офис Президента Украины завершает подготовку предварительного плана по достижению мира для обсуждения с США 11 марта. План разрабатывается совместно с европейскими партнерами и будет включать конкретные гарантии безопасности.

Война • 7 марта, 20:55 • 29647 просмотра

Еврорада соберется на следующее заседание по военной поддержке Украины 21 марта - Стефанишина

Европейский совет проведет заседание 21 марта для достижения консенсуса по новому пакету финансовой помощи Украине.

Экономика • 7 марта, 13:23 • 12856 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Европейский совет утвердил заявление с 5 принципами относительно мирных переговоров по Украине, которое поддержали 26 стран ЕС. Венгрия отказалась поддержать документ, а Словакия согласилась после внесения правок.

Война • 7 марта, 06:35 • 118720 просмотра

Кошта: безопасность Европы неразрывно связана с безопасностью Украины

Глава Европейского совета заявил о неразрывной связи безопасности Европы и Украины. ЕС продолжит поддержку и укрепление совместной обороны, а также будет рядом во время будущих мирных переговоров.

политика • 6 марта, 13:17 • 13290 просмотра

ЕС имеет два варианта в случае венгерского вето на саммите по Украине - Euractiv

В случае венгерского вето по Украине на саммите ЕС рассматриваются два альтернативных варианта действий. Первый - утверждение с примечанием о несогласии Венгрии, второй - заявление председателя Европейского совета с поддержкой всех стран, кроме несогласных.

политика • 6 марта, 11:23 • 18103 просмотра

Зеленський прибыл на саммит ЕС

Президент Украины прибыл в Брюссель на специальное заседание Европейского совета по вопросам обороны. В повестке дня - военная помощь, замороженные активы рф и новые санкции.

Война • 6 марта, 10:59 • 17530 просмотра

Зеленський в четвер встретится с Рютте, примет участие в Евросовете

Президент Украины посетит заседание Европейского совета в Брюсселе и проведет ряд важных встреч. В повестке дня саммита - оборона Европы, помощь Украине и санкции против РФ.

политика • 6 марта, 07:18 • 14526 просмотра

Сегодня лидеры ЕС соберутся на специальный саммит: будут обсуждать поддержку Украины

Сегодня состоится специальное заседание Европейского совета по дальнейшей поддержке Украины и европейской безопасности. Ожидается выступление Президента Зеленского и обсуждение гарантий безопасности для Украины.

политика • 6 марта, 05:30 • 18069 просмотра

ЕС рассмотрит вопрос о трибунале для путина на заседании 7 марта

Совет юстиции и внутренних дел ЕС рассмотрит вопрос трибунала для российского президента и борьбу с безнаказанностью за военные преступления.

Новости Мира • 5 марта, 05:39 • 24755 просмотра

ЕС сегодня рассмотрит вопрос о новой цифровой пограничной системе EES

Европейский Союз намерен обсудить цифровую систему EES для контроля въезда и выезда граждан третьих стран. Система предполагает биометрическую идентификацию и автоматическую регистрацию данных о пересечении границы.

Новости Мира • 5 марта, 04:29 • 29176 просмотра

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Урсула фон дер Ляєн представит план увеличения оборонных расходов ЕС. Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, но может поддержать общее увеличение оборонного бюджета.

Война • 4 марта, 08:00 • 97916 просмотра

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус на международный саммит по вопросам безопасности. На встрече присутствуют лидеры европейских стран, включая Макрона, Туска, Шольца и фон дер Ляйен.

политика • 2 марта, 14:11 • 84108 просмотра

Орбан требует у ЕС "прямых переговоров" с рф "по примеру США"

Премьер Венгрии направил письмо председателю Европейского совета с предложением вести прямые переговоры с РФ по Украине. Орбан считает, что ЕС должен последовать примеру США в вопросе достижения мира.

Война • 1 марта, 14:22 • 39254 просмотра

Италия призвала срочно провести саммит между США и Европой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони инициирует проведение срочного саммита между США и европейскими союзниками. Встреча имеет целью обсуждение совместного преодоления вызовов, связанных с войной рф против Украины.

Война • 28 февраля, 22:26 • 42987 просмотра

Кошта провел срочный разговор с Зеленским после событий в Белом доме

Президент Евросовета Антониу Кошта позвонил Владимиру Зеленскому после его словесной перепалки с Дональдом Трампом. Кошта выразил поддержку Украины и призвал Зеленского быть «сильным и бесстрашным».

политика • 28 февраля, 21:22 • 42779 просмотра