Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с командой дипломатов и переговорщиков определили приоритеты на следующую встречу в Берлине на этой неделе – с европейскими и американскими партнёрами – и форматы с россиянами, передаёт УНН.

Сегодня вместе с нашей дипломатической командой Украины, руководителями разведки и СБУ, Главнокомандующим ВСУ, участниками переговоров определили приоритеты на следующую встречу в Берлине на этой неделе – с европейскими и американскими партнёрами – и форматы с россиянами - заявил Зеленский.

По его словам, важно, что Америка согласовала с москвой расширение трёхстороннего формата переговоров и включение европейских представителей, в частности Е5 – Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, а также Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

Украина координирует действия со всеми нашими партнёрами в Европе, и мы продолжим работать на всех уровнях, чтобы Европа была сильным участником переговоров, как мы об этом и договорились с Америкой - добавил Глава государства.

Добавим

Также, по словам Зеленского, определили порядок совместной работы с партнёрами по ключевым вопросам, касающимся окончания этой войны, обеспечения безопасности Украины и прочного мира, возможностей для восстановления Украины и дальнейшего развития.

Утвердил задачи для команды на следующие недели - подытожил Зеленский.

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Напомним

Как сообщил Президент Украины, 16 ноября состоялся ещё один разговор переговорных групп – украинской, американской и европейской – на уровне команд. Следующая встреча состоится в Берлине в рамках Коалиции желающих, где будут выработаны конкретные совместные шаги в переговорном процессе.