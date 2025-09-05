«Коалиция желающих»

"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине

Украина и союзники прорабатывают детали гарантий безопасности, которые будут включать координацию защиты неба и моря. Планируется развертывание тысяч военных, хотя точное количество не разглашается.