«Коалиция желающих»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке Словакией вступления Украины в Евросоюз. Это рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности для Украины, о чем заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии.
Президент Зеленский и премьер-министр Словакии Фицо провели предметный разговор. Зеленский сообщил Фицо о своем разговоре с Дональдом Трампом и результатах встречи Коалиции желающих.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Стороны обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов и совместные оборонные проекты.
Украина и союзники прорабатывают детали гарантий безопасности, которые будут включать координацию защиты неба и моря. Планируется развертывание тысяч военных, хотя точное количество не разглашается.
Президент объявил о наличии плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не планирует возобновлять импорт российских энергоресурсов, даже в случае мирного соглашения. США поддерживают эту позицию.
Президент Зеленский заявил, что 26 из 35 стран готовы оказать реальную поддержку безопасности Украине, включая США. Он также обсудил с Трампом пути к миру и разочарование некоторыми европейскими странами, финансирующими Россию.
Президент Зеленский заявил о начале строительства системы безопасности, которая будет давить на россию для прекращения войны. 35 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности, 26 из них - реальную поддержку.
Украина разрабатывает новую архитектуру безопасности на суше, море и в воздухе для сдерживания российской агрессии. Президент Зеленский сообщил, что это поможет уменьшить вероятность продолжения войны и подтолкнет РФ к мирному соглашению.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф призвал Путина сесть за стол переговоров и продемонстрировать готовность к миру. Страны ЕС и партнеры планируют усилить давление на Россию и поддержать украинскую армию.
Европейские лидеры пытались убедить Дональда Трампа усилить давление на российскую экономику, но им это не удалось. Встреча "Коалиции желающих" имела целью согласовать гарантии безопасности и заручиться поддержкой США.
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС создает условия для длительного мира в Украине. Первыми гарантиями безопасности являются сильные украинские вооруженные силы.
Германия обещает значительное расширение военной помощи Украине, включая оборудование для четырех механизированных бригад. Берлин также будет способствовать развитию наступательных возможностей Киева, в частности в производстве ракет.
Джорджия Мелони заявила, что Италия не будет отправлять военных в Украину, но готова поддерживать инициативы по мониторингу и обучению за ее пределами. Она также предложила механизм коллективной безопасности для Украины, вдохновленный статьей 5 Вашингтонского договора.
Президент Зеленский заявил, что существует базовая рамка гарантий безопасности для Украины, которая включает определение стран-участниц. 26 стран уже готовы предоставить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира.
Президент Украины и европейские лидеры обсудили с Дональдом Трампом давление на Россию. Речь шла об экономических мерах для прекращения войны и лишения россии ресурсов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о встрече 35 участников "коалиции желающих" в Елисейском дворце. У них есть политическое и военное предложение по гарантиям безопасности для Украины.
Президент Зеленский заявил, что путин будет пытаться использовать встречу в Китае как разрешение на продолжение войны. россия отвергает все мирные инициативы, демонстрируя отсутствие согласия на мир.
26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Эти силы не будут воевать против россии, а будут гарантировать мир и пошлют стратегический сигнал.
Президент Зеленский провел заседание коалиции желающих с участием более 30 стран. Обсуждались вопросы завершения войны, долгосрочной безопасности и усиления санкций против РФ.
Участники «Коалиции желающих» заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал это решение.
Президент Украины Владимир Зеленский, Дональд Трамп и европейские лидеры проводят совместную видеоконференцию. Разговор начался вскоре после 15:00 по Киеву.
Участники Коалиции дронов соберутся в Гааге для поддержки Украины. Будут обсуждать использование беспилотников и систем противодействия дронам.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что военные в рамках программы "Армия дронов Бонус" будут получать средства радиоэлектронной борьбы. Поставки происходят напрямую от производителя на фронт через цифровую систему Минобороны DOT-Chain Defence.
Украинская делегация во главе с Ермаком и Умеровым провела встречи в Париже. Обсуждались гарантии безопасности, санкции против россии и возвращение украинских пленных.
Самолет, на котором глава правительства Испании летел в Париж на встречу "Коалиции желающих", потерпел поломку. Педро Санчес вернулся в Мадрид и обещает присоединиться к саммиту по гарантиям безопасности для Украины по видеосвязи.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже. Там состоится саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.