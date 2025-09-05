«Коалиция желающих»

$41.350.02
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 2130 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 10021 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 11843 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 22921 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 33113 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 29269 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 51454 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
4 сентября, 17:30 • 41275 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 53795 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 10021 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне
«Коалиция желающих»

Международная инициатива
«Коалиция желающих» – это инициатива, объявленная 2 марта 2025 года премьер-министром Великобритании Киром Стармером после встречи 18 мировых лидеров. Эта инициатива имеет целью консолидировать европейскую поддержку Украины и создать предпосылки для долговременного мира.
Новости по теме
Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке Словакией вступления Украины в Евросоюз. Это рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности для Украины, о чем заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии.

Политика • 15:17 • 2052 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ

Президент Зеленский и премьер-министр Словакии Фицо провели предметный разговор. Зеленский сообщил Фицо о своем разговоре с Дональдом Трампом и результатах встречи Коалиции желающих.

Политика • 14:18 • 5356 просмотра
Зеленский и глава МИД Швеции обсудили инвестиции в дроны и оборонные проектыPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Стороны обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов и совместные оборонные проекты.

Политика • 13:15 • 1862 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине

Украина и союзники прорабатывают детали гарантий безопасности, которые будут включать координацию защиты неба и моря. Планируется развертывание тысяч военных, хотя точное количество не разглашается.

Политика • 12:12 • 11845 просмотра
Украина имеет планы безопасности: детали пока не разглашаются - Зеленский

Президент объявил о наличии плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.

Война в Украине • 5 сентября, 10:36 • 2500 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не планирует возобновлять импорт российских энергоресурсов, даже в случае мирного соглашения. США поддерживают эту позицию.

Новости Мира • 5 сентября, 10:18 • 14524 просмотра
Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Президент Зеленский заявил, что 26 из 35 стран готовы оказать реальную поддержку безопасности Украине, включая США. Он также обсудил с Трампом пути к миру и разочарование некоторыми европейскими странами, финансирующими Россию.

Политика • 5 сентября, 09:43 • 2838 просмотра
Зеленский анонсировал "силу", которая будет давить на рф, чтобы она прекратила войнуVideo

Президент Зеленский заявил о начале строительства системы безопасности, которая будет давить на россию для прекращения войны. 35 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности, 26 из них - реальную поддержку.

Политика • 5 сентября, 09:35 • 3626 просмотра
Украина работает над созданием новой архитектуры безопасности для сдерживания России - Зеленский

Украина разрабатывает новую архитектуру безопасности на суше, море и в воздухе для сдерживания российской агрессии. Президент Зеленский сообщил, что это поможет уменьшить вероятность продолжения войны и подтолкнет РФ к мирному соглашению.

Война в Украине • 5 сентября, 09:17 • 2796 просмотра
Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров - премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф призвал Путина сесть за стол переговоров и продемонстрировать готовность к миру. Страны ЕС и партнеры планируют усилить давление на Россию и поддержать украинскую армию.

Политика • 5 сентября, 03:59 • 3630 просмотра
Европейские лидеры давили на Трампа в вопросе поддержки Украины - The Guardian

Европейские лидеры пытались убедить Дональда Трампа усилить давление на российскую экономику, но им это не удалось. Встреча "Коалиции желающих" имела целью согласовать гарантии безопасности и заручиться поддержкой США.

Политика • 5 сентября, 02:58 • 4122 просмотра
«Создаем условия для длительного мира»: фон дер Ляйен подытожила заседание «Коалиции желающих» в Париже

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС создает условия для длительного мира в Украине. Первыми гарантиями безопасности являются сильные украинские вооруженные силы.

Политика • 5 сентября, 01:57 • 3912 просмотра
«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины

Германия обещает значительное расширение военной помощи Украине, включая оборудование для четырех механизированных бригад. Берлин также будет способствовать развитию наступательных возможностей Киева, в частности в производстве ракет.

Война в Украине • 5 сентября, 01:24 • 11228 просмотра
Италия не планирует отправлять своих военных в Украину: Джорджия Мелони отреагировала на встречу "коалиции желающих"

Джорджия Мелони заявила, что Италия не будет отправлять военных в Украину, но готова поддерживать инициативы по мониторингу и обучению за ее пределами. Она также предложила механизм коллективной безопасности для Украины, вдохновленный статьей 5 Вашингтонского договора.

Война в Украине • 4 сентября, 21:58 • 4930 просмотра
Зеленский: "Мы понимаем, какой должна быть основа для реальных гарантий безопасности, базовая рамка есть"

Президент Зеленский заявил, что существует базовая рамка гарантий безопасности для Украины, которая включает определение стран-участниц. 26 стран уже готовы предоставить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира.

Политика • 4 сентября, 16:42 • 4270 просмотра
Речь шла о давлении на россию для прекращения войны: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами

Президент Украины и европейские лидеры обсудили с Дональдом Трампом давление на Россию. Речь шла об экономических мерах для прекращения войны и лишения россии ресурсов.

Политика • 4 сентября, 16:23 • 4180 просмотра
На столе политические и военные предложения от 35 лидеров о гарантиях безопасности для Украины - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о встрече 35 участников "коалиции желающих" в Елисейском дворце. У них есть политическое и военное предложение по гарантиям безопасности для Украины.

Война в Украине • 4 сентября, 15:12 • 3518 просмотра
путин попытается использовать встречу в Китае как разрешение на продолжение войны - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что путин будет пытаться использовать встречу в Китае как разрешение на продолжение войны. россия отвергает все мирные инициативы, демонстрируя отсутствие согласия на мир.

Политика • 4 сентября, 15:00 • 4120 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон

26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Эти силы не будут воевать против россии, а будут гарантировать мир и пошлют стратегический сигнал.

Политика • 4 сентября, 14:39 • 53798 просмотра
Зеленский обсудил с партнерами по коалиции желающих завершение войны и долгосрочную безопасность

Президент Зе

Президент Зеленский провел заседание коалиции желающих с участием более 30 стран. Обсуждались вопросы завершения войны, долгосрочной безопасности и усиления санкций против РФ.

Политика • 4 сентября, 14:15 • 3448 просмотра
Участники «Коалиции желающих» готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты – британское правительство

Участники «Коалиции желающих» заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал это решение.

Политика • 4 сентября, 12:48 • 3842 просмотра
Зеленский, Трамп и европейские лидеры начали совместную телефонную конференцию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, Дональд Трамп и европейские лидеры проводят совместную видеоконференцию. Разговор начался вскоре после 15:00 по Киеву.

Политика • 4 сентября, 12:46 • 3180 просмотра
Гаага примет встречу Коалиции дронов

Участники Коалиции дронов соберутся в Гааге для поддержки Украины. Будут обсуждать использование беспилотников и систем противодействия дронам.

Политика • 4 сентября, 12:38 • 2176 просмотра
В рамках программы "Армия дронов Бонус" военные смогут получать средства РЭБ непосредственно от производителя - Минобороны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что военные в рамках программы "Армия дронов Бонус" будут получать средства радиоэлектронной борьбы. Поставки происходят напрямую от производителя на фронт через цифровую систему Минобороны DOT-Chain Defence.

Война в Украине • 4 сентября, 12:16 • 2974 просмотра
Ермак и Умеров провели важные консультации с ключевыми международными партнерами Украины: детали

Украинская делегация во главе с Ермаком и Умеровым провела встречи в Париже. Обсуждались гарантии безопасности, санкции против россии и возвращение украинских пленных.

Политика • 4 сентября, 10:45 • 3718 просмотра
Самолет сломался: премьер Испании Санчес не долетел до Парижа, но встречу в поддержку Украины посетит онлайн

Самолет, на котором глава правительства Испании летел в Париж на встречу "Коалиции желающих", потерпел поломку. Педро Санчес вернулся в Мадрид и обещает присоединиться к саммиту по гарантиям безопасности для Украины по видеосвязи.

Политика • 4 сентября, 09:08 • 2480 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже. Там состоится саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.

Политика • 4 сентября, 08:52 • 13548 просмотра