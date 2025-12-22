Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка

$42.250.09
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 16111 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 14424 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 16687 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 19414 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 19049 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 19593 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17394 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13332 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12445 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Эксклюзивы
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 416 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 5014 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 33657 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 31217 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 33704 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Известная певица и рэперша Ники Минаж назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса "убийцей" во время телешоу, звезда оговорилась.

Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка

Известная рэперша Ники Минаж, которая в последние годы неожиданно стала сторонницей правых сил, попала в скандальную ситуацию на сцене AmericaFest. Выступая перед молодежной аудиторией, она ошибочно употребила крайне острое слово в адрес вице-президента США. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

Пытаясь отметить лидеров страны, Минаж допустила фатальную оговорку, которая шокировала присутствующих в зале.

Дорогие юноши, у вас есть удивительные образцы для подражания, такие как наш красивый, блестящий президент, и у вас есть удивительные образцы для подражания, такие как убийца Джей Ди Вэнс, наш вице-президент 

– заявила артистка.

Осознав сказанное, рэперша мгновенно замолчала, закрыв лицо рукой от стыда. Ситуация выглядела особенно напряженной из-за того, что рядом с ней сидела Эрика Кирк – вдова основателя Turning Point USA Чарли Кирка, которого убили три месяца назад.

Эрика Кирк проявила незаурядную выдержку и лично успокоила потрясенную звезду. Она призвала Минаж не обращать внимания на ошибку и "просто посмеяться над этим".

Поверь мне, нет ничего нового под солнцем, чего бы я не слышала. Так что у тебя все хорошо. Я тебя люблю 

– обратилась Кирк к певице.

Несмотря на то, что интернет-сообщество уже начало тиражировать этот момент, Кирк подчеркнула, что такие случаи только закаляют.

ч. Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта

Степан Гафтко

Новости МираУНН Lite
Музыкант