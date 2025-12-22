Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка
Киев • УНН
Известная певица и рэперша Ники Минаж назвала вице-президента США Джей Ди Вэнса "убийцей" во время телешоу, звезда оговорилась.
Известная рэперша Ники Минаж, которая в последние годы неожиданно стала сторонницей правых сил, попала в скандальную ситуацию на сцене AmericaFest. Выступая перед молодежной аудиторией, она ошибочно употребила крайне острое слово в адрес вице-президента США. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Подробности
Пытаясь отметить лидеров страны, Минаж допустила фатальную оговорку, которая шокировала присутствующих в зале.
Дорогие юноши, у вас есть удивительные образцы для подражания, такие как наш красивый, блестящий президент, и у вас есть удивительные образцы для подражания, такие как убийца Джей Ди Вэнс, наш вице-президент
Осознав сказанное, рэперша мгновенно замолчала, закрыв лицо рукой от стыда. Ситуация выглядела особенно напряженной из-за того, что рядом с ней сидела Эрика Кирк – вдова основателя Turning Point USA Чарли Кирка, которого убили три месяца назад.
Эрика Кирк проявила незаурядную выдержку и лично успокоила потрясенную звезду. Она призвала Минаж не обращать внимания на ошибку и "просто посмеяться над этим".
Поверь мне, нет ничего нового под солнцем, чего бы я не слышала. Так что у тебя все хорошо. Я тебя люблю
Несмотря на то, что интернет-сообщество уже начало тиражировать этот момент, Кирк подчеркнула, что такие случаи только закаляют.
ч. Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта