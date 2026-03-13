В "Слуге народа" заявили, что около 40 народных депутатов хотят досрочно сложить мандаты
Киев • УНН
Андрей Мотовиловец сообщил о желании около 40 депутатов уйти из Рады. Однако, по его словам, их заявления не будут поддержаны, поскольку парламент должен работать.
Первый заместитель главы фракции "Слуга Народа" Андрей Мотовиловец заявил Forbes, что около 40 депутатов готовы сложить мандат, передает УНН.
Около 40 депутатов (готовы сложить мандат - ред.). Просто им объясняю, что, друзья, смотрите, вы дали присягу. Вы можете подавать заявление, но никто не проголосует. Рада должна работать
Зеленский: есть депутаты, которые хотят сложить мандат, но монобольшинство работает20.01.26, 15:16 • 2654 просмотра
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что многие народные депутаты Украины желают досрочно сложить свои полномочия.
Как сообщалось, в июне 2025 года Верховная Рада лишила депутатского мандата народного депутата Олеся Довгого, который накануне написал заявление о прекращении своих полномочий. Теперь в украинском парламенте установлен антирекорд по количеству народных избранников, которых осталось 398.