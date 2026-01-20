Зеленский: есть депутаты, которые хотят сложить мандат, но монобольшинство работает

Монобольшинство в Верховной Раде на сегодняшний день работает, хотя и есть много депутатов, которые уже хотят прекратить депутатский мандат, но есть вызовы войны, поэтому пока что всем нужно работать, как бы сложно ни было, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, пишет УНН.

Детали

"Прежде всего, развалить монобольшинство всегда было большим желанием разных либо финансовых групп, либо политических групп. С самого начала, начиная с существования монобольшинства, 5 лет назад, сначала это делали финансовые группы, включая группу Коломойского. Все хотели влиять на монобольшинство, на "Слугу народа", голосовать те законы, которые кому-то нужны. Хотели развалить, ходили с разными предложениями, но монобольшинство сохранило, а кто-то не сохранил свою свободу", - отметил Президент, отвечая, как оценивает последние события в Раде, и существует ли, по его мнению, в Раде монобольшинство, или, возможно, настало время сформировать новую коалицию.

По словам Главы государства, "дальше были разные желающие, но во время полномасштабной войны желающих в Украине остаться стало меньше, и эти крупные политические и финансовые группы, многие из них уехали за границу".

И даже сейчас, из-за границы, попытались во время полномасштабной войны развалить монобольшинство. Но монобольшинство голосовало все законы, которые просил Европейский Союз, Всемирный банк, которые очень нам нужны были для кандидатства на пути в Европейский Союз. И мы стали кандидатами, и монобольшинство на сегодняшний день работает - отметил Зеленский.

Президент при этом указал:

Конечно, есть много вопросов, скажу откровенно, я знаю много депутатов, которые уже хотят прекратить свой депутатский срок или депутатский мандат. Но тем не менее есть война, есть вызовы войны, есть закон. Так что пока что всем нужно работать, как бы сложно ни было

