13:28 • 8 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 5162 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 15339 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 16636 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 19129 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 19133 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 16790 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 35869 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 66690 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51812 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзивы
Зеленский: есть депутаты, которые хотят сложить мандат, но монобольшинство работает

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что монобольшинство в Верховной Раде работает, несмотря на желание многих депутатов сложить мандаты. Он отметил, что вызовы войны требуют от всех работать.

Зеленский: есть депутаты, которые хотят сложить мандат, но монобольшинство работает

Монобольшинство в Верховной Раде на сегодняшний день работает, хотя и есть много депутатов, которые уже хотят прекратить депутатский мандат, но есть вызовы войны, поэтому пока что всем нужно работать, как бы сложно ни было, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, пишет УНН.

Детали

"Прежде всего, развалить монобольшинство всегда было большим желанием разных либо финансовых групп, либо политических групп. С самого начала, начиная с существования монобольшинства, 5 лет назад, сначала это делали финансовые группы, включая группу Коломойского. Все хотели влиять на монобольшинство, на "Слугу народа", голосовать те законы, которые кому-то нужны. Хотели развалить, ходили с разными предложениями, но монобольшинство сохранило, а кто-то не сохранил свою свободу", - отметил Президент, отвечая, как оценивает последние события в Раде, и существует ли, по его мнению, в Раде монобольшинство, или, возможно, настало время сформировать новую коалицию.

По словам Главы государства, "дальше были разные желающие, но во время полномасштабной войны желающих в Украине остаться стало меньше, и эти крупные политические и финансовые группы, многие из них уехали за границу".

И даже сейчас, из-за границы, попытались во время полномасштабной войны развалить монобольшинство. Но монобольшинство голосовало все законы, которые просил Европейский Союз, Всемирный банк, которые очень нам нужны были для кандидатства на пути в Европейский Союз. И мы стали кандидатами, и монобольшинство на сегодняшний день работает

- отметил Зеленский.

Президент при этом указал:

Конечно, есть много вопросов, скажу откровенно, я знаю много депутатов, которые уже хотят прекратить свой депутатский срок или депутатский мандат. Но тем не менее есть война, есть вызовы войны, есть закон. Так что пока что всем нужно работать, как бы сложно ни было

