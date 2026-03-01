Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
Киев • УНН
После гибели Али Хаменеи временным лидером Ирана стал аятолла Алиреза Арафи. Он вошел в состав временного совета руководства вместе с президентом и главным судьей.
В Иране после гибели Али Хаменеи назначили временного нового лидера - им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство ISNA.
Детали
Согласно иранской конституции, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.
Также в состав этого совета вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эжеи.
Контекст
Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.
Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженных сил страны. Среди них - начальник Генерального штаба и министр обороны.
Напомним
Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы.