Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удары по столице Ирана - также удары по Тегерану нанесли и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Представитель США сообщил телеканалу Al Jazeera, что атаки на Иран были осуществлены в рамках совместной военной операции США и Израиля.

Также сообщается, что на территории Ирана было атаковано около 30 целей, включая президентский плац и штаб-квартиру разведки.

Напомним

Удар по Тегерану произошел через несколько минут после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана.

Тем временем в Израиле было введено чрезвычайное положение, воздушное пространство страны официально закрыто. В сети появились фото и видео ударов по столице Ирана.

