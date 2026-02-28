Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
Киев • УНН
28 февраля Израиль и США провели совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране. Среди пораженных объектов – президентский плац и штаб-квартира разведки.
В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удары по столице Ирана - также удары по Тегерану нанесли и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
Представитель США сообщил телеканалу Al Jazeera, что атаки на Иран были осуществлены в рамках совместной военной операции США и Израиля.
Также сообщается, что на территории Ирана было атаковано около 30 целей, включая президентский плац и штаб-квартиру разведки.
Напомним
Удар по Тегерану произошел через несколько минут после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана.
Тем временем в Израиле было введено чрезвычайное положение, воздушное пространство страны официально закрыто. В сети появились фото и видео ударов по столице Ирана.
