В Беларуси двух журналистов приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в госизмене

Брестский областной суд вынес приговоры основателю изданий "Intex-Press" и "BAR24" Владимиру Янукевичу и его коллеге Андрею Пакаленко, назначив им 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Правозащитные группы и медиаассоциации расценивают это решение как очередной этап масштабных репрессий против свободы слова, продолжающихся в стране уже шестой год подряд. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, а детали обвинений не разглашались, хотя государственная пропаганда заявляла о якобы связях журналистов с дипломатическим представительством Германии.

Детали приговоров и состояние здоровья осужденных

65-летний Владимир Янукевич, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, находился под стражей без надлежащей медицинской помощи, что вызвало обеспокоенность Белорусской ассоциации журналистов. Вместе с 44-летним Андреем Пакаленко он входил в группу сотрудников издания "Intex-Press", которых массово арестовали в декабре 2024 года после обысков в редакциях и помещениях.

Глава профильной ассоциации Андрей Бастунец назвал эти приговоры "ужасными", подчеркнув желание властей полностью искоренить любое инакомыслие и запугать представителей независимых медиа.

Системное давление на независимую журналистику в беларуси

На сегодняшний день в белорусских тюрьмах остаются заключенными по меньшей мере 28 независимых журналистов. Ранее, в августе 2025 года, еще четверо коллег Янукевича и Пакаленко были осуждены за "содействие экстремизму" и отправлены на принудительные работы на государственные предприятия.

Массовые преследования медийщиков стали частью более широкой волны репрессий, начавшейся после выборов 2020 года, в результате которой десятки тысяч людей были арестованы, а сотни независимых СМИ и общественных организаций оказались под запретом.

