лукашенко создает "обменный фонд" из невинных людей, чтобы покупать себе индульгенции: МИД о новой волне репрессий в беларуси
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что новые задержания в беларуси имеют целью создать "обменный фонд" для лукашенко. Это позволит ему покупать индульгенции в обмен на невинных людей, заключенных в рамках "Дела Гаюна".
Новые произвольные задержания в беларуси имеют целью создать "обменный фонд", благодаря которому диктатор александр лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невинных людей, которых он сажает в тюрьмы. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно новой волны репрессий в беларуси в рамках так называемого "Дела Гаюна", передает УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на информацию белорусского правозащитного центра "Вясна" относительно очередной волны репрессий режима лукашенко против граждан беларуси в рамках так называемого "Дела Гаюна".
С прискорбием констатируем, что в соседней беларуси поводом для зачисления в лагерь "предателей", "свядомых" или, как любит выражаться александр лукашенко, "отморозков" может стать что угодно, даже неосторожно произнесенное на белорусском языке слово. Убеждены, что такие произвольные задержания имеют целью создать "обменный фонд", благодаря которому александр лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невинных людей, которых он сажает в тюрьмы
В МИД подчеркнули, что репрессии белорусского режима представляют собой системное и грубое нарушение прав человека и основополагающих международно-правовых документов, таких как Декларация прав человека и Хельсинкский заключительный акт. Массовые аресты и заключение белорусских граждан по так называемому "делу Гаюна" являются тому безусловным подтверждением.
Призываем международное сообщество усилить давление на александра лукашенко и его пособников. Нельзя забывать, что с 2022 года беларусь стала соучастницей преступления агрессии против Украины, предоставив свою территорию, воздушное пространство и ресурсы для ведения российской федерацией захватнической войны против нашего государства. беларусь должна непременно понести свою часть ответственности за совершение этого преступления и все производные зверства против украинского народа
В МИД Украины верят, что в будущем демократическая Беларусь пройдет путь очищения от преступлений лукашенковской диктатуры, восстановит свою независимость и суверенитет после лет российского господства и вернется в семью европейских народов, к которой она принадлежит исторически, политически и культурно.
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13.10.25, 11:25 • 17116 просмотров