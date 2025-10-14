лукашенко создает "обменный фонд" из невинных людей, чтобы покупать себе индульгенции: МИД о новой волне репрессий в беларуси

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
15:21 • 6168 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 11541 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 10747 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 20504 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 15810 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 23135 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 13574 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 21809 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11638 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10628 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
81%
752мм
Популярные новости
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 28564 просмотра
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto11:07 • 5078 просмотра
"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев11:19 • 3808 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 14095 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 12470 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 20504 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 23135 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 21809 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 60709 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 61053 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Сумская область
Киевская область
Кировоградская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 12513 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 14135 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 29984 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 34540 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 35862 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

лукашенко создает "обменный фонд" из невинных людей, чтобы покупать себе индульгенции: МИД о новой волне репрессий в беларуси

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что новые задержания в беларуси имеют целью создать "обменный фонд" для лукашенко. Это позволит ему покупать индульгенции в обмен на невинных людей, заключенных в рамках "Дела Гаюна".

лукашенко создает "обменный фонд" из невинных людей, чтобы покупать себе индульгенции: МИД о новой волне репрессий в беларуси

 Новые произвольные задержания в беларуси имеют целью создать "обменный фонд", благодаря которому диктатор александр лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невинных людей, которых он сажает в тюрьмы. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно новой волны репрессий в беларуси в рамках так называемого "Дела Гаюна", передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на информацию белорусского правозащитного центра "Вясна" относительно очередной волны репрессий режима лукашенко против граждан беларуси в рамках так называемого "Дела Гаюна".

С прискорбием констатируем, что в соседней беларуси поводом для зачисления в лагерь "предателей", "свядомых" или, как любит выражаться александр лукашенко, "отморозков" может стать что угодно, даже неосторожно произнесенное на белорусском языке слово. Убеждены, что такие произвольные задержания имеют целью создать "обменный фонд", благодаря которому александр лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невинных людей, которых он сажает в тюрьмы 

- говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что репрессии белорусского режима представляют собой системное и грубое нарушение прав человека и основополагающих международно-правовых документов, таких как Декларация прав человека и Хельсинкский заключительный акт. Массовые аресты и заключение белорусских граждан по так называемому "делу Гаюна" являются тому безусловным подтверждением.

Призываем международное сообщество усилить давление на александра лукашенко и его пособников.  Нельзя забывать, что с 2022 года беларусь стала соучастницей преступления агрессии против Украины, предоставив свою территорию, воздушное пространство и ресурсы для ведения российской федерацией захватнической войны против нашего государства. беларусь должна непременно понести свою часть ответственности за совершение этого преступления и все производные зверства против украинского народа 

- говорится в комментарии.

В МИД Украины верят, что в будущем демократическая Беларусь пройдет путь очищения от преступлений лукашенковской диктатуры, восстановит свою независимость и суверенитет после лет российского господства и вернется в семью европейских народов, к которой она принадлежит исторически, политически и культурно.

Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13.10.25, 11:25 • 17116 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Украина