Неизвестные БПЛА совершили атаку на ижевский электромеханический завод «купол», где производятся ЗРК «Тор» и РЛС. Об инциденте сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Сегодня, третьего июля, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В первые часы войны подразделения зенитно ракетных войск умело сбивали вражеские цели, и не дали агрессору установить контроль над украинским небом.
На базе 810-й бригады морской пехоты в оккупированном Севастополе повышен уровень боевой готовности, военнослужащие постоянно патрулируют периметр и следят за подозрительными лицами, что свидетельствует о панике и страхе среди российских войск в Крыму.
Активисты движения "АТЕШ" зафиксировали расположение зенитно-ракетных комплексов С-300/400 вблизи Симферополя в Крыму, предоставив координаты 44. 952273, 34.194718.
Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе 4 ТОР-М2, 3 "Панцирь-С1" и 1 зенитно-ракетный комплекс "БУК".
Украинские силы обороны атаковали Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS, повредив два парома и существенно подорвав российскую военную логистику в оккупированном Крыму.
После украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Беларусь срочно усилила безопасность собственных нефтебаз, передислоцировав подразделения противовоздушной обороны, которые обычно защищают атомные электростанции.
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 142 российских оккупантов, зенитную установку, пушки, минометы, средства радиоэлектронной борьбы и автомобильную технику на юге Украины.
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины обсудили насущные потребности украинской армии, в частности в артиллерии и боеприпасах, с Министром обороны Греции Никосом Дендиасом во время важного телефонного разговора.
За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Таврия" украинские военные уничтожили более 300 российских военнослужащих и десятки единиц военной техники и вооружения, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.
Противник потерял более 30 единиц техники и оборудования, осуществив 5 попыток штурма левого берега Днепра, которые были отбиты украинскими силами.
Греция опровергла сообщения о поставках Украине устаревших ракет С-300 из своего военного арсенала.
Российские войска используют ракетные системы "Град" и "Тор" для защиты кораблей в Севастополе от атак украинских беспилотников, сообщают украинские партизаны.
Греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые больше не используются ее военными. Это произошло после того, как США одобрили продажу Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов и предложили дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов, если Греция предоставит оружие Украине.