СБС поразили полигон "Восточный", ЗРК "Тор-М2" и пункты управления оккупантов
Киев • УНН
Силы беспилотных систем поразили полигон в Запорожской области и пункты управления БПЛА. Также уничтожены российский ЗРК "Тор-М2" и зенитная установка.
Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 12 июня нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях. Среди целей были полигон подготовки личного состава, средства противовоздушной обороны, пункт управления и места дислокации подразделений беспилотников противника. Об этом сообщили в Силах беспилотных систем, передает УНН.
Детали
По данным военных, одной из главных целей стал полигон "восточный" в Запорожской области, где российские войска проводили подготовку личного состава для участия в боевых действиях на Гуляйпольском направлении.
Удар по полигону нанесли операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра", 1-го отдельного центра, 413-го полка "Рейд" и 412-й бригады Nemesis. На полигоне находились подразделения 1466-го мотострелкового полка 5-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты 36-й армии и 1461-го мотострелкового полка 36-й армии рф.
Кроме того, в Запорожской области операторы 1-го отдельного центра СБС поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и зенитную установку ЗУ-23.
Также операторы 413-го полка "Рейд" уничтожили расчет переносного зенитного ракетного комплекса противника.
В Донецкой области бойцы 9-го батальона "Кайрос" поразили пункт управления российского подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Еще один удар был нанесен в Луганской области, где операторы того же батальона поразили пункт временной дислокации подразделения БПЛА оккупантов.
В Силах беспилотных систем отметили, что операции проводились во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.
Системное поражение мест подготовки и размещения личного состава, средств ПВО, пунктов управления и подразделений БПЛА снижает способность противника пополнять потери, организовывать управление и поддерживать активность на направлении
Силы беспилотных систем за год поразили более 356 тысяч российских целей - Зеленский11.06.26, 23:10 • 10175 просмотров