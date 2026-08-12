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Миллионы людей собрались в испанских городах, чтобы увидеть первое полное солнечное затмение

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

В среду миллионы людей в Испании собрались, чтобы увидеть полное солнечное затмение, которое длилось менее 2,5 минут. Это первое такое явление в стране за более чем сто лет.

Миллионы людей собрались в испанских городах, чтобы увидеть первое полное солнечное затмение

В среду миллионы людей заполнили города и поселки Испании в поисках лучших мест для наблюдения полного солнечного затмения, когда выравнивание Солнца, Луны и Земли на короткое время погрузит часть планеты во тьму, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Толпы людей принесли с собой складные стулья, зонтики и шляпы, с нетерпением ожидая небесного зрелища, которое началось ранним вечером. Это первое полное солнечное затмение в стране более чем за столетие.

На обширной территории северной и центральной Испании миллионы людей рассчитывали увидеть один из лучших видов затмения в континентальной Европе. Небольшая часть Гренландии и Исландии также может стать свидетелем затмения — если позволит погода.

Добавим

Полное затмение — когда Луна полностью закрывает солнечный свет — должно было продлиться менее 2,5 минуты, достигнув максимальной продолжительности у западного побережья Исландии. К тому времени, когда оно достигнет небольшой части Португалии, а затем и Испании, незадолго до захода солнца, продолжительность полной фазы затмения сократится примерно до минуты. Затем затмение завершится над Средиземным морем.

Мания затмения охватила страны Европы - миллионы людей готовятся к "событию века"12.08.26, 11:29 • 25820 просмотров

Антонина Туманова

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