"Одиссея" стала самым кассовым фильмом Нолана

$44.760.0051.610.06
ukenru
14:42 • 1542 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
13:51 • 11969 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
13:26 • 8386 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
12:56 • 7480 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
12:00 • 15519 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
11:29 • 15887 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
11:23 • 20286 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10:44 • 15883 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
09:26 • 19462 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
10 августа, 08:40 • 17441 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.6м/с
36%
751мм
Популярные новости
Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10 августа, 05:50 • 5870 просмотра
95 из 129 вражеских дронов с "Бандеролями" обезврежены, запущенная рф ракета не достигла целей10 августа, 06:09 • 11506 просмотра
россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф10 августа, 06:58 • 4202 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24676 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo10:14 • 4860 просмотра
публикации
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений13:51 • 11949 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
11:23 • 20281 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 25003 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 44030 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 92726 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Кристофер Нолан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo13:45 • 4246 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 43161 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 111196 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 131414 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 161329 просмотра
Актуальное
Техника
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

"Одиссея" стала самым кассовым фильмом Нолана

Киев • УНН

 • 4308 просмотра

Фильм «Одиссея» собрал 1,104 миллиарда долларов за месяц, обогнав «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды». Это самый кассовый фильм в карьере Нолана и его главных актёров.

"Одиссея" стала самым кассовым фильмом Нолана

"Одиссея" (The Odyssey) вошла в историю как самый кассовый фильм режиссёра Кристофера Нолана, обогнав "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises), сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Подробности

Кристофер Нолан превзошёл свои предыдущие достижения с "Одиссеей", и этот недавний релиз Universal Pictures теперь является самым кассовым фильмом в карьере прославленного режиссёра.

В воскресенье студия подтвердила, что мифологическая эпопея собрала 1,104 миллиарда долларов по всему миру за первый месяц проката после премьеры 17 июля. Это превышает показатели "Тёмного рыцаря: Возрождение легенды" 2012 года, который заработал 1,085 миллиарда долларов, и "Тёмного рыцаря" (The Dark Knight) 2008 года (1,005 миллиарда долларов), на фоне того, как ранее два фильма Warner Bros. о Бэтмене занимали первые места в списке самых кассовых фильмов режиссёра.

По состоянию на воскресенье "Одиссея" собрала 461,1 миллиона долларов в США и заняла второе место по итогам выходных после "Человека-паука: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day).

Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделю07.08.26, 08:35 • 111228 просмотров

В фильме, где Мэтт Деймон играет Одиссея, отправляющегося в тяжёлое путешествие домой после Троянской войны, также снимаются Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Роберт Паттинсон. Это самый кассовый фильм в мировой карьере Деймона, Хэтэуэй и Паттинсона.

Экранизация древней поэмы Гомера теперь является вторым по кассовым сборам фильмом с рейтингом R как в США, так и в мире, уступая лишь "Дэдпулу и Росомахе" (Deadpool & Wolverine) 2024 года.

"Одиссея" собрала 289,3 миллиона долларов в мировом прокате IMAX, став самым кассовым фильмом IMAX за всю историю. Фильм Нолана считается первым художественным фильмом, полностью снятым на плёночные камеры IMAX.

Фильмы Нолана собрали более 7 миллиардов долларов в мировом прокате. "Одиссея" входит в пятёрку самых кассовых фильмов года в мире, преодолев отметку в один миллиард долларов.

"Кристофер Нолан заслужил доверие зрителей, неизменно создавая захватывающие кинофильмы, и "Одиссея" — это вершина его мастерства", — сказал президент Universal Pictures по кинопрокату в США Джим Орр. "Эпический фильм Нолана находится на переднем крае культуры, и зрители стремятся к премиальным форматам и повторным просмотрам этого уникального кинематографического путешествия", — указал он.

"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20.07.26, 11:32 • 128005 просмотров

Юлия Шрамко

КультураНовости МираУНН Lite
Кристофер Нолан
Соединённые Штаты