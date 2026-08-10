"Одиссея" стала самым кассовым фильмом Нолана

"Одиссея" (The Odyssey) вошла в историю как самый кассовый фильм режиссёра Кристофера Нолана, обогнав "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises), сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

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Кристофер Нолан превзошёл свои предыдущие достижения с "Одиссеей", и этот недавний релиз Universal Pictures теперь является самым кассовым фильмом в карьере прославленного режиссёра.

В воскресенье студия подтвердила, что мифологическая эпопея собрала 1,104 миллиарда долларов по всему миру за первый месяц проката после премьеры 17 июля. Это превышает показатели "Тёмного рыцаря: Возрождение легенды" 2012 года, который заработал 1,085 миллиарда долларов, и "Тёмного рыцаря" (The Dark Knight) 2008 года (1,005 миллиарда долларов), на фоне того, как ранее два фильма Warner Bros. о Бэтмене занимали первые места в списке самых кассовых фильмов режиссёра.

По состоянию на воскресенье "Одиссея" собрала 461,1 миллиона долларов в США и заняла второе место по итогам выходных после "Человека-паука: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day).

Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделю

В фильме, где Мэтт Деймон играет Одиссея, отправляющегося в тяжёлое путешествие домой после Троянской войны, также снимаются Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Роберт Паттинсон. Это самый кассовый фильм в мировой карьере Деймона, Хэтэуэй и Паттинсона.

Экранизация древней поэмы Гомера теперь является вторым по кассовым сборам фильмом с рейтингом R как в США, так и в мире, уступая лишь "Дэдпулу и Росомахе" (Deadpool & Wolverine) 2024 года.

"Одиссея" собрала 289,3 миллиона долларов в мировом прокате IMAX, став самым кассовым фильмом IMAX за всю историю. Фильм Нолана считается первым художественным фильмом, полностью снятым на плёночные камеры IMAX.

Фильмы Нолана собрали более 7 миллиардов долларов в мировом прокате. "Одиссея" входит в пятёрку самых кассовых фильмов года в мире, преодолев отметку в один миллиард долларов.

"Кристофер Нолан заслужил доверие зрителей, неизменно создавая захватывающие кинофильмы, и "Одиссея" — это вершина его мастерства", — сказал президент Universal Pictures по кинопрокату в США Джим Орр. "Эпический фильм Нолана находится на переднем крае культуры, и зрители стремятся к премиальным форматам и повторным просмотрам этого уникального кинематографического путешествия", — указал он.

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