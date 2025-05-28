Дія (сервис)

Украина получит 50 млн евро на жилье для переселенцев: касается льготных ипотек под 3%

Украина и Банк развития Совета Европы подписали соглашение на 50 млн евро для обеспечения жильем ВПЛ. Средства пойдут на льготные ипотеки под 3% годовых сроком до 30 лет.