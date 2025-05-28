Дія (сервис)

В ГСЧС заявили, что правило "двух стен" не гарантирует безопасности во время обстрелов. Украинцам рекомендуют обновить информацию
о ближайших укрытиях и обсудить план действий с родными.
Сервисы были недоступны с 24 по 27 мая из-за технических работ с реестрами транспортных средств и админправонарушений. Сейчас
услуги полностью восстановлены.
Правительство инвестирует значительные средства в украинское образование, в частности, на укрытия в школах, школьные автобусы и реформу НУШ. Приоритетом является подготовка детей к вызовам 21 века.
Украина и Банк развития Совета Европы подписали соглашение на 50 млн евро для обеспечения жильем ВПЛ. Средства пойдут на льготные
ипотеки под 3% годовых сроком до 30 лет.