Расторгнуть брак онлайн стало возможно в "Дія" - как это сделать

Расторжение брака в Украине стало доступно онлайн в приложении "Дія" с 3 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции и "Дія".

Запускаем расторжение брака онлайн в приложении "Дія". Услуга доступна для супругов, которые совместно решили прекратить брак - сообщили в этом онлайн-сервисе государственных услуг.

Кто может воспользоваться

Воспользоваться услугой в приложении "Дія", как отмечают в Минюсте, могут супруги, если оба являются гражданами Украины, достигли 18 лет и соответствуют следующим требованиям:

взаимное согласие обоих супругов на расторжение брака;

отсутствие общих несовершеннолетних детей;

наличие верифицированного регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКН) и "Дія.Підпис" у каждого из супругов;

наличие ID-карты или биометрического заграничного паспорта;

наличие записи о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС).

"Важно: без согласия обеих сторон подать заявление о расторжении брака не удастся", - указали в "Дія".

Как всё работает

Ранее процедура расторжения брака по взаимному согласию, как правило, предусматривала личные обращения в отдел ГРАГС: для подачи совместного заявления, а после истечения месячного срока - для государственной регистрации расторжения брака.

Отныне основные этапы можно пройти онлайн в приложении "Дія":

Формирование заявления: один из партнеров подает заявление через приложение "Дія" и выбирает удобные дату и время видеоконференции с регистратором (не ранее чем через месяц и 2 дня с даты подачи). Подтверждение и подписание: второй супруг получает уведомление и в течение 12 часов подтверждает необходимые сведения и подписывает заявление с помощью "Дія.Підпис". Проверка заявления: сведения об обоих партнерах проверяются в государственных реестрах. Видеоконференция: в назначенные дату и время супруги подключаются к видеоконференции с работником отдела ГРАГС, во время которой партнеры подтверждают свое намерение и заверяют его "Дія.Підпис". Получение результата: электронное отображение актовой записи о расторжении брака формируется в "Дія" у каждого из супругов в течение 24 часов после видеоконференции. Бумажные свидетельства о расторжении брака направляются АО «Укрпошта» каждому из супругов по указанному в заявлении адресу.

"Через месяц брак будет расторгнут. Если за это время вы измените решение, заявление можно отозвать — не позднее чем за 4 часа до видеоконференции", - отметили в "Дія".

Если у супругов есть дети

Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака, как и раньше, происходит через суд. А для тех, кто не пользуется "Дія", сохраняется возможность подать заявление лично в отделе ГРАГС.

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