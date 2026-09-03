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Расторгнуть брак онлайн стало возможно в "Дія" - как это сделать

Киев • УНН

 • 5116 просмотра

Супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, могут расторгнуть брак в «Дія» после видеоконференции. Электронная запись появится в течение 24 часов.

Расторгнуть брак онлайн стало возможно в "Дія" - как это сделать

Расторжение брака в Украине стало доступно онлайн в приложении "Дія" с 3 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции и "Дія".

Запускаем расторжение брака онлайн в приложении "Дія". Услуга доступна для супругов, которые совместно решили прекратить брак

- сообщили в этом онлайн-сервисе государственных услуг.

Кто может воспользоваться

Воспользоваться услугой в приложении "Дія", как отмечают в Минюсте, могут супруги, если оба являются гражданами Украины, достигли 18 лет и соответствуют следующим требованиям:

  • взаимное согласие обоих супругов на расторжение брака;
    • отсутствие общих несовершеннолетних детей;
      • наличие верифицированного регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКН) и "Дія.Підпис" у каждого из супругов;
        • наличие ID-карты или биометрического заграничного паспорта;
          • наличие записи о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС).

            "Важно: без согласия обеих сторон подать заявление о расторжении брака не удастся", - указали в "Дія".

            Как всё работает

            Ранее процедура расторжения брака по взаимному согласию, как правило, предусматривала личные обращения в отдел ГРАГС: для подачи совместного заявления, а после истечения месячного срока - для государственной регистрации расторжения брака.

            Отныне основные этапы можно пройти онлайн в приложении "Дія":

            1. Формирование заявления: один из партнеров подает заявление через приложение "Дія" и выбирает удобные дату и время видеоконференции с регистратором (не ранее чем через месяц и 2 дня с даты подачи).
              1. Подтверждение и подписание: второй супруг получает уведомление и в течение 12 часов подтверждает необходимые сведения и  подписывает заявление с помощью "Дія.Підпис".
                1. Проверка заявления: сведения об обоих партнерах проверяются в государственных реестрах.
                  1. Видеоконференция: в назначенные дату и время супруги подключаются к видеоконференции с работником отдела ГРАГС, во время которой партнеры подтверждают свое намерение и заверяют его "Дія.Підпис".
                    1. Получение результата: электронное отображение актовой записи о расторжении брака формируется в "Дія" у каждого из супругов в течение 24 часов после видеоконференции. Бумажные свидетельства о расторжении брака направляются АО «Укрпошта» каждому из супругов по указанному в заявлении адресу.

                      "Через месяц брак будет расторгнут. Если за это время вы измените решение, заявление можно отозвать — не позднее чем за 4 часа до видеоконференции", - отметили в "Дія".

                      Если у супругов есть дети

                      Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака, как и раньше, происходит через суд. А для тех, кто не пользуется "Дія", сохраняется возможность подать заявление лично в отделе ГРАГС.

                      "Брак онлайн" продлили ещё на два года10.08.26, 11:57 • 5672 просмотра

                      Юлия Шрамко

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