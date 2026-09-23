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ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 13103 просмотра

Еврокомиссар Валдис Домбровскис призвал ЕС не ослаблять поддержку Украины и усилить экономическое давление на россию.

ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар

Европа должна преодолеть "усталость" от санкций и усилить экономическое давление на москву. Об этом в интервью Euractiv заявил комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис после того, как крайне противоречивые усилия под руководством Франции обеспечили исключение двух российских олигархов из черного списка блока, пишет УНН.

Детали

Правительства стран блока должны "оставаться сосредоточенными [и] не ослабевать или распадаться прямо сейчас, потому что именно этого ждет россия", заявил комиссар ЕС по вопросам экономики в интервью Euractiv во вторник, 22 сентября.

"Понятно, что существует определенная усталость [после] почти пяти лет войны", – добавил опытный еврокомиссар от Латвии.

"Но мы с самого начала обязались, что будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, продолжать оказывать давление на россию столько, сколько потребуется, и важно придерживаться этого курса", - подчеркнул Домбровскис.

Его комментарии прозвучали после того, как во вторник, 22 сентября, вечером Франции удалось исключить российско-узбекского олигарха Алишера Усманова из санкционного списка ЕС, что побудило Люксембург добиться исключения из этого списка российско-израильского миллиардера Михаила Фридмана. Оба мужчины находились под санкциями с 2022 года из-за их связей с военными действиями владимира путина.

Шокирующим шагом Латвия заблокировала предложенное исключение из списка поздно в понедельник, 21 сентября, но во вторник под давлением Парижа сняла свое вето. Санкции требуют поддержки всех 27 стран ЕС.

Снятие санкций ЕС с Усманова и Фридмана заблокировала Латвия - переговоры продолжаются22.09.26, 11:45 • 5050 просмотров

Бурные события вторника напоминали эпизод в июле, когда последний пакет санкций ЕС – 21-й с момента полномасштабного вторжения россии в Украину – был отложен на недели Грецией, которая требовала исключения из запрета на поставки российского сжиженного природного газа, отмечает издание.

Что предлагает Домбровскис

На вопрос, следует ли изменить режим санкций ЕС, чтобы он не требовал единогласия – то, что ранее предлагали Германия и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, – Домбровскис ответил, что это "невозможно немедленно", поскольку потребует изменений в договорах ЕС, что, в свою очередь, потребует единогласного одобрения всех 27 столиц.

Вместо этого, по его словам, Европа должна найти политическую волю, чтобы продолжать поддерживать Украину и усиливать экономическое давление на кремль.

"Было много мирных инициатив, - сказал Домбровскис, имея в виду усилия США по прекращению войны. - Мы видели, что россия не заинтересована ни в одной из этих инициатив. Она заинтересована лишь в продолжении своей агрессии".

"В такой ситуации… единственный способ – это усилить давление на россию", – добавил он.

"Понятно, что путин и россия не остановятся сами. Их нужно остановить", - подчеркнул Домбровскис.

ЕС продлил санкции против рф, но исключил из списка олигархов Усманова и Фридмана — СМИ22.09.26, 17:58 • 25695 просмотров

Юлия Шрамко

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