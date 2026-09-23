Лавров прибыл в Нью-Йорк и сегодня встретится с Рубио: будут говорить о войне в Украине

Глава МИД рф Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Уже сегодня он проведет переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а война россии против Украины станет одной из тем дипломатических контактов, пишет УНН.

Детали

Встреча Лаврова и Рубио запланирована на 23 сентября на полях Генассамблеи ООН. Она должна начаться в 09:00 по местному времени в Нью-Йорке — это следует из рабочего графика американского госсекретаря.

Переговоры состоятся на следующий день после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер, в частности, обсуждал с Трампом возможное энергетическое перемирие и заявил, что американская сторона должна передать соответствующее предложение россиянам.

Что будут обсуждать Лавров и Рубио

В российском МИД заявили, что стороны планируют обсудить отношения москвы и Вашингтона, а также взаимодействие двух стран в рамках ООН.

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Ожидается, что одним из ключевых вопросов станет война в Украине. Reuters также сообщает о пребывании Лаврова в Нью-Йорке для переговоров с Рубио на фоне дипломатических усилий по прекращению войны.

В то же время пока нет подтверждения, что во время встречи Рубио непосредственно передаст Лаврову украинское предложение об энергетическом перемирии.

Лавров будет находиться в Нью-Йорке в течение недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Общие дебаты 81-й сессии продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.

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