лавров прибув до Нью-Йорка і сьогодні зустрінеться з Рубіо: говоритимуть про війну в Україні

Глава МЗС рф сергій лавров прибув до Нью-Йорка для участі у заходах Генеральної Асамблеї ООН. Уже сьогодні він проведе переговори з державним секретарем США Марко Рубіо, а війна росії проти України стане однією з тем дипломатичних контактів, пише УНН.

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Зустріч лаврова і Рубіо запланована на 23 вересня на полях Генасамблеї ООН. Вона має розпочатися о 09:00 за місцевим часом у Нью-Йорку – це випливає з робочого графіка американського держсекретаря.

Переговори відбудуться наступного дня після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер, зокрема, обговорював із Трампом можливе енергетичне перемир'я та заявив, що американська сторона має передати відповідну пропозицію росіянам.

Що обговорюватимуть Лавров і Рубіо

У російському МЗС заявили, що сторони планують обговорити відносини москви та Вашингтона, а також взаємодію двох країн у межах ООН.

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Очікується, що одним із ключових питань стане війна в Україні. Reuters також повідомляє про перебування лаврова в Нью-Йорку для переговорів із Рубіо на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

Водночас наразі немає підтвердження, що під час зустрічі Рубіо безпосередньо передасть лаврову українську пропозицію щодо енергетичного перемир'я.

Лавров перебуватиме у Нью-Йорку протягом тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Загальні дебати 81-ї сесії триватимуть з 22 до 26 вересня та завершаться 28 вересня.

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