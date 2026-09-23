Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"

Американська співачка Тейлор Свіфт анонсувала новий сингл "Patient Zero", який вийде 25 вересня. Нову пісню артистка представить менш ніж через рік після виходу альбому "The Life of a Showgirl", повідомляє E! News, пише УНН.

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Я з нетерпінням чекала, щоб повідомити вам, що мій новий сингл "Patient Zero" вийде 25 вересня (!!!!!!!!!!!!!) – написала Свіфт у соцмережах.

Анонсу передували численні натяки, які шанувальники співачки сприймали як традиційні для неї "пасхалки". Зокрема, увагу привернула поява Свіфт у відеоскетчі на церемонії "Еммі-2026" 14 вересня.

Фанати намагалися розгадати натяки Свіфт

Під час скетчу співачка загадково заявила, що те, що вони шукають, "приховано у всіх на виду". Після цього прихильники припускали, що Свіфт може готувати перевидання дебютного альбому "Taylor Swift" або раніше невидані композиції з "Reputation".

Нові припущення з'явилися 21 вересня, коли на офіційному сайті артистки помітили приховану третю сторінку документа. Уже наступного дня Свіфт розкрила таємницю, оголосивши про вихід "Patient Zero".

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