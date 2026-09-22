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Президент США Дональд Трамп заявив, що має ухвалити "важливе рішення" щодо відновлення ударів по Ірану, передає УНН із посиланням на AP.

"Чи буде укладено угоду з Іраном, яка дозволить їм відновитися й побудувати значно могутнішу країну, ніж будь-коли раніше?" — закинув Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН.

Трамп анонсував "дуже важливі події" у війні з Іраном

"Чи мені знищити Ісламську Республіку — і зробити це швидко, — не давши їм жодного шансу знову вбивати й руйнувати людей та цілі країни?"

Президент продовжив: "Чи відправити їх у пекло?"

Трамп зазначив, що, на його думку, Тегеран "укладе угоду одразу після виборів" у листопаді.

На Генасамблеї ООН виступлять близько 130 лідерів: серед ключових промовців Трамп та Зеленський, серед тем - війна в Ірані