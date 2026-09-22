Трамп заявив, що має ухвалити "важливе рішення" щодо відновлення ударів по Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що має вирішити, чи відновлювати удари по Ірану. Він прогнозує угоду з Тегераном після листопадових виборів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що має ухвалити "важливе рішення" щодо відновлення ударів по Ірану, передає УНН із посиланням на AP.
"Чи буде укладено угоду з Іраном, яка дозволить їм відновитися й побудувати значно могутнішу країну, ніж будь-коли раніше?" — закинув Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН.
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"Чи мені знищити Ісламську Республіку — і зробити це швидко, — не давши їм жодного шансу знову вбивати й руйнувати людей та цілі країни?"
Президент продовжив: "Чи відправити їх у пекло?"
Трамп зазначив, що, на його думку, Тегеран "укладе угоду одразу після виборів" у листопаді.
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