Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану

Арешт коштів на банківських рахунках — один із механізмів примусового виконання рішень щодо боржника. Якщо людина не виконує рішення добровільно, державний або приватний виконавець може обмежити її можливість розпоряджатися грошима та спрямувати кошти на погашення заборгованості. Одночасно закон встановлює низку винятків. Наприклад, під час воєнного стану людям дозволяють користуватися визначеною сумою з одного арештованого рахунку.

Що потрібно зробити, аби користуватися такими коштами, розібрався УНН.

Коли можуть арештувати гроші на рахунку

Для примусового стягнення грошей з рахунків людини, яка заборгувала, відповідні органи мають відкрити виконавче провадження. Закон України "Про виконавче провадження" передбачає примусове виконання вимог, які прописані в:

виконавчих листах;

судових рішеннях;

окремих ухвалах і постановах судів,

інших документах, які закон визнає виконавчими.

Йдеться про механізм, який можуть застосовувати до різних видів заборгованості після появи законних підстав для примусового виконання.

Після відкриття провадження виконавець подає запити до банків, щоб з'ясувати, які кошти є у боржника. Стягувати заборгованість насамперед будуть із коштів людини у гривні та іноземній валюті. Однак фінансовий арешт може поширюватися й на кошти, які надходитимуть на рахунки після винесення постанови.

Крім того, закон передбачає можливість арешту електронних грошей та інших визначених активів боржника.

При цьому стягувати можна буде лише ту суму коштів, про яку йдеться в ухвалах відповідних органів. Але тут варто закцентувати, що до цієї суми входить не лише "тіло" боргу. Людині доведеться сплатити також:

виконавчий збір;

витрати виконавчого провадження;

штрафи;

основну винагороду приватного виконавця.

Усе це — лише у передбачених законом випадках.

Які кошти не можна стягувати для виплати боргу

Перелік коштів, які Державна виконавча служба (ДВС) не може стягнути з людини для сплати заборгованості встановлює закон. Йдеться про певні соціальні та компенсаційні виплати:

допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами;

одноразову допомогу при народженні дитини;

допомогу при усиновленні;

виплати на дітей, над якими встановили опіку чи піклування тощо.

Не підлягають стягненню й окремі компенсації працівникам, наприклад пов'язані зі службовим відрядженням або переведенням на роботу в іншу місцевість. Окремо закон забороняє арештовувати кошти на рахунках зі спеціальним режимом використання та інших рахунках, щодо яких прямо встановили заборону на стягнення. Якщо банк отримує постанову про арешт такого рахунку, він повинен повідомити виконавця про відповідні обмеження.

На практиці для боржника важливо не обмежуватися повідомленням банку про те, що гроші мають соціальне походження. Якщо захищені законом виплати опинилися під арештом, варто отримати підтверджувальні документи про призначення та походження коштів і передати їх виконавцю.

Коли арешт з рахунку мають зняти

Одна з основних підстав для зняття арешту з рахунку та його розблокування — повне виконання вимог виконавчого документа та сплата необхідної суми для погашення вимог стягувачів, виконавчого збору, витрат провадження і передбачених законом штрафів.

Крім того, арешт із коштів можуть зняти, якщо ДВС отримає інформацію про те, що рахунок має спеціальний режим використання або йдеться про конкретні кошти, стягувати які забороняє закон. Однак, як ми вже зазначали вище, для цього ДВС / приватний виконавець мають отримати відповідні документи. У такому випадку зняти арешт з рахунку мають на наступний день після того, як профільне відомство отримало такі документи.

Арешт рахунків можуть скасувати і в тому випадку, якщо виконавець порушить саму процедуру.

Звернемо увагу: якщо людина вважає дії чи бездіяльність виконавця незаконними, вона має право їх оскаржити. Щодо виконання судового рішення скаргу можна подати до суду, який видав виконавчий документ. Дії під час виконання рішень інших органів можна оскаржити в адміністративному суді відповідно до встановленої законом процедури.

Скільки грошей можна використовувати під час воєнного стану з арештованого рахунку

Навіть, якщо ДВС арештувала кошти за борги, враховуючи воєнний стан в країні, людина може продовжувати витрачати кошти. Але для цього потрібно буде обрати лише один банківський рахунок. Додатково з нього можна сплачувати податки та збори без урахування факту арешту.

Утім, навіть на такий рахунок встановлять ліміт: щомісяця можна буде використати суму, не більшу двох мінімальних заробітних плат, встановлених законом про державний бюджет станом на 1 січня відповідного року. Наразі це 17 тис 294 грн.

Як визначити рахунок для видаткових операцій

Боржник має звернутися до державного або приватного виконавця, який веде виконавче провадження, із заявою про визначення одного поточного рахунку. У ній необхідно зазначити номер рахунку за стандартом IBAN та найменування банку, в якому він відкритий. Після розгляду заяви виконавець виносить постанову про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Після отримання такої постанови банк дозволяє операції в установленому законом розмірі.

Зауважимо: навіть якщо в людини арештовано рахунки у кількох банках, визначити для таких операцій можна лише один із них. Те саме правило діє, якщо щодо боржника одночасно відкрито кілька виконавчих проваджень: для всіх них визначається один поточний рахунок.

Наприклад, наявність трьох виконавчих проваджень не означає, що боржник отримає три окремі ліміти по 17 294 грн. Загальна доступна сума у 2026 році залишається в межах двох мінімальних зарплат на місяць.

Що робити, якщо рахунок арештували

Насамперед варто з'ясувати, хто та в межах якого виконавчого провадження накладено арешт. Інформацію часто надає сам банк у мобільному застосунку.

Після цього потрібно перевірити суму боргу та підстави стягнення.

Якщо борг існує, але людина потребує доступу до грошей на повсякденні витрати, під час воєнного стану можна звернутися до виконавця із заявою про визначення одного рахунку для видаткових операцій. Якщо ж під арешт потрапили кошти, на які законом заборонено звертати стягнення, необхідно отримати документи, які підтверджують їхнє походження або спеціальний режим рахунку, та передати їх виконавцю із вимогою зняти арешт.

Після повного погашення заборгованості також варто перевірити, чи виніс виконавець відповідну постанову та чи отримав її банк.

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