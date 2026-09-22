Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем Чарльзом

Нова книга, опублікована у вівторок братом покійної принцеси Діани, потрапила в заголовки світових новин завдяки своїм викривальним звинуваченням на адресу колишнього чоловіка Діани, нині короля Чарльза III, і знову відкрила рани, завдані десятиліття тому британській королівській родині. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

Що сказали сторони

У книзі "Лебедина пісня: Діана, моя сестра" ("Swan Song: Diana, My Sister") Чарльз Спенсер стверджує, що він сперечався з тодішнім принцом Чарльзом щодо планів палацу, згідно з якими принц Вільям і принц Гаррі, яким тоді було 15 і 12 років, повинні були йти за труною своєї матері під час її похоронної процесії.

Спенсер заявив, що він сказав Чарльзу, що Діана, яка загинула в автокатастрофі в Парижі у віці 36 років, не хотіла б, щоб її синам довелося пережити це. Він стверджує, що принц "розлютився" під час суперечки і сказав йому: "Будьте певні, ми скоро її забудемо". Спенсер також звинувачує Чарльза в "нехтуванні" щодо своєї колишньої дружини і в тому, що той "тріумфував" після її смерті.

Після публікації уривків із книги минулого тижня Букінгемський палац відреагував різкою заявою, що рідкість за мірками стриманих королівських осіб.

"Його Величність пам'ятає, що біль братської скорботи може затьмарити розум, вплинути на судження і забарвити пам'ять таким чином, що інші цього не помічають, навіть через багато років після такої втрати", — йдеться у заяві.

Спенсер наполягав на своїх твердженнях, стверджуючи в інтерв'ю ВВС, що говорить правду. У відповідь на спростування королівської сім'ї він запитав: "Він розлючений? Він розлючений чи йому соромно?"

Словесна війна знову привернула увагу до бурхливої ​​історії відносин Чарльза та Діани.

Історія відносин

Чарльз, якому тоді було 32 роки, одружився з 20-річною леді Діаною Спенсер на пишній церемонії в соборі Святого Павла 1981 року. Пара розлучилася в 1996 році, а через десять років Чарльз одружився з Каміллою Паркер Боулз, нині королевою Каміллою.

Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер, тривалий час конфліктував із королівською сім'єю через їхнє ставлення до його старшої сестри.

Напруженість між палацом та родиною Спенсер після її смерті була драматизована у фільмі "Королева" (The Queen) та серіалі Netflix "Корона" (The Crown).

У пронизливій промові на похороні сестри Спенсер присягнув, що її "кровна сім'я" продовжить її "творчу та люблячу" спадщину у вихованні двох синів. Ця промова була сприйнята багатьма як випад у бік королівської сім'ї.

У той час багато хто у Великій Британії та за її межами вважав, що королева Єлизавета II та члени королівської родини надто повільно відреагували на всесвітню хвилю скорботи з приводу смерті Діани і що монархія зовсім не розуміє настрою громадськості.

Чарльз Спенсер каже, що ставлення преси до Гаррі перегукується зі ставленням до його матері.

Чарльз витратив десятиліття на те, щоб залишити цей період кризи позаду. Тепліший, більш доброзичливий підхід Вільяма і Гаррі — і останніми роками короля — є, як пише видання, спадщиною того часу.

У своїй книзі Спенсер також критикував членів королівської родини за те, що він назвав "відсутністю очевидної турботи" про тодішнього 12-річного Гаррі.

Він розповів, яким "маленьким, тендітним та спустошеним" виглядав його племінник після похорону. "Йому, звичайно, потрібні були обійми Діани, і вони назавжди залишилися для нього недоступними, - написав він. - Але замість спокою та турботи йому дозволили вийти з-під контролю".

Чому брат принцеси Діани написав книгу

Деякі критики задаються питанням, чому Спенсеру знадобилося повертатися до болю і травми через 30 років.

Аристократ сказав, що хотів записати свої власні думки та спогади про Діану, "раз і назавжди, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від читання чужих думок, багато з яких ґрунтуються на неправді".

Історія Гаррі та Меган

На запитання, чи відображають відносини між пресою та Гаррі з його дружиною Меган те, як ЗМІ ставилися до його сестри, Спенсер відповів BBC: "(Діана) справді була принижена цією критикою. Вважаю, шкода, що я бачу відлуння цього зараз".

Видавництво Penguin Press повідомило, що книга буде опублікована у всьому світі і перекладена 12 мовами.

Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував