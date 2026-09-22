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Financial Times

Європа розглядає модернізацію українських Ан "Руслан" для військової логістики НАТО

Київ • УНН

 • 3804 перегляди

Європейське дослідження не знайшло повної заміни Ан-124-100 для важких військових вантажів. Рішення можуть ухвалити у жовтні.

Європа розглядає модернізацію українських Ан "Руслан" для військової логістики НАТО

Європейські країни розглядають модернізацію українських транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" як найбільш реалістичне короткострокове рішення для перевезення важких і негабаритних військових вантажів. За 18 місяців досліджень фахівці фактично не знайшли повноцінної альтернативи цим літакам, повідомляє Defense Express із посиланням на Opex360, пише УНН.

Деталі

Йдеться про проєкт ESOCA – "Європейську систему для перевезень негабаритних вантажів повітряним транспортом", який Єврокомісія запустила у січні 2025 року.

Дослідження вартістю €20 млн профінансували Німеччина, Франція, Італія, Греція, Фінляндія, Польща та Нідерланди. За його результатами одним із ключових варіантів стали інвестиції у глибоку модернізацію українських Ан-124-100 для продовження строку їхньої експлуатації.

Європа не знайшла повноцінної заміни "Русланам"

Інший запропонований варіант – розробка власного європейського аналога американського військово-транспортного C-17. Однак це довгостроковий проєкт, тоді як питання стратегічної транспортної авіації Європі необхідно вирішувати вже зараз.

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Раніше Airbus пропонував використовувати A300-600ST Beluga, однак експеримент із перевезення військових негабаритних вантажів припинили на початку 2025 року через відсутність економічно життєздатної моделі. Залучення американських і британських C-17 також не вважають надійним довгостроковим рішенням.

Остаточно визначитися між модернізацією українських "Русланів" та розробкою нового європейського літака країни-учасниці планують під час "Стратегічних транспортних днів" у Брюсселі 21-22 жовтня.

Європейці шукають рішення з перспективою до 2040-х років, тому модернізація Ан-124-100 має передусім продовжити ресурс літаків і зберегти їх для стратегічної військової логістики.

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Степан Гафтко

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Airbus
Європейська комісія
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