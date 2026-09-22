Європа розглядає модернізацію українських Ан "Руслан" для військової логістики НАТО
Київ • УНН
Європейське дослідження не знайшло повної заміни Ан-124-100 для важких військових вантажів. Рішення можуть ухвалити у жовтні.
Європейські країни розглядають модернізацію українських транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" як найбільш реалістичне короткострокове рішення для перевезення важких і негабаритних військових вантажів. За 18 місяців досліджень фахівці фактично не знайшли повноцінної альтернативи цим літакам, повідомляє Defense Express із посиланням на Opex360, пише УНН.
Деталі
Йдеться про проєкт ESOCA – "Європейську систему для перевезень негабаритних вантажів повітряним транспортом", який Єврокомісія запустила у січні 2025 року.
Дослідження вартістю €20 млн профінансували Німеччина, Франція, Італія, Греція, Фінляндія, Польща та Нідерланди. За його результатами одним із ключових варіантів стали інвестиції у глибоку модернізацію українських Ан-124-100 для продовження строку їхньої експлуатації.
Європа не знайшла повноцінної заміни "Русланам"
Інший запропонований варіант – розробка власного європейського аналога американського військово-транспортного C-17. Однак це довгостроковий проєкт, тоді як питання стратегічної транспортної авіації Європі необхідно вирішувати вже зараз.
Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО21.09.26, 05:39 • 23332 перегляди
Раніше Airbus пропонував використовувати A300-600ST Beluga, однак експеримент із перевезення військових негабаритних вантажів припинили на початку 2025 року через відсутність економічно життєздатної моделі. Залучення американських і британських C-17 також не вважають надійним довгостроковим рішенням.
Остаточно визначитися між модернізацією українських "Русланів" та розробкою нового європейського літака країни-учасниці планують під час "Стратегічних транспортних днів" у Брюсселі 21-22 жовтня.
Європейці шукають рішення з перспективою до 2040-х років, тому модернізація Ан-124-100 має передусім продовжити ресурс літаків і зберегти їх для стратегічної військової логістики.
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобіль21.09.26, 17:49 • 31512 переглядiв