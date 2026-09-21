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Голланд продемонстрував методи боротьби з ШІ: зірка “МанСіті” відтворив вірусний мем

Київ • УНН

 • 1812 перегляди

Ерлінг Голланд і MrBeast відтворили вірусний ШІ-мем, у якому футболіст лякається власного відображення. Оригінал поширювали влітку 2026 року.

Голланд продемонстрував методи боротьби з ШІ: зірка “МанСіті” відтворив вірусний мем
Associated Press

Норвезький нападник англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голланд разом із популярним блогером світу MrBeast (справжнє ім’я Джеймс Дональдсон) кумедно відповіли на ШІ-фейк, який підкорив мережу влітку 2026 року. Нападник відтворив вірусний мем, у якому він начебто злякався власного відображення у дзеркалі під час обіду, передає УНН

"Найстрашніша страва в моєму житті", - підписав пост MrBeast в Instagram.  

На відео Ерлінг Голланд і MrBeast їдять лапшу, після чого норвежець повертається до дзеркала та лякається власного відображення. 

Зазначимо, відео з цією сценою стало вірусним улітку 2026 року під час Чемпіонату світу. Тоді у мережі гуляло відео, на якому Голланд сидить у кафе, а потім раптово помічає себе у дзеркалі та лякається. Ролик масово поширювали в соцмережах, однак згодом з'ясувалося, що він створений за допомогою штучного інтелекту. За основу взяли відео китайського коміка Цзінь Луна. За допомогою цифрової обробки його обличчя замінили на обличчя Голанда, а самого героя одягнули у форму "Манчестер Сіті".

"Запрошення прийнято" - Ерлінг Голанд відповів Тому Голланду після "вірусної" пропозиції повечеряти17.07.26, 22:09 • 11067 переглядiв

Павло Башинський

СпортТехнології
Чемпіонат світу з футболу 2026
ШІ (штучний інтелект)
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