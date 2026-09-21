Голланд продемонстрував методи боротьби з ШІ: зірка “МанСіті” відтворив вірусний мем
Київ • УНН
Ерлінг Голланд і MrBeast відтворили вірусний ШІ-мем, у якому футболіст лякається власного відображення. Оригінал поширювали влітку 2026 року.
Норвезький нападник англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голланд разом із популярним блогером світу MrBeast (справжнє ім’я Джеймс Дональдсон) кумедно відповіли на ШІ-фейк, який підкорив мережу влітку 2026 року. Нападник відтворив вірусний мем, у якому він начебто злякався власного відображення у дзеркалі під час обіду, передає УНН.
"Найстрашніша страва в моєму житті", - підписав пост MrBeast в Instagram.
На відео Ерлінг Голланд і MrBeast їдять лапшу, після чого норвежець повертається до дзеркала та лякається власного відображення.
Зазначимо, відео з цією сценою стало вірусним улітку 2026 року під час Чемпіонату світу. Тоді у мережі гуляло відео, на якому Голланд сидить у кафе, а потім раптово помічає себе у дзеркалі та лякається. Ролик масово поширювали в соцмережах, однак згодом з'ясувалося, що він створений за допомогою штучного інтелекту. За основу взяли відео китайського коміка Цзінь Луна. За допомогою цифрової обробки його обличчя замінили на обличчя Голанда, а самого героя одягнули у форму "Манчестер Сіті".
"Запрошення прийнято" - Ерлінг Голанд відповів Тому Голланду після "вірусної" пропозиції повечеряти17.07.26, 22:09 • 11067 переглядiв