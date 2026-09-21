Ліга націй: Угорщина-Україна - старт збірної на турнірі

Збірна України з футболу розпочинає новий цикл у Лізі націй сезону 2026/2027 гостьовим матчем проти Угорщини, який відбудеться вже цієї п’ятниці, 25 вересня, у Будапешті. Синьо-жовті вже прибули до столиці Угорщини та розпочали підготовку. Для нового головного тренера синьо-жовтих Андреа Мальдери цей турнір стане першим офіційним випробуванням на шляху до виконання головної мети - виходу на Євро-2028, пише УНН.

Україна стартує матчем проти Угорщини: дата, час і стадіон

Перший поєдинок для нашої збірної у Лізі націй (Ліга В) пройде проти збірної Угорщини вже цієї п’ятниці, 25 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Поєдинок для нашої збірної пройде у гостях - у столиці Угорщини, Будапешті на Пушкаш Арені.

Наша збірна у неділю, 20 вересня, прибула до Будапешта, де розпочала підготовку до матчів Ліги Націй.

Історія матчів з Угорщиною

Після проголошення незалежності нашої держави, одним із важливих питань було створення незалежної української збірної. 13 грудня 1991 року була створена Федерація Футболу України. У наступному, 1992 році, ФФУ стала членом УЄФА та ФІФА. Саме тоді розпочалася підготовка до першого матчу збірної.

Після того, як із ФІФА та УЄФА надійшли документи про надання ФФУ статусу тимчасового члена організацій, вдалося організувати перший історичний матч. Першу гру було домовлено провести між збірними командами України та Угорщини 22 квітня 1992 року в Києві на Республіканському стадіоні. Проте через фінансові труднощі федерації, гру перенесли ближче до кордону - в Ужгород. Отож, 29 квітня 1992 року на стадіоні Авангард в Ужгороді вперше в історії збірна України зіграла свій поєдинок.

Коли дійшло до формування складів, виникла проблема, адже через дефіцит фінансів викликати легіонерів не вдалося. Що цікаво, також виявилися проблеми з формою: довелося грати в адаптованій формі міланського Інтера, на яку нашили логотип збірної України. Щоправда, написи там були ще російською мовою. А воротар Ігор Кутєпов вийшов на поле у формі "Динамо".

Поєдинок завершився поразкою України 3:1. Першим голеадором національної команди став нападник "Чорноморця" Іван Гецко, який на 90 хвилині "розмочив" рахунок.

Іван Гецко - автор першого голу збірної України

Загалом же збірна двічі грала з Угорщиною. Другий поєдинок відбувся у серпні 1992 року, у якому національна команда мінімально поступилася угорцям - 2:1.

Формат Ліги націй

Цьогоріч востаннє турнір буде зіграно за принципом чотирьох дивізіонів: з наступного розіграшу УЄФА хоче перейти до трьох ліг по 18 команд кожна, а в групах буде не чотири збірні, а шість.

Треті місця у групах Ліги B тепер убезпечені від вильоту: вони просто залишаються у тому ж дивізіоні. А останнє місце не означає падіння в Лігу С – будуть зіграні стики з командами, які посіли там другі позиції.

Що ж до підвищення у класі, то воно можливе або шляхом перемоги у групі, або ж із другого місця. В останньому випадку треба буде грати стик проти однієї з чотирьох команд Ліги А, яка потрапить або до двійки найгірших з 3-х місць, або до двійки найкращих з 4-х.

Не варто забувати, що Ліга Націй – це запасний варіант для команд, в яких невдало пройде кваліфікація на чемпіонат Європи. Невдахи відбору зможуть поборотися за путівку у плей-оф, якщо до цього будуть успішними в своїх групах Ліги Націй.

У травні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що завданням для нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери є вихід на чемпіонат Європи 2028 року.

"Хотілося б підкреслити завдання, які ми ставимо перед новим головним тренером. Він уже сформував свій штаб. Завдання, як завжди, найамбітніші. Ми хочемо потрапити на чемпіонат Європи через Лігу націй. Це стосується не тільки штабу і головного тренера. Таке ж завдання ми ставимо перед гравцями. Я думаю, гравці повинні мати більше відповідальності за це. Ми будемо з ними про це говорити", - казав Шевченко.

Шевченко: завдання для нового тренера збірної - вихід на ЧЄ-2028

Що відомо про склад збірної України

Минулого тижня головний тренер команди оголосив склад головної команди, яка буде готуватися до матчів Ліги націй.

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків");

Захисники: Ілля Забарний ("ПСЖ"), Микола Матвієнко та Валерій Бондар ("Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Едуард Сарапій та Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Олександр Драмбаєв "(ЛНЗ");

Півзахисники: Олег Очеретько та Єгор Назарина ("Шахтар"), Володимир Бражко та Микола Шапаренко ("Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка").

Нападники: Віктор Циганков ("Аякс"), Олександр Зубков ("АЕК"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Андрій Ярмоленко та Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт"), Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Олімпіакос"), Артем Довбик ("Болонья").

Резерв: Олександр Романчук ("Університатя"), Олександр Піхальонок ("Динамо"), Роман Вантух ("Карпати"), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв ("Шахтар"), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі"), Ігор Краснопір та Владислав Велетень ("Полісся"), Артем Шабанов ("Харків") та Геннадій Синчук ("Монреаль").

Зазначимо, дебютні виклики отримали вінгер польського "Гурніка" Максим Хлань, Артем Степанов з нідерландського "Утрехта", а також півзахисник англійського "Лінкольна" Іван Варфоломєєв.

Окрім того, до збірної повертається Олександр Андрієвський з "Полісся", який востаннє виступав за головну команду у 2017 році.

Мальдера оголосив склад збірної на Лігу націй

Проте, вже перед початком збору, Україна втратила трьох гравців. Через травми зі складу збірної України з футболу вибули нападник італійської "Болоньї" Артем Довбик та півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Андрієвський.

Замість них Мальдера викликав двох футболістів із резервного списку: півзахисника "Динамо" Олександра Піхальонка і нападника "Полісся" Ігоря Краснопіра.

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Також Мальдера довикликав вінгера "Полісся" Владислава Велетня, а дебютант команди - Артем Степанов зазнав прикрої травми у матчі чемпіонату Нідерландів.

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Зазначимо, що на відміну від попереднього збору, Мальдера викликав лише одного правого захисника (на попередніх зборах їх взагалі не було) - Іллю Крупського, який ігнорувався попереднім тренерським штабом. Водночас італієць викликав одразу трьох лівих захисників - Віталія Миколенка з "Евертона", Богдана Михайліченка з "Полісся" та дебютанта Олександра Драмбаєва з "ЛНЗ".

Проте, як буде діяти тренерський штаб, у разі (не дай бог) травми Крупського. Напевно, Мальдера сподіватиметься на допомогу лівоногого Михайліченка на правому фланзі захисту. Богдан час від часу грає на правому фланзі та виконує там гібридну роль.

Також варто відзначити відсутність у складі чистого опорного півзахисника, який би "підчищав" за лінією атаки. До складу збірної не потрапив опорник "Харкова" Іван Калюжний, а також Єгор Ярмолюк з англійського "Брентфорда".

"Ми були в контакті з ним протягом останніх 10 днів, а також наші медичні штаби. У нього хронічна проблема з ногою. Це не травма в класичному вигляді. Можливо, я буду вживати термін, не зовсім коректний з медичної точки зору, - запалення. Йому дуже шкода, він дуже хоче грати за збірну. Зараз медичний штаб Брентфорда спробує вилікувати, можливо, якимись препаратами, щоб він був готовий на листопад. Я не хотів його змушувати, аби він погано почувався в наступні місяці. Він не готовий на всі 100%. Сподіваємося, що в листопаді він буде частиною нашої команди. Хотів би спростувати певні чутки: він хотів приїхати, але стан здоров'я не дозволяє використовувати його на 100%", - казав Мальдера на пресконференції.

Проте, вже на вихідних Ярмолюк відіграв 70 хвилин у матчі проти "Челсі" в АПЛ, тому не зрозуміло, чи це конфлікт Ярмолюка з тренерським штабом Мальдерою, чи якісь інші причини.

Найімовірніше, в опорній зоні ми побачимо або Володимира Бражко з "Динамо", або Єгора Назарину з "Шахтаря".

Окрім того, виглядає дивним виклик одразу шістьох нападників та 5 вінгерів до них. Виклик 36-річного Андрія Ярмоленка з "Динамо" виглядає логічним, адже Андрій останнім часом вдало грає у стані "біло-синіх", зокрема повторив рекорд Максима Шацьких, а також може взяти на себе роль лідера, як на полі, так і в роздягальні.

Ймовірно, своїх 20-30 хвилин Андрій Миколайович на полі отримає, який матиме також можливість побити ще один рекорд. Наразі Ярмоленко має 47 голів за збірну, тоді як колишній нападник збірної Андрій Шевченко має 48 голів.

Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ і повторив рекорд Шацьких

Також незрозумілим виглядає виклик Олександра Зубкова, який після переходу до "АЕКу" провів лише один повноцінний матч.

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Головним питанням також залишається, хто візьме на себе головну роль форварда. Наразі кращими бомбардирами в УПЛ серед збірників є Матвій Пономаренко з "Динамо", який разом з "біло-синіми" почали нарешті набирати форму, а також Ігор Краснопір з "Полісся". Обидва гравці забили по 4 голи в УПЛ.

Також чудової форми набрав Данило Сікан, який за 14 матчів в бельгійському "Андерлехті" забив 6 голів та допоміг своїй команді пробитися до Ліги Європи, ставши одним із кращих бомбардирів у кваліфікації - 5 голів.

Окрім того, можна здивуватися, чому Мальдера проігнорував гравців "Карпат", які у чемпіонаті України зараз йдуть третіми. Не лишніми були б форвард Назарій Русин, який забив три голи в УПЛ після повернення до України, а також вінгер Ян Костенко, який у чотирьох матчах відзначився двома голами.

Під час пресконференції вболівальник запитав Мальдеру: "Мені дуже сумно, що немає жодного гравця "Карпат" в основному списку, але є п’ять гравців із київського "Динамо". "Динамо" провалило всі відбори, провалило старт чемпіонату, і ви викликаєте п’ятьох гравців. Вони всі безхарактерні, а от із "Карпат" - нікого. Чому так?".

На що Мальдера відповів: "Я обираю гравців незалежно від того, за який клуб вони виступають. Для мене важливі їхні футбольні якості, їхні скіли та те, як я можу їх використовувати у своїй системі".

Так, дійсно, раніше кістяк команди з України складали лише "Динамо" та "Шахтар", але ж можна побачити, що останнім часом до збірної залучаються гравці з "Полісся", "Харкова", "ЛНЗ", тому питання, чому були проігноровані представники "Карпат", які зараз демонструють якісний футбол і посідають високе місце в таблиці, залишається відкритим.

Де дивитися, фаворит

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Угорщини. На перемогу господарів поля приймаються ставки з коефіцієнтом 2,25. Нічия - 3,25. Виграш українців - 3,25.

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