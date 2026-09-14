Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ і повторив рекорд Шацьких

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Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування

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Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці Odrex

Зараз перебуваю у закордонному відрядженні: Кравченко підтвердив виїзд з України

Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Я підписав підозру директору НАБУ Кривоносу - Кравченко

краснодарський край рф зазнав масованої атаки дронів - ЗМІ

Шотландія, Вельс і Північна Ірландія вимагатимуть права на референдуми про незалежність - The Telegraph

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Дощі й тумани затримаються - синоптики розповіли, коли в Україні розпогодиться

Зеленський запровадив санкції проти Юлії Мендель: які обмеження будуть діяти проти колишньої речниці