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Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ і повторив рекорд Шацьких

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Андрій Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ і зрівнявся з Максимом Шацьких. Наступний м’яч зробить його одноосібним рекордсменом.

Ярмоленко забив 124-й гол в УПЛ і повторив рекорд Шацьких

Вінгер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко забив 124-й гол в Українській прем’єр-лізі, повторивши рекорд результативності в чемпіонатах України. Наразі вінгер киян ділить перше місце за кількістю забитих голів в УПЛ із колишнім динамівцем - Максимом Шацьких, передає УНН. 

Деталі

Наприкінці першого тайму, Ярмоленко, обігравшись у стіночку із Миколою Шапаренко, точно пробив під попереччину воріт Микити Федотова. Цей гол став для Ярмоленка 124-м в УПЛ і тепер він ділить першу сходинку найкращих бомбардирів всіх часів із Максимом Шацьких. 

Наступний гол зробить Ярмоленка абсолютно найкращим бомбардиром чемпіонатів України в історії, проте це вже буде у наступних матчах, адже Андрій залишив поле на 64-й хвилині. 

Станом на 75-ту хвилину рахунок у матчі - 2:0 на користь киян. Ще один гол на свій рахунок записав Джастін Лонвейк. 

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Павло Башинський

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