Обгорілі резервуари та піна в озерах: з'явились фото, як виглядає уражена Силами оборони нафтобаза у Феодосії

З'явилися фото російської нафтобази в окупованому порту Феодосії після удару Сил оборони України. Пожежу гасили майже тиждень, постраждали 12 резервуарів, 8 з яких знищено, також згоріли будівлі на території об'єкта.