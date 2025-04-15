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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15558 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35164 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164858 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141347 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144046 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136655 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136823 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196848 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Військові показали філігранне знищення ворожого танка Т-72 на Покровському напрямку

Воїни 38-ї бригади морської піхоти знищили ворожий танк Т-72 на Покровському напрямку. Оператори БПЛА "Корсар" влучно вдарили дроном по російській техніці.

Війна • 13 квітня, 05:09 • 4302 перегляди

Чехія передала Україні всі свої танки Т-72M1

Чехія передала Україні останні придатні до використання танки Т-72M1 наприкінці березня – на початку квітня. Чеська армія повністю перейшла на німецькі Leopard.

Війна • 9 квітня, 19:25 • 9659 перегляди

Нідерланди передають Україні 25 БМП YPR для транспортування поранених

Нідерланди надають Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для евакуації поранених. Країна вже виділила понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких реалізовано близько 6 млрд.

Війна • 12 лютого, 23:37 • 100853 перегляди

Ще на 1690 окупантів зменшилася російська армія: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1690 окупантів, 7 танків, 29 артсистем та іншу техніку ворога.

Війна • 28 грудня, 06:30 • 39908 перегляди

ЗСУ знищили масштабний штурм окупантів під Кліщіївкою: що там сталося

93-тя бригада "Холодний Яр" відбила масштабний механізований штурм біля Кліщіївки. Знищено 12 одиниць ворожої техніки, включаючи 6 танків Т-72 та 6 БМП-2, бій тривав 4 години.

Війна • 27 грудня, 22:08 • 22524 перегляди

ЗМІ назвали українських посадовців, які погодили продаж останніх Ту-95

"Схеми" оприлюднили список українських чиновників, які погодили продаж двох останніх бомбардувальників Ту-95МС у 2011 році. Серед них - Віктор Балога та Інна Ємельянова, які зараз обіймають державні посади.

Політика • 27 листопада, 15:48 • 19073 перегляди

Британська розвідка оцінила якість армії рф після 1000 днів війни

Британське міністерство оборони оцінило стан армії РФ після 1000 днів війни.

Війна • 21 листопада, 16:22 • 23133 перегляди

Ще плюс 1460 окупантів, 30 бойових броньованих машин і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. За минулу добу російська армія втратила 1460 військових, 30 бойових броньованих машин і 9 танків. Загальні втрати особового складу рф сягнули 683 040 осіб.

Війна • 23 жовтня, 05:00 • 19980 перегляди

Ще плюс 1530 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За добу ЗСУ знищили 1530 окупантів, 13 танків та іншу техніку. Загальні втрати рф з 24.02.22 по 18.10.24 склали близько 675800 військових, 9027 танків та тисячі одиниць іншої техніки.

Війна • 18 жовтня, 04:48 • 23530 перегляди

Вздовж лінії фронту кількість боєзіткнень зросла до 191, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках - Генштаб

Генштаб повідомляє про 191 бойове зіткнення вздовж лінії фронту за добу. Найінтенсивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог здійснив 90 атак.

Війна • 17 жовтня, 20:55 • 22752 перегляди

Обгорілі резервуари та піна в озерах: з'явились фото, як виглядає уражена Силами оборони нафтобаза у Феодосії

З'явилися фото російської нафтобази в окупованому порту Феодосії після удару Сил оборони України. Пожежу гасили майже тиждень, постраждали 12 резервуарів, 8 з яких знищено, також згоріли будівлі на території об'єкта.

Війна • 14 жовтня, 08:18 • 13627 перегляди

Ще плюс 1130 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів в Україні сягнули близько 637 010 осіб. Також знищено 8691 танк та тисячі одиниць іншої військової техніки противника.

Війна • 18 вересня, 04:03 • 28543 перегляди

Китай постачає обладнання військового призначення до білорусі, де виробляють зброю для армії рф - ЗМІ

Китайські компанії експортують військове обладнання білоруським підприємствам, які перебувають під санкціями. Білоруські компанії своєю чергою мають тісні зв'язки з Росією та постачають їй озброєння.

Новини Світу • 26 липня, 13:25 • 20578 перегляди