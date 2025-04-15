Воїни 38-ї бригади морської піхоти знищили ворожий танк Т-72 на Покровському напрямку. Оператори БПЛА "Корсар" влучно вдарили дроном по російській техніці.
Чехія передала Україні останні придатні до використання танки Т-72M1 наприкінці березня – на початку квітня. Чеська армія повністю перейшла на німецькі Leopard.
Нідерланди надають Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для евакуації поранених. Країна вже виділила понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких реалізовано близько 6 млрд.
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1690 окупантів, 7 танків, 29 артсистем та іншу техніку ворога.
93-тя бригада "Холодний Яр" відбила масштабний механізований штурм біля Кліщіївки. Знищено 12 одиниць ворожої техніки, включаючи 6 танків Т-72 та 6 БМП-2, бій тривав 4 години.
"Схеми" оприлюднили список українських чиновників, які погодили продаж двох останніх бомбардувальників Ту-95МС у 2011 році. Серед них - Віктор Балога та Інна Ємельянова, які зараз обіймають державні посади.
Британське міністерство оборони оцінило стан армії РФ після 1000 днів війни.
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. За минулу добу російська армія втратила 1460 військових, 30 бойових броньованих машин і 9 танків. Загальні втрати особового складу рф сягнули 683 040 осіб.
За добу ЗСУ знищили 1530 окупантів, 13 танків та іншу техніку. Загальні втрати рф з 24.02.22 по 18.10.24 склали близько 675800 військових, 9027 танків та тисячі одиниць іншої техніки.
Генштаб повідомляє про 191 бойове зіткнення вздовж лінії фронту за добу. Найінтенсивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог здійснив 90 атак.
З'явилися фото російської нафтобази в окупованому порту Феодосії після удару Сил оборони України. Пожежу гасили майже тиждень, постраждали 12 резервуарів, 8 з яких знищено, також згоріли будівлі на території об'єкта.
Втрати російських окупантів в Україні сягнули близько 637 010 осіб. Також знищено 8691 танк та тисячі одиниць іншої військової техніки противника.
Китайські компанії експортують військове обладнання білоруським підприємствам, які перебувають під санкціями. Білоруські компанії своєю чергою мають тісні зв'язки з Росією та постачають їй озброєння.