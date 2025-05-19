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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
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ЗСУ показали знищення двох російських танків на Торецькому напрямку: деталі операції

Київ • УНН

 • 2164 перегляди

Бійці 28-ї бригади за допомогою дронів виявили та знищили два танки окупантів, які переховувались у покинутих будівлях на Торецькому напрямку. Оператори дронів працюють безпомилково.

ЗСУ показали знищення двох російських танків на Торецькому напрямку: деталі операції

Українські війська знищили два танки окупантів на Торецькому Відео 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що пілоти дронів батальйону безпілотних систем "Спалах" вистежили ворожу техніку в укритті росіян.

Ще мінус два танки-сараї у ворога. Противник заховав свою бронетехніку у покинутих спорудах - ювелірна і майстерна робота пілотів

- йдеться у підписі до відео.

Військові додали, що оператори дронів бригади працюють безпомилково.

Ворог може ховатися, але від їхніх пташок не втекти жодному окупанту

- зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо

Раніше військові показали, як на Покровському напрямку оператори батальйону "Корсар" дронами знищили танк Т-72 і дві бойові бронемашини окупантів.

Також з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.

"Маґура" показала ефектне відео знищення російських загарбників на Сумському напрямку14.05.25, 11:44 • 4730 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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