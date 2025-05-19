ЗСУ показали знищення двох російських танків на Торецькому напрямку: деталі операції
Київ • УНН
Бійці 28-ї бригади за допомогою дронів виявили та знищили два танки окупантів, які переховувались у покинутих будівлях на Торецькому напрямку. Оператори дронів працюють безпомилково.
Українські війська знищили два танки окупантів на Торецькому Відео 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що пілоти дронів батальйону безпілотних систем "Спалах" вистежили ворожу техніку в укритті росіян.
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Військові додали, що оператори дронів бригади працюють безпомилково.
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Раніше військові показали, як на Покровському напрямку оператори батальйону "Корсар" дронами знищили танк Т-72 і дві бойові бронемашини окупантів.
Також з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.
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