У росії набирає обертів криза індустрії нічних розваг – власники клубів масово закривають заклади через падіння попиту, зростання податків, орендних ставок та витрат на персонал. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Від початку повномасштабної війни проти України у 19 російських містах припинили роботу понад 40 відомих нічних клубів, причому щонайменше 16 із них закрилися у 2026 році.

Кількість нічних клубів у москві за рік скоротилася на 8,5%, а в російських містах-мільйонниках – на 4%. Закриваються навіть заклади, які працювали десятиліттями, тоді як Кострома взагалі залишилася без нічних клубів.

У людей просто немає грошей ходити на дискотеки, вони бережуть їх для чогось іншого