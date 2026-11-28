росіянам уже не до розваг – у країні масово закриваються нічні клуби через брак грошей у населення
Київ • УНН
У 19 містах росії закрили понад 40 нічних клубів, а в москві їх кількість впала на 8,5%. Причини — брак грошей, витрати й рейди.
У росії набирає обертів криза індустрії нічних розваг – власники клубів масово закривають заклади через падіння попиту, зростання податків, орендних ставок та витрат на персонал. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Від початку повномасштабної війни проти України у 19 російських містах припинили роботу понад 40 відомих нічних клубів, причому щонайменше 16 із них закрилися у 2026 році.
Кількість нічних клубів у москві за рік скоротилася на 8,5%, а в російських містах-мільйонниках – на 4%. Закриваються навіть заклади, які працювали десятиліттями, тоді як Кострома взагалі залишилася без нічних клубів.
У людей просто немає грошей ходити на дискотеки, вони бережуть їх для чогось іншого
Прибутки обвалюються, а силовики влаштовують рейди
Чистий прибуток компанії, яка управляла московським клубом Gazgolder, за 2025 рік скоротився у 7 разів. Власники іншого відомого закладу Powerhouse перед закриттям навіть оголосили збір пожертв через величезні борги.
Додатковою проблемою стали регулярні рейди російських силовиків. Через побоювання зриву вечірок деякі організатори навіть перестали публічно анонсувати заходи.
Криза також охопила ресторанний бізнес. Кількість барів у москві за рік скоротилася на 14%, а загалом у росії за січень–вересень ліквідували 28 тисяч компаній та фізичних осіб-підприємців у сфері громадського харчування – на 15% більше, ніж роком раніше.
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