Американська співачка та колишня солістка гурту Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер розійшлася зі своїм нареченим, колишнім професійним регбістом Томом Евансом, після 7 років стосунків та 3 років заручин. Про це повідомляє E! News із посиланням на заяву спортсмена в Instagram, пише УНН.

Деталі

Про розрив 41-річний Еванс оголосив 27 листопада. З його слів випливає, що ініціаторкою припинення стосунків стала саме співачка.

З важким серцем повідомляю, що ми з Ніколь більше не разом. Після 7 років кохання, відданості та віри у спільне майбутнє це неймовірно важкий час – написав Еванс.

Він також зізнався, що сподівався на інший розвиток подій, однак поважає рішення Ніколь та бажає їй щастя. Сама співачка наразі публічно не прокоментувала розрив.

Від знайомства на телешоу до скасованих заручин

Шерзінгер та Еванс познайомилися у 2019 році під час зйомок шоу "X-Factor: Celebrity". У січні 2020 року вони вперше офіційно з'явилися на червоній доріжці як пара.

У червні 2023 року спортсмен освідчився співачці на пляжі, після чого вона опублікувала романтичні фотографії з підписом "Я сказала так".

Ще наприкінці вересня 2026 року пара демонструвала ніжні почуття під час спільної подорожі до Парижа. Тоді Шерзінгер опублікувала відео їхнього танцю на вулиці французької столиці.

Причин розриву після 7 років стосунків колишні закохані не розкрили.

Майлі Сайрус та Макс Морандо одружилися після 5 років стосунків