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Конвой російських суден, що перевозив військову техніку до Лівії, розвернувся в Середземному морі після того, як 22 листопада українські морські дрони потопили російський корвет у порту Бенгазі. Про це в п’ятницю повідомили агентству Reuters троє співрозмовників у військових та безпекових структурах, передає УНН.

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ЗМІ зауважує, що зміна курсу конвою, про яку раніше не повідомлялося, демонструє, як росія намагається захистити свої військово-морські активи після атаки українських морських дронів, унаслідок якої в Лівії — приблизно за 2000 км від зони бойових дій в Україні — було потоплено російський військовий корабель.

За словами європейського військового посадовця, який відстежував пересування конвою, той розвернувся поблизу Сицилійської протоки саме в день атаки в Бенгазі. Конвой супроводжував російський фрегат "Головко".

Ця протока є проміжним пунктом на шляху до узбережжя Північної Африки.

Представник української військової розвідки та посадовець із питань безпеки на Близькому Сході — обидва обізнані із ситуацією навколо конвою — підтвердили, що флотилія змінила курс і більше не прямує до Лівії.

Міністерство оборони росії не надало оперативної відповіді на запит про коментар.

Хоча росія та Україна неодноразово завдавали ударів по військових і комерційних суднах одна одної в Чорному морі, в інших регіонах такі атаки траплялися рідше.

Згідно з даними платформи MarineTraffic, що відстежує рух суден, три кораблі, які складали другий конвой — вантажні судна або судна типу "ро-ро" (для перевезення техніки) під російським прапором ("Maia 1", "Lady R" та "Lady D"), — востаннє передавали свої координати 12 листопада в районі Біскайської затоки.

Оператори цих суден — російські компанії АТ "Совфрахт" та "МГ-Флот" — перебувають під санкціями Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

За словами європейського посадовця, конвой, що вийшов із Калінінграда 5 листопада, востаннє фіксували 25 листопада поблизу Алжиру; наразі незрозуміло, куди він попрямує далі. Джерело на Близькому Сході повідомило, що судна призупинили свій рух у Середземному морі.

Додамо

Уряд, що базується на сході Лівії, повідомив, що корвет "Меркурій", який зазнав атаки 22 листопада, перебував на військово-морській базі в Бенгазі — об’єкті, який, за словами президента України Володимира Зеленського, також став ціллю удару.

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За словами європейського військового джерела, "Меркурій" супроводжував вантажне судно, що перевозило військову техніку до Лівії (завантаження розпочалося 13 жовтня). Те саме стосується й інших суден конвою, які згодом змінили курс.

Джерела в Європі та на Близькому Сході повідомили, що військова техніка, ймовірно, призначалася для Західної Африки — для потреб російського "Африканського корпусу". Водночас, за словами європейського джерела, частина вантажу могла бути призначена для "Лівійської національної армії" (ЛНА).

"Африканський корпус", створений Міністерством оборони рф, фактично перебрав на себе діяльність найманців із ПВК "Вагнер" на африканському континенті. Зокрема, він підтримує операції військового уряду Малі проти озброєних ісламістських угруповань.

Як зазначило західне джерело у сфері морської безпеки, деякі судна з цього конвою раніше були задіяні в так званому "Сирійському експресі" — схемі використання допоміжних комерційних суден для постачання військової техніки режиму Башара Асада під час громадянської війни в Сирії.

Нагадаємо

Влада східної частини Лівії офіційно підтвердила, що в ніч проти 22 листопада в порту Бенгазі стався вибух на борту російського корабля.

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада підтвердив операцію, під час якої затоплено російський корвет "Меркурій" і не тільки, вказавши, що усе "відбулося поблизу берегів Лівії", і що було задіяно "сім морських дронів українського виробництва".