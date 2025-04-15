На авіабазі NAS Sigonella на Сицилії скасували режим ізоляції, введений через "інцидент з безпекою". База є ключовим логістичним центром для операцій США та НАТО в регіоні.
Підводний телескоп KM3NeT/ARCA зафіксував біля берегів Сицилії нейтрино з безпрецедентною енергією. Відкриття було зроблено на глибині 3500 метрів, походження частинки залишається загадкою для вчених.
Крістофер Нолан обрав острів Фавіньяна для зйомок нової екранізації "Одіссеї". За припущеннями вчених, саме тут висаджувався легендарний Одіссей під час своєї подорожі.
Власник єдиного кінотеатру в Кастельветрано не хоче демонструвати фільм про життя Маттео Мессіна Денаро. Мер міста намагатиметься переконати власника змінити рішення.
11 серпня 1973 року діджей Кул Херк влаштував вечірку, на якій представив революційну діджейську техніку, відому як «брейкбіт». Використовуючи два вертушки, він подовжив інструментальні паузи у фанкових піснях, створивши безперервний ритм.
Римський Колізей відкрив двері для нічних екскурсій, щоб уникнути денної спеки та натовпів. Годинні тури проводяться щочетверга і коштують дорожче за звичайні відвідування.
У Єллоустонському національному парку стався гідротермальний вибух біля Сапфірового басейну. Кипляча вода і пара пошкодили частину дощатого настилу, постраждалих немає, басейн тимчасово закрито.
9 липня багато країн відзначають Міжнародний день газелі, щоб привернути увагу до проблеми скорочення популяції цих граціозних антилоп через діяльність людини, війни та браконьєрство.
Італія підвищила рівень тривоги до жовтого через викиди лави, підземні поштовхи та ризик активнішої діяльності вулкана Етна на острові Сицилія і вулкана Стромболі в Тірренському морі.
У Європі триває спека. Південна Італія, зокрема Сицилія, готується до температур 42°C цими вихідними.
Південна Європа готується до сильної африканської спеки, температура якої може перевищити рекордну позначку в 48,8 градуса за Цельсієм.
Вулкан Етна, найактивніший вулкан Європи на Сицилії, випускає рідкісні димові кільця, що здіймаються високо в небо - явище, відоме як "вулканічні вихрові кільця", спричинене вибухами газових бульбашок над магматичною камерою.
Сьогодні у Всесвітній день соціальної справедливості по всьому світу відбуваються різноманітні заходи, спрямовані на вирішення таких проблем, як бідність, соціальне відчуження, безробіття та права людини.
5 лютого в деяких країнах відзначають День ерудита, щоб вшанувати високоінтелектуальних і добре освічених людей, які володіють знаннями в багатьох галузях науки.
Всесвітня метеорологічна організація ООН офіційно підтвердила, що Італія встановила новий температурний рекорд для континентальної Європи - 48,8°C, зафіксований у Сіракузах, 11 серпня 2021 року.