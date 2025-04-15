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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4212 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 3170 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 7292 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30361 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161007 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139245 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142000 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136352 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136099 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196732 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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На Сицилії вводили режим ізоляції на американській авіабазі

На авіабазі NAS Sigonella на Сицилії скасували режим ізоляції, введений через "інцидент з безпекою". База є ключовим логістичним центром для операцій США та НАТО в регіоні.

Новини Світу • 26 лютого, 13:23 • 18753 перегляди

У Середземному морі виявлено найпотужніше нейтрино в історії

Підводний телескоп KM3NeT/ARCA зафіксував біля берегів Сицилії нейтрино з безпрецедентною енергією. Відкриття було зроблено на глибині 3500 метрів, походження частинки залишається загадкою для вчених.

Новини Світу • 13 лютого, 11:09 • 58791 перегляди

Нолан зніматиме "Одіссею" на історичному острові біля Сицилії, де нібито висадився Улісс

Крістофер Нолан обрав острів Фавіньяна для зйомок нової екранізації "Одіссеї". За припущеннями вчених, саме тут висаджувався легендарний Одіссей під час своєї подорожі.

Новини Світу • 27 січня, 16:50 • 125659 перегляди

На Сицилії власник кінотеатру відмовляється показувати фільм про боса мафії

Власник єдиного кінотеатру в Кастельветрано не хоче демонструвати фільм про життя Маттео Мессіна Денаро. Мер міста намагатиметься переконати власника змінити рішення.

Новини Світу • 28 вересня, 16:02 • 26247 перегляди

День хіп-хопу, в Україні День будівельника та День працівника ветеринарної медицини. Що ще можна відзначити 11 серпня

11 серпня 1973 року діджей Кул Херк влаштував вечірку, на якій представив революційну діджейську техніку, відому як «брейкбіт». Використовуючи два вертушки, він подовжив інструментальні паузи у фанкових піснях, створивши безперервний ритм.

УНН Lite • 11 серпня, 03:03 • 122087 перегляди

На тлі денної спеки: римський Колізей запропонував нічні екскурсії

Римський Колізей відкрив двері для нічних екскурсій, щоб уникнути денної спеки та натовпів. Годинні тури проводяться щочетверга і коштують дорожче за звичайні відвідування.

Культура • 24 липня, 16:45 • 105114 перегляди

Гідротермальний вибух стався у Єллоустонському парку у США, є пошкодження

У Єллоустонському національному парку стався гідротермальний вибух біля Сапфірового басейну. Кипляча вода і пара пошкодили частину дощатого настилу, постраждалих немає, басейн тимчасово закрито.

Новини Світу • 24 липня, 12:28 • 17139 перегляди

9 липня: День газелі, Міжнародний день знищення стрілецької зброї

9 липня багато країн відзначають Міжнародний день газелі, щоб привернути увагу до проблеми скорочення популяції цих граціозних антилоп через діяльність людини, війни та браконьєрство.

УНН Lite • 9 липня, 03:07 • 120138 перегляди

Італія оголошує тривогу через активність вулкана Етна: фото

Італія підвищила рівень тривоги до жовтого через викиди лави, підземні поштовхи та ризик активнішої діяльності вулкана Етна на острові Сицилія і вулкана Стромболі в Тірренському морі.

Новини Світу • 4 липня, 12:40 • 29310 перегляди

Південна Італія готується зіткнутися з температурою понад 40°C - Euronews

У Європі триває спека. Південна Італія, зокрема Сицилія, готується до температур 42°C цими вихідними.

Новини Світу • 28 червня, 15:05 • 23837 перегляди

Південна Європа готується до африканської спеки: може бути понад 48 градусів

Південна Європа готується до сильної африканської спеки, температура якої може перевищити рекордну позначку в 48,8 градуса за Цельсієм.

Новини Світу • 21 червня, 12:01 • 21603 перегляди

Незвичайне видовище на Сицилії: вулкан Етна здіймає в небо димові кільця

Вулкан Етна, найактивніший вулкан Європи на Сицилії, випускає рідкісні димові кільця, що здіймаються високо в небо - явище, відоме як "вулканічні вихрові кільця", спричинене вибухами газових бульбашок над магматичною камерою.

Новини Світу • 8 квітня, 07:41 • 31064 перегляди

20 лютого: Всесвітній день соціальної справедливості, міжнародний день людей, які перемогли алкоголізм

Сьогодні у Всесвітній день соціальної справедливості по всьому світу відбуваються різноманітні заходи, спрямовані на вирішення таких проблем, як бідність, соціальне відчуження, безробіття та права людини.

УНН Lite • 20 лютого, 04:07 • 25428 перегляди

День ерудита. Що ще можна відзначити п’ятого лютого

5 лютого в деяких країнах відзначають День ерудита, щоб вшанувати високоінтелектуальних і добре освічених людей, які володіють знаннями в багатьох галузях науки.

УНН Lite • 5 лютого, 04:17 • 33356 перегляди

Майже 50°C: в ООН підтвердили новий температурний рекорд для Європи

Всесвітня метеорологічна організація ООН офіційно підтвердила, що Італія встановила новий температурний рекорд для континентальної Європи - 48,8°C, зафіксований у Сіракузах, 11 серпня 2021 року.

Новини Світу • 31 січня, 22:30 • 27940 перегляди