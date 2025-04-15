20 лютого: Всесвітній день соціальної справедливості, міжнародний день людей, які перемогли алкоголізм

Сьогодні у Всесвітній день соціальної справедливості по всьому світу відбуваються різноманітні заходи, спрямовані на вирішення таких проблем, як бідність, соціальне відчуження, безробіття та права людини.