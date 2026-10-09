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Торнадо на Сицилії перекинув автомобілі та тяжко травмував людей

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Торнадо зруйнував будинок і пошкодив школу в Марсалі та сусідніх містах. Подружжя госпіталізували у важкому стані, влада виділить кошти.

Торнадо на Сицилії перекинув автомобілі та тяжко травмував людей
Фото: Walter Parrinello/via REUTERS

У п'ятницю внаслідок торнадо, що пронісся сицилійським містом Марсала та сусідніми населеними пунктами, перекинулися транспортні засоби, а двоє людей отримали серйозні травми. Експерти назвали цю подію майже безпрецедентною для острова в Середземному морі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Стихія викликала паніку серед місцевих жителів: торнадо зруйнував будинок, а також пошкодив школу та інші будівлі в Марсалі й сусідніх містах Петрозіно та Мадзара-дель-Валло.

"Це було майже як американський торнадо; нічого настільки руйнівного тут не бачили на пам'яті нинішнього покоління", — повідомив агентству Reuters керівник Служби цивільного захисту Сицилії Сальваторе Кочіна.

Ще на початку вересня відомство попередило, що через спекотне літо накопичилося багато тепла, яке восени може спровокувати екстремальні погодні явища.

"Це вкотре наголошує на проблемі екстремальних погодних явищ, що стали характерними для останніх років через кліматичну кризу", — зазначив Кочіна.

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На відео, оприлюдненому місцевими ЗМІ, видно школу в Марсалі з вибитими вікнами та частково обваленим дахом, а також перекинуті на бік легкові й вантажні автомобілі та повалені вітром опори ліній електропередач.

Подружжя, яке опинилося в епіцентрі стихії під час поїздки автомобілем, було госпіталізовано у важкому стані.

Президент регіону Сицилія Ренато Скіфані пообіцяв виділити спеціальні кошти для подолання наслідків надзвичайної ситуації; на суботу також збережено попередження про можливі екстремальні погодні явища, оскільки острів продовжують накривати дощі та шторми.

Антоніна Туманова

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Сицилія
Reuters