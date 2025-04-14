Сі Цзіньпін

Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters

Китай уникає активної участі у врегулюванні війни в Україні, зосереджуючись на економічних інтересах. Пекін не хоче ризикувати відносинами з росією та прагне уникнути торгової війни зі США.