Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.
Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.
Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.
Лідер Китаю відвідає три країни Південно-Східної Азії для зміцнення економічних зв'язків. Візит відбувається на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм.
Представники ЄС планують зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у липні для обговорення торгівлі. Це відбувається на тлі торгової напруженості між США та Китаєм.
Президент США Дональд Трамп запевнив, що має зброю, про яку ніхто не здогадується, щоб втримати Китай на тлі торгової війни. Він вірить, що Пекін і Вашингтон домовляться.
Китай і Євросоюз обговорили зміцнення економічної співпраці у відповідь на тарифи США. Йшлося про відновлення переговорів щодо торгових пільг та цін на електромобілі.
Президент США заявив про готовність зустрітися з головою КНР. Це відбувається на тлі загострення торговельної напруженості та підвищення мит між країнами.
Китай посилює заходи у відповідь на мита США, розширюючи список товарів під митом та обмежуючи експорт мінералів. Трамп відреагував на це погіршенням ситуації.
За словами Алекса Янгера, Дональд Трамп, володимир путін і Сі Цзіньпін ділять світ, і Британії слід переозброїтися. США підривають довіру, призначаючи недосвідчених керівників в розвідку.
Генсек НАТО заявив, що росія є довгостроковою загрозою для Альянсу, навіть якщо війна в Україні закінчиться. Він додав, що Сі Цзіньпін уважно стежить за війною.
Китай погрожує вжити контрзаходів через нові мита США на китайський імпорт. Трамп збільшив мита до 54% та запровадив додаткові тарифи на азійські країни.
Російський диктатор зустрівся з Ван Ї та пообіцяв підготувати насичену програму до приїзду китайського лідера в травні. Вони співпрацюють на багатьох міжнародних майданчиках.
Міністр закордонних справ Китаю висловив оптимізм щодо зближення рф та США, наголосивши на важливості цього для глобальної стабільності. Китай закликає до мирного діалогу щодо України.
Головний китайський дипломат Ван Ї відвідає росію для обговорення двосторонніх відносин і врегулювання війни в Україні. Візит відбудеться з 31 березня по 2 квітня.
Високопосадовець Китаю Дін Сюесян закликав до розширення співпраці та виступив проти протекціонізму, натякаючи на дестабілізацію торговельних відносин з боку США. Китай прагне залучити інвестиції.
На тлі економічної напруги між США і Китаєм, Трамп натякнув на зустріч із Сі Цзіньпіном. США ввели мита на імпорт з Китаю через звинувачення у постачанні хімікатів для фентанілу.
Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.
США запровадили візові обмеження для посадовців Таїланду, причетних до примусової репатріації уйгурів. Це відповідь на їхню участь у поверненні 40 уйгурів до Китаю наприкінці лютого.
Представники США та Китаю узгоджують можливу зустріч лідерів держав у квітні. Китай прагне офіційного формату зустрічі у Пекіні чи Вашингтоні, незважаючи на введення нових взаємних торгових обмежень.
Китай та Казахстан створюють альтернативний залізничний маршрут до Європи без участі рф. Це демонструє прагматичний підхід Пекіна, незважаючи на заяви про "безмежне партнерство" з росією.
Китай встановив ціль зростання економіки на рівні 5% у 2025 році та збільшить бюджетний дефіцит до 4% ВВП. Уряд планує випуск облігацій на 1,3 трлн юанів та впровадження проактивної фіскальної політики.
Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.
Секретар РБ рф Шойгу зустрівся з керівництвом Китаю для обговорення двосторонньої безпеки. Курська область підписала угоду про співпрацю з Пхеньяном у сфері економіки та виробництва.
Китайська Huawei збільшила вихід якісних чіпів Ascend 910C з 20% до 40% за рік, зробивши виробництво прибутковим. Компанія планує виготовити 100 000 процесорів 910C цього року, кидаючи виклик домінуванню Nvidia на ринку.
Лідери Китаю та рф підтвердили "безмежне" партнерство у телефонній розмові в річницю вторгнення в Україну. путін поінформував Сі про контакти з США, а Китай підтримав "позитивні зусилля" щодо "розрядки кризи".
Естонія збільшила військову допомогу Україні на 25% та зобов'язалась виділяти 0,25% ВВП щорічно. Прем'єр Крістен Міхал підкреслив, що лише Україна має визначати умови мирного процесу.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив телефонну розмову з російським диктатором путіним. Деталі розмови не вказані.
Китай уникає активної участі у врегулюванні війни в Україні, зосереджуючись на економічних інтересах. Пекін не хоче ризикувати відносинами з росією та прагне уникнути торгової війни зі США.
Перша леді США Меланія Трамп набула неочікуваної популярності в Китаї, особливо серед жінок. Китайські соцмережі захоплюються її стилем, незалежністю та ставленням до сімейного життя, попри напружені відносини між країнами.