Сі Цзіньпін

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23801 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148875 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134779 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131478 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132235 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195097 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77295 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.

Новини Світу • 14 квітня, 17:29 • 10238 перегляди

Китай заявив, що "небо не впаде", на тлі зростання експорту перед митами Трампа

Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.

Новини Світу • 14 квітня, 13:08 • 6650 перегляди

Вперше за 60 років: у Китаї провідного генерала усунули від посади через корупційний скандал - FT

Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.

Новини Світу • 14 квітня, 06:52 • 3752 перегляди

Турне Сі Цзіньпіна: на тлі торгової війни з США лідер КНР вирушить до В'єтнаму, Малайзії та Камбоджі

Лідер Китаю відвідає три країни Південно-Східної Азії для зміцнення економічних зв'язків. Візит відбувається на тлі торговельної напруженості між США та Китаєм.

Новини Світу • 11 квітня, 06:46 • 3571 перегляди

Лідери ЄС планують візит до Китаю для переговорів з Сі Цзіньпіном: яка причина

Представники ЄС планують зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у липні для обговорення торгівлі. Це відбувається на тлі торгової напруженості між США та Китаєм.

Економіка • 11 квітня, 01:15 • 7778 перегляди

Трамп погрожує Китаю "найпотужнішою зброєю в світі" - Newsweek

Президент США Дональд Трамп запевнив, що має зброю, про яку ніхто не здогадується, щоб втримати Китай на тлі торгової війни. Він вірить, що Пекін і Вашингтон домовляться.

Новини Світу • 10 квітня, 11:39 • 10379 перегляди

ЄС і Китай обговорили співпрацю на тлі запровадження мит з боку США - Reuters

Китай і Євросоюз обговорили зміцнення економічної співпраці у відповідь на тарифи США. Йшлося про відновлення переговорів щодо торгових пільг та цін на електромобілі.

Економіка • 10 квітня, 06:10 • 11830 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

Президент США заявив про готовність зустрітися з головою КНР. Це відбувається на тлі загострення торговельної напруженості та підвищення мит між країнами.

Економіка • 10 квітня, 03:14 • 66386 перегляди

Китай готується до повноцінної торговельної війни зі США після введення мит Трампом - WSJ

Китай посилює заходи у відповідь на мита США, розширюючи список товарів під митом та обмежуючи експорт мінералів. Трамп відреагував на це погіршенням ситуації.

Економіка • 6 квітня, 13:28 • 21034 перегляди

Трамп, путін та Сі ділять світ на сфери впливу - колишній глава MI6

За словами Алекса Янгера, Дональд Трамп, володимир путін і Сі Цзіньпін ділять світ, і Британії слід переозброїтися. США підривають довіру, призначаючи недосвідчених керівників в розвідку.

Війна • 6 квітня, 02:06 • 44195 перегляди

Для всього НАТО очевидно, що росія є довгостроковою загрозою - Рютте

Генсек НАТО заявив, що росія є довгостроковою загрозою для Альянсу, навіть якщо війна в Україні закінчиться. Він додав, що Сі Цзіньпін уважно стежить за війною.

Війна • 4 квітня, 12:41 • 10330 перегляди

Китай обіцяє відповідь на "залякування" через мита Трампа

Китай погрожує вжити контрзаходів через нові мита США на китайський імпорт. Трамп збільшив мита до 54% та запровадив додаткові тарифи на азійські країни.

Новини Світу • 3 квітня, 07:45 • 7504 перегляди

путін чекає на візит Сі Цзіньпіна в травні та готує програму

Російський диктатор зустрівся з Ван Ї та пообіцяв підготувати насичену програму до приїзду китайського лідера в травні. Вони співпрацюють на багатьох міжнародних майданчиках.

Новини Світу • 1 квітня, 13:22 • 15588 перегляди

Глава МЗС Китаю: перші сигнали зближення США та рф важливі для миру

Міністр закордонних справ Китаю висловив оптимізм щодо зближення рф та США, наголосивши на важливості цього для глобальної стабільності. Китай закликає до мирного діалогу щодо України.

Новини Світу • 1 квітня, 00:20 • 10908 перегляди

Головний дипломат Китаю Ван Ї відвідає рф для переговорів щодо врегулювання війни в Україні

Головний китайський дипломат Ван Ї відвідає росію для обговорення двосторонніх відносин і врегулювання війни в Україні. Візит відбудеться з 31 березня по 2 квітня.

Політика • 28 березня, 11:59 • 30651 перегляди

Віце-прем'єр Китаю закликав лідерів Азії протистояти протекціонізму у завуальованій критиці США

Високопосадовець Китаю Дін Сюесян закликав до розширення співпраці та виступив проти протекціонізму, натякаючи на дестабілізацію торговельних відносин з боку США. Китай прагне залучити інвестиції.

Новини Світу • 27 березня, 06:25 • 27903 перегляди

Трамп анонсував можливий візит Сі Цзіньпіна до США

На тлі економічної напруги між США і Китаєм, Трамп натякнув на зустріч із Сі Цзіньпіном. США ввели мита на імпорт з Китаю через звинувачення у постачанні хімікатів для фентанілу.

Новини Світу • 17 березня, 21:27 • 15008 перегляди

Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі: деталі

Голова КНР відмовився відвідати саміт у Брюсселі, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Подія, важлива для партнерства, залишається під питанням.

Новини Світу • 16 березня, 06:06 • 71212 перегляди

США ввели санкції для чиновників Таїланду за депортацію уйгурів до Китаю

США запровадили візові обмеження для посадовців Таїланду, причетних до примусової репатріації уйгурів. Це відповідь на їхню участь у поверненні 40 уйгурів до Китаю наприкінці лютого.

Новини Світу • 15 березня, 09:45 • 14652 перегляди

Трамп і Сі можуть зустрітися у квітні попри торгову війну між країнами

Представники США та Китаю узгоджують можливу зустріч лідерів держав у квітні. Китай прагне офіційного формату зустрічі у Пекіні чи Вашингтоні, незважаючи на введення нових взаємних торгових обмежень.

Новини Світу • 10 березня, 14:37 • 14319 перегляди

Про що свідчить запуск Китаєм залізниці в обхід рф - пояснили у ЦПД РНБО

Китай та Казахстан створюють альтернативний залізничний маршрут до Європи без участі рф. Це демонструє прагматичний підхід Пекіна, незважаючи на заяви про "безмежне партнерство" з росією.

Новини Світу • 5 березня, 09:04 • 22914 перегляди

Китай оголосив економічні цілі на 2025 рік: що планує Пекін

Китай встановив ціль зростання економіки на рівні 5% у 2025 році та збільшить бюджетний дефіцит до 4% ВВП. Уряд планує випуск облігацій на 1,3 трлн юанів та впровадження проактивної фіскальної політики.

Новини Світу • 5 березня, 01:43 • 19176 перегляди

Чим загрожує можливе припинення допомоги США для України: в ISW пояснили

Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.

Війна • 2 березня, 08:53 • 82994 перегляди

росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW

Секретар РБ рф Шойгу зустрівся з керівництвом Китаю для обговорення двосторонньої безпеки. Курська область підписала угоду про співпрацю з Пхеньяном у сфері економіки та виробництва.

Війна • 1 березня, 04:55 • 103028 перегляди

Huawei подвоює випуск чіпів ШІ: ключовий крок у боротьбі за технологічну незалежність Китаю

Китайська Huawei збільшила вихід якісних чіпів Ascend 910C з 20% до 40% за рік, зробивши виробництво прибутковим. Компанія планує виготовити 100 000 процесорів 910C цього року, кидаючи виклик домінуванню Nvidia на ринку.

Новини Світу • 25 лютого, 09:31 • 30210 перегляди

Сі підтвердив "безмежне" партнерство з путіним у розмові в річницю вторгнення рф в Україну

Лідери Китаю та рф підтвердили "безмежне" партнерство у телефонній розмові в річницю вторгнення в Україну. путін поінформував Сі про контакти з США, а Китай підтримав "позитивні зусилля" щодо "розрядки кризи".

Війна • 24 лютого, 15:00 • 102234 перегляди

Естонський прем'єр розкрив деталі нової військової підтримки України

Естонія збільшила військову допомогу Україні на 25% та зобов'язалась виділяти 0,25% ВВП щорічно. Прем'єр Крістен Міхал підкреслив, що лише Україна має визначати умови мирного процесу.

Політика • 24 лютого, 12:48 • 20525 перегляди

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів розмову з путіним

Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив телефонну розмову з російським диктатором путіним. Деталі розмови не вказані.

Політика • 24 лютого, 09:58 • 21718 перегляди

Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters

Китай уникає активної участі у врегулюванні війни в Україні, зосереджуючись на економічних інтересах. Пекін не хоче ризикувати відносинами з росією та прагне уникнути торгової війни зі США.

Війна • 21 лютого, 07:00 • 36284 перегляди

Несподіваний феномен: чому Меланія Трамп стала новою іконою стилю в Китаї

Перша леді США Меланія Трамп набула неочікуваної популярності в Китаї, особливо серед жінок. Китайські соцмережі захоплюються її стилем, незалежністю та ставленням до сімейного життя, попри напружені відносини між країнами.

Новини Світу • 20 лютого, 10:22 • 123046 перегляди