Найсучасніший китайський авіаносець Fujian, третій військовий корабель країни, оснащений електромагнітними катапультами для швидшого зльоту літаків. Його введення в експлуатацію стало значним кроком для Пекіна, який тепер має найбільший флот у світі.
Найсучасніший авіаносець Китаю "Фуцзянь" (Fujian) вступив у стрій через кілька днів після урочистої церемонії введення в експлуатацію, проведеної під керівництвом лідера Китаю Сі Цзіньпіна, пише УНН з посиланням на BBC.
"Фуцзянь", третій військовий корабель країни, оснащений електромагнітними катапультами, які дозволять літакам підніматися на більш високих швидкостях.
Його спуск на воду ознаменував собою значний крок вперед для Пекіна, який тепер має найбільший у світі за чисельністю флот.
При Сі Цзіньпіні Китай стрімко нарощує свій флот, чинячи тиск на США та їхніх союзників, вимагаючи від них не відставати.
З "Фуцзяня" можуть запускати три різні типи літаків завдяки електромагнітній катапульті та плоскій злітній палубі, повідомляють державні ЗМІ.
Судно вітчизняного виробництва здатен нести літаки з більш важким озброєнням і запасом палива, що дозволяє їм вражати ворожі цілі з більшої відстані, що робить його потужнішим за перші два китайські авіаносці, "Ляонін" і "Шаньдун", побудовані в росії.
Державні ЗМІ назвали "Фуцзянь" "важливою віхою" у розвитку військово-морського флоту Китаю.
США - єдина країна у світі, що має авіаносець із такою ж електромагнітною катапультою, як у "Фуцзяня".
Церемонія введення в експлуатацію "Фуцзяня" відбулася у середу у південній провінції Хайнань. Під час неї Сі Цзіньпін оглянув палубу корабля, щоб дізнатися більше про його морські характеристики.
Державні ЗМІ стверджували, що Сі Цзіньпін особисто ухвалив рішення щодо впровадження технології електромагнітної катапульти.
Повідомлялося також, що Сі Цзіньпін звернувся до моряків, що вишикувалися вздовж польотної палуби і причалу, віддаючи честь і скандуючи в унісон: "Слідуйте наказам партії, боріться до перемоги і будьте зразковими!"
