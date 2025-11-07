ukenru
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Китай запустив новий авіаносець з електромагнітними катапультами у перегонах зі США

Київ • УНН

Найсучасніший китайський авіаносець Fujian, третій військовий корабель країни, оснащений електромагнітними катапультами для швидшого зльоту літаків. Його введення в експлуатацію стало значним кроком для Пекіна, який тепер має найбільший флот у світі.

Китай запустив новий авіаносець з електромагнітними катапультами у перегонах зі США

Найсучасніший авіаносець Китаю "Фуцзянь" (Fujian) вступив у стрій через кілька днів після урочистої церемонії введення в експлуатацію, проведеної під керівництвом лідера Китаю Сі Цзіньпіна, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"Фуцзянь", третій військовий корабель країни, оснащений електромагнітними катапультами, які дозволять літакам підніматися на більш високих швидкостях.

Його спуск на воду ознаменував собою значний крок вперед для Пекіна, який тепер має найбільший у світі за чисельністю флот.

При Сі Цзіньпіні Китай стрімко нарощує свій флот, чинячи тиск на США та їхніх союзників, вимагаючи від них не відставати.

З "Фуцзяня" можуть запускати три різні типи літаків завдяки електромагнітній катапульті та плоскій злітній палубі, повідомляють державні ЗМІ.

Судно вітчизняного виробництва здатен нести літаки з більш важким озброєнням і запасом палива, що дозволяє їм вражати ворожі цілі з більшої відстані, що робить його потужнішим за перші два китайські авіаносці, "Ляонін" і "Шаньдун", побудовані в росії.

Державні ЗМІ назвали "Фуцзянь" "важливою віхою" у розвитку військово-морського флоту Китаю.

США - єдина країна у світі, що має авіаносець із такою ж електромагнітною катапультою, як у "Фуцзяня".

Церемонія введення в експлуатацію "Фуцзяня" відбулася у середу у південній провінції Хайнань. Під час неї Сі Цзіньпін оглянув палубу корабля, щоб дізнатися більше про його морські характеристики.

Державні ЗМІ стверджували, що Сі Цзіньпін особисто ухвалив рішення щодо впровадження технології електромагнітної катапульти.

Повідомлялося також, що Сі Цзіньпін звернувся до моряків, що вишикувалися вздовж польотної палуби і причалу, віддаючи честь і скандуючи в унісон: "Слідуйте наказам партії, боріться до перемоги і будьте зразковими!"

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки