У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер

10 січня, 11:45 • 14464 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 28204 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 27351 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 25206 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 24679 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31064 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54201 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38861 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38228 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30942 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10 січня, 14:17 • 11722 перегляди
Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла - ДСНС Photo10 січня, 14:39 • 3744 перегляди
У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру 10 січня, 14:52 • 4170 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 8656 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 6712 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 35694 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 83277 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 109864 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 81268 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 102341 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ілон Маск
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Тегеран
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 8656 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13242 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69522 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71045 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91724 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Вночі 11 січня російські війська атакували Харків новітнім безпілотником "Молнія". Дрон влучив в інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі міста.

У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер

російські окупаційні війська в ніч на 11 січня атакували Харків новітнім безпілотником типу "Молнія". Про влучання у Слобідському районі міста повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму офіційному Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами мера, удар прийшовся по об’єкту інфраструктури. Наразі на місці події працюють усі профільні та екстрені служби, фахівці ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо можливих руйнувань і постраждалих.

"Молнія" - це малогабаритний дрон, який ворог останнім часом почав частіше застосовувати для ударів по житлових кварталах та цивільних об'єктах великих міст.

У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру 10.01.26, 16:52 • 4170 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків