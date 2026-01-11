У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер

російські окупаційні війська в ніч на 11 січня атакували Харків новітнім безпілотником типу "Молнія". Про влучання у Слобідському районі міста повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму офіційному Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами мера, удар прийшовся по об’єкту інфраструктури. Наразі на місці події працюють усі профільні та екстрені служби, фахівці ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо можливих руйнувань і постраждалих.

"Молнія" - це малогабаритний дрон, який ворог останнім часом почав частіше застосовувати для ударів по житлових кварталах та цивільних об'єктах великих міст.

