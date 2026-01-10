У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру
Київ • УНН
10 січня російські війська атакували Харків, влучивши в інфраструктурний об'єкт Слобідського району. Інформації про постраждалих немає, також зафіксовано падіння уламків ракети.
Сьогодні, 10 січня, російські війська атакували Харків. було влучання в об'єкт інфраструктури. Про це у телеграмі написав мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", – написав він.
Терехов повідомив, що також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.
За словами начальника ОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.
Ворог знову атакував промислову інфраструктуру в Одеському районі: що відомо10.01.26, 11:43 • 2562 перегляди