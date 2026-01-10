$42.990.00
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 14133 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 16495 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 15789 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 17976 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 26228 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 46878 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37096 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36249 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29658 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру

Київ • УНН

 • 410 перегляди

10 січня російські війська атакували Харків, влучивши в інфраструктурний об'єкт Слобідського району. Інформації про постраждалих немає, також зафіксовано падіння уламків ракети.

У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру

Сьогодні, 10 січня, російські війська атакували Харків. було влучання в об'єкт інфраструктури. Про це у телеграмі написав мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", – написав він. 

Терехов повідомив, що також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

За словами начальника ОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.

Ворог знову атакував промислову інфраструктуру в Одеському районі: що відомо10.01.26, 11:43 • 2562 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків