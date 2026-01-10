У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру

Сьогодні, 10 січня, російські війська атакували Харків. було влучання в об'єкт інфраструктури. Про це у телеграмі написав мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", – написав він.

Терехов повідомив, що також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

За словами начальника ОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.

