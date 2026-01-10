Ворог знову атакував промислову інфраструктуру в Одеському районі: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі пошкоджено порожній резервуар та сталося загоряння утеплювача. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Армія рф завдала удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі - пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
З самого ранку 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. Внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача
За його словами, інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила.
Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА08.01.26, 20:17 • 4226 переглядiв
На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються
рф атакувала два цивільних судна у Чорному морі, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії09.01.26, 17:43 • 3850 переглядiв