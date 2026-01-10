Ворог знову атакував промислову інфраструктуру в Одеському районі: що відомо

Армія рф завдала удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі - пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

З самого ранку 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. Внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача - повідомив Кіпер.

За його словами, інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила.

На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються - резюмував голова ОВА.

