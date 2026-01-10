Ворог знову атакував промислову інфраструктуру в Одеському районі: що відомо

$42.990.00
08:55 • 1626 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 2780 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 3328 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 10575 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 18905 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 38251 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 34639 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 34346 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28371 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22445 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО9 січня, 23:56 • 7970 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 8584 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 10857 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 22243 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 5440 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 23728 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 69800 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 97450 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 70294 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 92002 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Музикант
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Франція
Білий дім
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 63430 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 65609 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 86687 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 104936 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 145379 перегляди
Ворог знову атакував промислову інфраструктуру в Одеському районі: що відомо

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Внаслідок удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі пошкоджено порожній резервуар та сталося загоряння утеплювача. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Ворог знову атакував промислову інфраструктуру в Одеському районі: що відомо

Армія рф завдала удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі - пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

З самого ранку 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. Внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача 

- повідомив Кіпер.

За його словами, інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила.

Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА08.01.26, 20:17 • 4226 переглядiв

На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються 

- резюмував голова ОВА.

рф атакувала два цивільних судна у Чорному морі, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії09.01.26, 17:43 • 3850 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеса