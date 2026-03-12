Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City

Норма про відсутність кримінальних проваджень у компаній, які претендують на статус резидента Defence City, може стати бар’єром для значної частини підприємств ОПК та авіабудування, адже такі справи часто роками залишаються формально відкритими без підозр. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив голова Запорізького відділення ВГО "Асоціація адвокатів України" Адвокат, партнер ЮК "Майстро і Беженар" Дмитро Майстро, наголосивши, що законодавство щодо спецрежиму потребує уточнення також в частині аудиту, вимог до обороту компаній та податкових умов для українських виробників товарів для ОПК.

Юрист зазначає, що складається враження, що законодавство щодо Defence City писалось під якісь конкретні великі компанії.

Потрібно вносити певні зміни (в законодавство щодо Defence City – ред.), я вважаю. Вони повинні бути… Таке враження, що це написано під когось, під якийсь певний сегмент, під якийсь пул великих і сильних (компаній – ред.) прописали, а всі інші - якось незрозуміло - зазначив Дмитро Майстро.

Як писав раніше УНН, представники ринку ОПК зазначають, що наразі законодавство щодо Defence City має деякі суперечності та не враховує реалій сьогодення, що значно ускладнює підприємствам приєднання до спецрежиму.

Зокрема йдеться про вимогу проведення аудиту, однак не уточнено, за який період та ким він повинен проводитися. Дмитро Майстро переконаний, що ця норма потребує уточнення для уникнення корупційних ризиків. На його думку, в законодавстві варто прописати, яка аудиторська компанія повинна проводити перевірку, вказати вимоги щодо її сертифікації, а також чітко визначити період аудиту.

Представники ринку ОПК та авіабудування переконані, що також потребує уточнення й норма, яка передбачає відсутність кримінальних проваджень у яких би фігурував потенційний резидент. Цей пункт на думку гравців ринку не відповідає сучасним реаліям, коли кримінальний процес використовується як інструмент тиску на бізнес і не завжди є обґрунтованим.

Практика відкриття кримінальних справ на жаль часто має формальний характер: провадження реєструються за заявами конкурентів або в межах перевірок, після чого можуть роками "висіти" без активних слідчих дій. Часто кримінальний процес деякі недоброчесні правоохоронці можуть використовувати як елемент тиску на бізнес - розповів у коментарі УНН голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко.

Своєю чергою Дмитро Майстро переконаний, що уточнення норми щодо кримінальних проваджень чи не найкритичніше. Він акцентує на тому, що наразі діє норма щодо відсутності кримінальних проваджень проти компаній, які планують долучитися до спецрежиму. Проте цей пункт не враховує дію презумпції невинуватості, а також той факт, що часто правоохоронні органи використовують кримінальний процес для тиску на бізнес.

Ми ж розуміємо, що зараз є дуже багато кримінальних проваджень, які розслідуються щодо бізнесу. Справи порушуються, роками вони є зареєстрованими, підозри нікому не пред'являються. Таких справ, на жаль, багато. В суд не передаються, але, фактично, при отриманні якоїсь інформації (про компанію – ред.), справа висить і видно, що вона порушена відносно посадових осіб або десь в цій справі кримінальній фігурує підприємство. І, звісно, це теж перешкоджає (долученню підприємств до Defence City – ред.) - пояснив юрист.

Він переконаний, що в законодавстві має бути чітко вказано, що, наприклад, не може бути резидентом підприємство щодо посадових осіб якого є обвинувальний вирок, який набрав законної сили або хоча б посадовим особам вручене повідомлення про підозру.

Ще одним пунктом, який міг би значно підтримати вітчизняний ОПК, може стати скасування ПДВ на комплектуючі українського виробництва, як це зроблено для імпортних деталей.

На думку юриста наразі в Україні діють нерівні умови для бізнесу, зокрема в частині сплати ПДВ. Адже на імпортні деталі для підприємств ОПК цей податок скасований, а на деталі українського виробництва – ні.

Якщо брати ПДВ, то, звісно, ми розуміємо, що це якесь питання щодо неконкурентності ринку. Тобто, в одних є ця пільга, в інших немає. І це ставить (бізнес – ред.) в нерівні умови. Тобто, потрібно це конкретизувати і, можливо, щоб могли українські виробники теж мати ці пільги зі сплати ПДВ. Хоча б частково вже, якщо неможливо скасувати все, хоча б нехай це буде якийсь менший відсоток - зазначив юрист.

Юрист також підтримав вимогу ринку й щодо уточнення законодавства в частині обороту, який необхідний для резидентства в Defence City для того, щоб представники малого та середнього бізнесу, дотичні до сфери ОПК та авіабудування також мали змогу отримати пільги та преференції.

Знаєте, всі працюють в одній сфері, але можливості різні. Тому це теж потребує уточнення. Це такі суттєві питання. І кримінальні провадження потрібно теж якось чітко розмежувати. Тобто, потрібно уточнення. І по аудиту прописати, щоб люди розуміли, ага, аудиторська компанія, наявність сертифіката - там рік, три роки… Якщо це ПДВ, то українські виробники… Нехай, може, це буде там не повністю скасовано, скажімо, а якось частково зменшено. Наприклад, буде менше відсоток ПДВ - зазначив юрист.

Нагадаємо

В Україні запрацював спецрежим Defence City. Це елемент системної державної політики у сфері безпеки й оборони. Цей правовий режим має створити сприятливі умови для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Резиденти Defence City отримують комплекс економічних та операційних стимулів, які мають зменшити фіскальне навантаження та прискорити розвиток виробництва. Ідеться зокрема про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування підприємствами ОПК коштів у свій розвиток, а також звільнення від земельного, майнового та екологічного податків.

Окрім того, для резидентів діятимуть спрощені митні процедури; спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму; державна підтримка релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Підприємство може отримати статус резидента Defence City за умови, що юридична особа відповідає вимогам щодо частки кваліфікованого доходу (дохід від реалізації оборонних товарів власного виробництва або виконання робіт та/або надання послуг щодо оборонних товарів) за попередній календарний рік, а також стосовно такої особи відсутні обставини для дискваліфікації.

Частка кваліфікованого доходу має становити не менше ніж 75% загального доходу юридичної особи (з урахуванням винятків) і не менше ніж 50% загального доходу для суб'єктів літакобудування.

Резидентом не може бути компанія, яка зареєстрована відповідно до законодавства іноземної держави або яка порушила вимоги щодо розкриття інформації про структуру власності чи кінцевих бенефіціарів.

Не може бути включене до реєстру також підприємство, серед акціонерів/учасників якого є особи, пов’язані із державою-агресором, або стосовно якого застосовано санкції, або яке є пов’язаним із особою, стосовно якої застосовано санкції.

До Defence City не можуть увійти юридичні особи, стосовно яких протягом останніх 12 місяців було встановлено факт порушення обов’язків за державним контрактом з оборонних закупівель; які не є платником податку на прибуток або внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Підприємство не може стати резидентом, якщо воно має податковий борг більше ніж 10 мінімальних заробітних плат; якщо воно знаходиться і працює на тимчасово окупованій території України, а також є фігурантом кримінальних проваджень.

Міноборони повідомило про те, що перша компанія отримала статус резидента.