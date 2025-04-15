Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.
Ворожий БпЛА типу "Шахед" влучив по одній із автостоянок у Сумах, поранивши одну людину. На місці події працюють усі відповідні служби.
Росіяни вдарили «шахедом» по Сумах. Все місто в диму. Перед цим «шахед» кружляв над містом приблизно 1,5 години. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Сумах.
Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
Російські війська атакували селище Слатине, поранивши 63-річного чоловіка та пошкодивши будинки. Також дрон РФ вдарив по Харкову, спричинивши пожежу на продуктовому складі.
Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
За тиждень Сили оборони України ліквідували 551 повітряну ціль противника, зокрема 229 ударних дронів Shahed. Українська авіація здійснила 117 бойових вильотів.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Росіяни відновили більш типову схему ударів по Україні після збільшення "розміру пакетів" на початку березня. Ймовірно, рф затягує переговори, щоб досягати успіхів на фронті.
Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.
російські дрони атакували Харків, спричинивши серію вибухів у місті. Внаслідок обстрілу є один постраждалий у Немишлянському районі, йому надали допомогу на місці.
З 11 березня по 11 квітня армія росії випустила по Україні майже 70 ракет та тисячі дронів.
Протягом 10-11 квітня росіяни атакували Україну ракетою та 39 ударними дронами. ППО збила 24 дрони.
10 квітня "шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Озерному Житомирської області. Повідомляється про жертви серед населення, удар прийшовся в центр міста.
Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети по території України. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати 101, 102 чи 112.
У небі над Київщиною зафіксовано ворожі безпілотники. Сили оборони збивають БПЛА. В області оголошено повітряну тривогу, мешканців закликають перебувати в укриттях.
У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.
Вночі 10 квітня Миколаїв атакували БпЛА типу Shahed. Поранено 10 людей, двоє у лікарні. Пошкоджено будинки, авто, гаражі, виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.
Вночі 10 квітня Миколаїв був атакований російськими безпілотниками, що спричинило дві пожежі в місті. На місці події працюють відповідні служби.
У ніч на 10 квітня Київ зазнав ворожої атаки дронів, пролунали вибухи. У Голосіївському районі зафіксовано загоряння, у Дарницькому - руйнування приватної будівлі, заблоковано людину.
Уночі 8 квітня російська армія масовано атакувала Харків дронами. Внаслідок обстрілів відомо про 4 постраждалих, пошкоджені цивільні підприємства та житлові будинки в різних районах міста.
В ніч на 9 квітня Росія атакувала Україну 55 дронами, 32 з яких збито. Під ударом опинилися Харківська та Дніпропетровська області, у Дніпрі 15 поранених.
У Харкові зафіксовано проліт ворожих безпілотників, у Індустріальному районі горять складські приміщення. Місто сколихнули щонайменше 5 вибухів, інформація про постраждалих відсутня.
Російська армія атакувала Харків безпілотником типу "Шахед", внаслідок чого у Київському районі міста виникла пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Вночі 8 квітня росіяни атакували Україну ракетою «Іскандер-М» та 46 «Shahed». Збито 9 БпЛА, 31 імітатор втрачено локаційно. Постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Розвідка оприлюднила дані про майже 200 деталей у шести типах російської зброї. У нових CRP-антенах для дрона «гєрань-2» лише два чіпи США, більшість – з Китаю.
Минулого тижня Харків пережив 41 обстріл, як за весь березень. Найчастіше ворог атакував дронами-камікадзе, 51 людина поранена, 5 загинули.
росія удосконалює дрони-камікадзе та ракети, враховуючи досвід збиття їх Patriot. Україна ділиться інформацією із партнерами для модернізації ППО.
Сили ППО збили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Shahed". Під ударом були Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.