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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12630 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33513 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163469 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140607 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143339 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136568 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136600 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196812 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Новини по темi

рф атакувала Україну балістичною ракетою та 52 безпілотники: збито 26 дронів, 19 - не досягли цілей

Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.

Війна • 10:09 • 2522 перегляди

Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Війна • 15 квітня, 03:45 • 5550 перегляди

У Сумах "шахед" влучив в автостоянку, одна людина поранена

Ворожий БпЛА типу "Шахед" влучив по одній із автостоянок у Сумах, поранивши одну людину. На місці події працюють усі відповідні служби.

Війна • 14 квітня, 12:31 • 7776 перегляди

У Сумах зафіксовано приліт “шахеда”, який кружляв над містом 1,5 години - в.о. міського голови

Росіяни вдарили «шахедом» по Сумах. Все місто в диму. Перед цим «шахед» кружляв над містом приблизно 1,5 години. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Сумах.

Війна • 14 квітня, 11:40 • 5892 перегляди

росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

Війна • 14 квітня, 10:59 • 6482 перегляди

Ворог після ранкової атаки на Харків вдарив по передмістю: поранено чоловіка

Російські війська атакували селище Слатине, поранивши 63-річного чоловіка та пошкодивши будинки. Також дрон РФ вдарив по Харкову, спричинивши пожежу на продуктовому складі.

Війна • 14 квітня, 10:50 • 5414 перегляди

Над Україною збили 40 з 62 ворожих дронів

Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Війна • 14 квітня, 06:39 • 6186 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

За тиждень Сили оборони України ліквідували 551 повітряну ціль противника, зокрема 229 ударних дронів Shahed. Українська авіація здійснила 117 бойових вильотів.

Війна • 13 квітня, 19:11 • 14462 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4390 перегляди

ISW: росія повернулась до звичної схеми ударів по Україні, хоч і з меншою кількістю ракет

Росіяни відновили більш типову схему ударів по Україні після збільшення "розміру пакетів" на початку березня. Ймовірно, рф затягує переговори, щоб досягати успіхів на фронті.

Війна • 13 квітня, 00:44 • 3707 перегляди

Над Україною збили 56 з 88 дронів під час нічної атаки рф: ситуація по областях

Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.

Війна • 12 квітня, 06:27 • 4627 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

російські дрони атакували Харків, спричинивши серію вибухів у місті. Внаслідок обстрілу є один постраждалий у Немишлянському районі, йому надали допомогу на місці.

Війна • 12 квітня, 02:39 • 13139 перегляди

Місяць відмови рф від безумовного припинення вогню: скільки ракет і "шахедів" росія запустила по Україні за цей час

З 11 березня по 11 квітня армія росії випустила по Україні майже 70 ракет та тисячі дронів.

Війна • 11 квітня, 08:25 • 4796 перегляди

росія атакувала Україну балістичною ракетою та 39 безпілотниками: сили ППО збили 24 дрони

Протягом 10-11 квітня росіяни атакували Україну ракетою та 39 ударними дронами. ППО збила 24 дрони.

Війна • 11 квітня, 07:19 • 8448 перегляди

На Житомирщині "шахед" влучив у п'ятиповерхівку: ймовірно, є жертви

10 квітня "шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Озерному Житомирської області. Повідомляється про жертви серед населення, удар прийшовся в центр міста.

Війна • 10 квітня, 17:22 • 11626 перегляди

Ворожі БпЛА почали розкидати вибухонебезпечні предмети – МВС

Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети по території України. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати 101, 102 чи 112.

Війна • 10 квітня, 14:42 • 11043 перегляди

Працюють сили ППО: росіяни атакували Київщину дронами

У небі над Київщиною зафіксовано ворожі безпілотники. Сили оборони збивають БПЛА. В області оголошено повітряну тривогу, мешканців закликають перебувати в укриттях.

Війна • 10 квітня, 14:39 • 11964 перегляди

рф за ніч атакувала Україну 145 дронами: збито 85

У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.

Війна • 10 квітня, 06:09 • 11318 перегляди

У Миколаєві 10 поранених внаслідок "шахедної" атаки рф: показали наслідки

Вночі 10 квітня Миколаїв атакували БпЛА типу Shahed. Поранено 10 людей, двоє у лікарні. Пошкоджено будинки, авто, гаражі, виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Війна • 10 квітня, 05:28 • 11591 перегляди

росія атакувала Миколаїв: міська влада повідомила про пожежі

Вночі 10 квітня Миколаїв був атакований російськими безпілотниками, що спричинило дві пожежі в місті. На місці події працюють відповідні служби.

Війна • 10 квітня, 00:36 • 10645 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

У ніч на 10 квітня Київ зазнав ворожої атаки дронів, пролунали вибухи. У Голосіївському районі зафіксовано загоряння, у Дарницькому - руйнування приватної будівлі, заблоковано людину.

Війна • 9 квітня, 21:45 • 46196 перегляди

Масована атака рф дронами у Харкові: близько 20 ударів, стало більше постраждалих

Уночі 8 квітня російська армія масовано атакувала Харків дронами. Внаслідок обстрілів відомо про 4 постраждалих, пошкоджені цивільні підприємства та житлові будинки в різних районах міста.

Війна • 9 квітня, 06:24 • 8846 перегляди

Над Україною за ніч збили 32 з 55 ворожих дронів, 8 - не досягли цілей

В ніч на 9 квітня Росія атакувала Україну 55 дронами, 32 з яких збито. Під ударом опинилися Харківська та Дніпропетровська області, у Дніпрі 15 поранених.

Війна • 9 квітня, 05:49 • 4908 перегляди

У Харкові лунає серія вибухів та палають складські приміщення

У Харкові зафіксовано проліт ворожих безпілотників, у Індустріальному районі горять складські приміщення. Місто сколихнули щонайменше 5 вибухів, інформація про постраждалих відсутня.

Суспільство • 8 квітня, 19:29 • 11501 перегляди

росія атакувала Харків "шахедом": є приліт, спалахнула пожежа

Російська армія атакувала Харків безпілотником типу "Шахед", внаслідок чого у Київському районі міста виникла пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Війна • 8 квітня, 18:17 • 11539 перегляди

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" та 46 безпілотниками: збито 9 дронів, 31 - не досяг цілей

Вночі 8 квітня росіяни атакували Україну ракетою «Іскандер-М» та 46 «Shahed». Збито 9 БпЛА, 31 імітатор втрачено локаційно. Постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Війна • 8 квітня, 05:19 • 6995 перегляди

ГУР оприлюднило дані про 200 деталей і компонентів з шести типів російської зброї

Розвідка оприлюднила дані про майже 200 деталей у шести типах російської зброї. У нових CRP-антенах для дрона «гєрань-2» лише два чіпи США, більшість – з Китаю.

Війна • 7 квітня, 06:43 • 11290 перегляди

Харків за тиждень пережив атак рф, як за весь березень: 51 поранений, 5 загиблих, серед них діти

Минулого тижня Харків пережив 41 обстріл, як за весь березень. Найчастіше ворог атакував дронами-камікадзе, 51 людина поранена, 5 загинули.

Війна • 7 квітня, 06:36 • 5211 перегляди

рф модернізує "шахеди" та балістичні ракети - Ігнат

росія удосконалює дрони-камікадзе та ракети, враховуючи досвід збиття їх Patriot. Україна ділиться інформацією із партнерами для модернізації ППО.

Війна • 6 квітня, 12:07 • 18933 перегляди

рф атакувала Україну 23 ракетами та 109 дронами: збито понад 50 повітряних цілей

Сили ППО збили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Shahed". Під ударом були Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.

Війна • 6 квітня, 07:44 • 15500 перегляди