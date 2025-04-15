ГУР оприлюднило дані про 200 деталей і компонентів з шести типів російської зброї

Розвідка оприлюднила дані про майже 200 деталей у шести типах російської зброї. У нових CRP-антенах для дрона «гєрань-2» лише два чіпи США, більшість – з Китаю.