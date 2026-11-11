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рф атакувала Україну ракетою, знешкодили 144 зі 163 дронів

Київ • УНН

 • 394 перегляди

У ніч на 11 листопада росія запустила ракету Х-59/69 і 163 дрони. ППО збила або придушила 144 цілі, зокрема 14 «Бандеролей».

рф атакувала Україну ракетою, знешкодили 144 зі 163 дронів

росія у ніч на 11 листопада атакувала Україну ракетою та 163 дронами. Збито або придушено 144 з них, у тому числі 14 "Бандеролей". Про це УНН пише з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Звідки і чим атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними БпЛА типу Shahed (91 із них - реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 14 Бандероль/Дань-Т та 130 ворожих БпЛА типу Shahed (72 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

росія за добу втратила понад 2,5 тисяч військових у війні проти України11.11.26, 07:44 • 1414 переглядiв

Юлія Шрамко

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