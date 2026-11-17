Батькові Меган Маркл висунули нові звинувачення на Філіппінах
Київ • УНН
Томаса Маркла звинувачують у зберіганні та поширенні матеріалів сексуального насильства над дітьми. Він перебуває під вартою у Флориді.
Батьку Меган Маркл - Томасу Марклу - висунули кілька звинувачень, пов'язаних з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми на Філіппінах, передає УНН із посиланням на TMZ.
За даними ITV, Національна поліція Філіппін звинувачує батька Меган Маркл за двома пунктами звинувачення у пропонуванні, розповсюдженні, продажу, експорті або імпорті будь-яких форм матеріалів про сексуальне насильство над дітьми або експлуатацію дітей, а також за одним пунктом звинувачення у зберіганні таких матеріалів.
Томасу Марку висунуто аналогічне звинувачення у Сполучених Штатах. Його було заарештовано на початку цього місяця та звинувачено у зберіганні дитячої порнографії.
Батько Меган Маркл перебуває під вартою у в'язниці Флориди, і йому було наказано пройти оцінку психічної дієздатності, звіт якої має бути надано до п'ятниці.
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ЗМІ зазначають, що чоловік перебував під слідством на Філіппінах за звинуваченнями у зберіганні матеріалів про сексуальне насильство над дітьми. Правоохоронні органи вилучили предмети з його будинку та обшукали їх, перш ніж висунути звинувачення.