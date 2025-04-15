Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.
Джефф Безос відправив у космос перший в історії повністю жіночий екіпаж на ракеті Blue Origin. Серед них: Кеті Перрі, Лорен Санчес та інші.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.
Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.
Лорен Санчес поділилася загадковим дописом після новин про її майбутнє весілля з Джеффом Безосом. Пара планує пишне весілля влітку у Венеції.
ДР Конго запропонувала США ексклюзивний доступ до корисних копалин та інфраструктурних проєктів в обмін на допомогу у сфері безпеки. Переговори перебувають на ранніх стадіях.
Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.
П'ять найбагатших людей світу, присутніх на інавгурації Трампа, втратили $210 млрд через падіння фондових ринків. Найбільших втрат зазнав Ілон Маск - $145 млрд через обвал акцій Tesla.
Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес планують провести масштабне весілля цього літа. Раніше пара вже влаштувала заручини на яхті Koru за участі зіркових гостей.
Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.
Білий дім планує значні скорочення бюджету Національного наукового фонду США. Очікується звільнення 25-50% персоналу агентства з інженерних питань та зменшення фінансування до $3 млрд.
Статки засновника Meta досягли $248 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 17%. Ринкова вартість Meta зросла до $1,78 трлн через інвестиційний інтерес до розробок ШІ.
Фонд Bezos Earth Fund припиняє підтримку організації Science Based Targets, що встановлює стандарти "чистого нуля". Рішення пов'язують із бажанням Безоса налагодити стосунки з Трампом та уникнути антимонопольного тиску.
Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.
Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг та інші лідери технологічних компаній присутні на інавгурації Трампа. Церемонію було перенесено в приміщення Капітолію через низькі температури.
Об'єднаний комітет Конгресу оприлюднив детальний графік інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Церемонія включатиме присягу, парад та виступи відомих виконавців.
Донька Дональда Трампа обрала ексклюзивну сукню з відкритими плечима, оздоблену кристалами та перлинами. На вечорі у Національному музеї будівництва вона спілкувалася з Ілоном Маском та Джеффом Безосом.
Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.
Обраний президент Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. Через екстремально низькі температури церемонію перенесли в Ротонду Капітолію, що викликало проблеми з розміщенням 250 тисяч гостей.
У Вашингтоні готуються до інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонія збере 250 тисяч гостей, залучить технологічних гігантів та встановить рекорд зі зборів коштів у $170 млн.
Байден не запроваджуватиме заборону TikTok перед передачею влади Трампу. Новообраний президент пообіцяв зберегти додаток, а CEO TikTok отримає VIP-місце на інавгурації разом з іншими tech-лідерами.
Гендиректор TikTok Шоу Цзі Чу отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Він буде присутній на трибуні разом з Маском, Цукербергом та Безосом напередодні можливої заборони додатку в США.
Blue Origin успішно здійснила перший тестовий запуск 98-метрової ракети New Glenn з мису Канаверал. Ракета доставила на орбіту прототип супутника, демонструючи потенціал для майбутніх місячних місій.
Blue Origin відклала дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.
Вартість 10-річних запозичень Великої Британії досягла максимуму з часів фінансової кризи 2008 року. Уряд може бути змушений вдатися до жорсткої економії через високі витрати на обслуговування державного боргу.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували.
500 найбагатших людей світу досягли сукупного капіталу в 10 трлн доларів. Ілон Маск лідирує зі статками в 442,1 млрд доларів, збільшивши їх на 213 млрд за рік.
Статті про Ілона Маска набрали 1,03 млрд переглядів, що на 120% більше ніж у 2023. Його показники втричі перевищують сумарний трафік дев'яти інших топових CEO.
Blue Origin успішно провела 24-секундне випробування семи головних двигунів ракети New Glenn. Перший запуск надважкого ракетоносія очікується не раніше 6 січня.