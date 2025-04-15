Джефф Безос

Blue Origin знову переносить запуск ракети New Glenn: що пішло не так

Blue Origin відклала дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.