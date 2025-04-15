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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20577 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137729 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128441 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126557 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128776 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193106 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76884 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.

Новини Світу • 14 квітня, 14:10 • 8328 перегляди

Кеті Перрі та наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес відправились у космос

Джефф Безос відправив у космос перший в історії повністю жіночий екіпаж на ракеті Blue Origin. Серед них: Кеті Перрі, Лорен Санчес та інші.

Новини Світу • 14 квітня, 13:42 • 8854 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13112 перегляди

Найбільші багатії втратили 208 млрд доларів за день через мита Трампа

Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.

Економіка • 4 квітня, 13:47 • 12675 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.

Новини Світу • 1 квітня, 16:16 • 32746 перегляди

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес поділилася загадковим дописом після новин про її майбутнє весілля з Джеффом Безосом. Пара планує пишне весілля влітку у Венеції.

Новини Світу • 24 березня, 16:15 • 52941 перегляди

Конго завило про "ранні стадії" переговорів з США про доступ до копалин в обмін на допомогу

ДР Конго запропонувала США ексклюзивний доступ до корисних копалин та інфраструктурних проєктів в обмін на допомогу у сфері безпеки. Переговори перебувають на ранніх стадіях.

Економіка • 22 березня, 13:10 • 55989 перегляди

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.

Економіка • 12 березня, 11:55 • 16622 перегляди

Мільярдери, які були присутні на інавгурації Трампа, з того дня збідніли на 210 мільярдів доларів

П'ять найбагатших людей світу, присутніх на інавгурації Трампа, втратили $210 млрд через падіння фондових ринків. Найбільших втрат зазнав Ілон Маск - $145 млрд через обвал акцій Tesla.

Економіка • 11 березня, 01:46 • 27570 перегляди

Засновник Amazon планує велике весілля влітку 2025 року - ЗМІ

Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес планують провести масштабне весілля цього літа. Раніше пара вже влаштувала заручини на яхті Koru за участі зіркових гостей.

Новини Світу • 7 березня, 13:56 • 121796 перегляди

Blue Origin готує історичний політ: хто увійде до першого жіночого екіпажу за 62 роки

Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.

Новини Світу • 27 лютого, 20:03 • 26119 перегляди

Бюджет Трампа може призвести до звільнення половини працівників наукового фонду

Білий дім планує значні скорочення бюджету Національного наукового фонду США. Очікується звільнення 25-50% персоналу агентства з інженерних питань та зменшення фінансування до $3 млрд.

Новини Світу • 7 лютого, 07:57 • 26563 перегляди

Цукерберг збагатів на $40 млрд: що відбувається з акціями Meta

Статки засновника Meta досягли $248 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 17%. Ринкова вартість Meta зросла до $1,78 трлн через інвестиційний інтерес до розробок ШІ.

Новини Світу • 6 лютого, 09:41 • 28492 перегляди

Безос згортає $10-мільярдний кліматичний фонд: що стоїть за рішенням

Фонд Bezos Earth Fund припиняє підтримку організації Science Based Targets, що встановлює стандарти "чистого нуля". Рішення пов'язують із бажанням Безоса налагодити стосунки з Трампом та уникнути антимонопольного тиску.

Новини Світу • 5 лютого, 15:30 • 55543 перегляди

Маск пообіцяв "працювати на знос" на інавгураційній вечірці Трампа

Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.

Новини Світу • 20 січня, 20:25 • 38537 перегляди

Інавгурація Трампа: глави впливових технологічних титанів прибули до Капітолія

Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг та інші лідери технологічних компаній присутні на інавгурації Трампа. Церемонію було перенесено в приміщення Капітолію через низькі температури.

Політика • 20 січня, 16:32 • 55424 перегляди

Розклад інавгурації Трампа: що чекає на американців 20 січня

Об'єднаний комітет Конгресу оприлюднив детальний графік інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Церемонія включатиме присягу, парад та виступи відомих виконавців.

Новини Світу • 20 січня, 08:58 • 37803 перегляди

Іванка Трамп вразила сукнею на світському вечорі перед інавгурацією батька

Донька Дональда Трампа обрала ексклюзивну сукню з відкритими плечима, оздоблену кристалами та перлинами. На вечорі у Національному музеї будівництва вона спілкувалася з Ілоном Маском та Джеффом Безосом.

Новини Світу • 20 січня, 08:25 • 184697 перегляди

Статки мільярдерів у світі у 2024 році зросли на $2 трлн - звіт

Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.

Економіка • 20 січня, 06:39 • 31965 перегляди

Трамп прибув до Вашингтона на інавгурацію: які заходи заплановані

Обраний президент Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. Через екстремально низькі температури церемонію перенесли в Ротонду Капітолію, що викликало проблеми з розміщенням 250 тисяч гостей.

Новини Світу • 19 січня, 07:48 • 37567 перегляди

Інавгурація Трампа: як відбуватиметься і хто зі світових політиків та бізнесу візьме участь

У Вашингтоні готуються до інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонія збере 250 тисяч гостей, залучить технологічних гігантів та встановить рекорд зі зборів коштів у $170 млн.

Новини Світу • 18 січня, 07:00 • 199146 перегляди

Байден не вводитиме заборону на TikTok, залишаючи долю додатку Трампу - AP

Байден не запроваджуватиме заборону TikTok перед передачею влади Трампу. Новообраний президент пообіцяв зберегти додаток, а CEO TikTok отримає VIP-місце на інавгурації разом з іншими tech-лідерами.

Новини Світу • 17 січня, 10:21 • 27024 перегляди

Генеральний директор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа

Гендиректор TikTok Шоу Цзі Чу отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Він буде присутній на трибуні разом з Маском, Цукербергом та Безосом напередодні можливої заборони додатку в США.

Новини Світу • 16 січня, 21:48 • 26259 перегляди

Blue Origin вперше запустила ракету New Glenn: що відомо про конкурента SpaceX

Blue Origin успішно здійснила перший тестовий запуск 98-метрової ракети New Glenn з мису Канаверал. Ракета доставила на орбіту прототип супутника, демонструючи потенціал для майбутніх місячних місій.

Новини Світу • 16 січня, 09:37 • 35727 перегляди

Blue Origin знову переносить запуск ракети New Glenn: що пішло не так

Blue Origin відклала дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.

Новини Світу • 14 січня, 08:17 • 28333 перегляди

Ілон Маск не загроза: що насправді лякає уряд Великої Британії в умовах економічної кризи

Вартість 10-річних запозичень Великої Британії досягла максимуму з часів фінансової кризи 2008 року. Уряд може бути змушений вдатися до жорсткої економії через високі витрати на обслуговування державного боргу.

Новини Світу • 13 січня, 11:06 • 24504 перегляди

Blue Origin Безоса відкладає перший запуск ракети New Glenn, готової кинути виклик SpaceX Маска

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували.

Новини Світу • 13 січня, 10:30 • 27300 перегляди

Статки 500 найбагатших людей світу цього року перевищили 10 трильйонів доларів - Bloomberg

500 найбагатших людей світу досягли сукупного капіталу в 10 трлн доларів. Ілон Маск лідирує зі статками в 442,1 млрд доларів, збільшивши їх на 213 млрд за рік.

Економіка • 31 грудня, 19:27 • 25830 перегляди

Ілон Маск став найпопулярнішим генеральним директором у ЗМІ у 2024 році

Статті про Ілона Маска набрали 1,03 млрд переглядів, що на 120% більше ніж у 2023. Його показники втричі перевищують сумарний трафік дев'яти інших топових CEO.

Економіка • 31 грудня, 13:04 • 21662 перегляди

Компанія Blue Origin провела успішне тестування двигунів ракети New Glenn: коли запуск

Blue Origin успішно провела 24-секундне випробування семи головних двигунів ракети New Glenn. Перший запуск надважкого ракетоносія очікується не раніше 6 січня.

Технології • 28 грудня, 15:50 • 18882 перегляди