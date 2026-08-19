Китай уперше повернув перший ступінь ракети на землю
Київ • УНН
Багаторазова ракета "Чжуцюе-3" компанії LandSpace успішно повернула перший ступінь після запуску. Раніше його саджали лише на морську платформу.
Китай вперше успішно повернув перший ступінь ракети на землю. Про це повідомило державне інформаційне агентство, прагнучи просунути свою космічну програму, передає УНН із посиланням на AP.
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Видання зауважує, що хоча це перший успішний випадок повернення ступеню ракети на землю, це вже другий подібний випадок після успішного повернення на морську платформу у липні.
Китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що багаторазова ракета "Чжуцюе-3", розроблена приватною аерокосмічною компанією LandSpace, була запущена в середу вранці, а потім повернуто її перший ступінь.
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Видання зауважує, що компанії SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса займаються поверненням ракет з 2015 року, що допомагає знизити вартість запусків за рахунок повторного використання обладнання, яке інакше було б викинуто після доставки супутників та інших корисних навантажень у космос.
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Сіньхуа повідомило, що повернення в середу також ознаменувало перше використання Китаєм посадкових опор, що розгортаються, і назвало цей результат "великим проривом у технології багаторазових ракет у країні".
10 липня перший ступінь ракети Long March-10B відокремився від другого ступеня після старту і повернувся на платформу в море. На цей раз її вдалося підняти за допомогою системи захвату мережами.
Наступного дня Японія провела перший випробувальний політ експериментальної багаторазової ракети, яка злетіла і приземлилася.
Японія також намагається надолужити втрачене в технологіях, необхідних зниження вартості запусків і конкуренції на світовому космічному ринку.