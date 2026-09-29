росія збільшить військові витрати на третину у 2027 році – вони стануть найбільшими з часів СРСР

росія планує у 2027 році збільшити витрати на армію та закупівлю озброєння до 17,1 трлн рублів – на 32% більше, ніж передбачено бюджетом на 2026 рік. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Reuters та матеріали російського Мінфіну, пише УНН.

Деталі

Згідно з проєктом бюджету, на військові потреби припадатиме близько 35% усіх федеральних видатків росії. Це стане найвищою часткою з часів СРСР.

У середньому військові витрати становитимуть близько 1,42 трлн рублів на місяць, 46,9 млрд на день або майже 2 млрд рублів щогодини.

Скорочувати військові витрати не планують

Високі витрати збережуться і надалі. На 2028 рік на оборону планують спрямувати 16,6 трлн рублів, а на 2029-й – 16,3 трлн. При цьому ще рік тому російський уряд планував витратити на оборону у 2027 році лише 13,5 трлн рублів.

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Для наповнення бюджету російська влада планує запровадити "податок на надприбуток" для гірничо-металургійних та золотодобувних компаній, підвищити максимальну ставку податку на пасивні доходи фізичних осіб до 22%, а також оподатковувати 22% ПДВ покупки в іноземних інтернет-магазинах.

За підрахунками економіста Яніса Клюге, від початку 2022-го до середини 2026 року росія вже витратила на війну близько 57 трлн рублів з урахуванням секретних та пов'язаних статей бюджету. До кінця 2027 року загальна сума може сягнути 74 трлн рублів, або близько 876 млрд доларів.

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